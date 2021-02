Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Im Streit um Drogen soll der 39-jährige Alexander B. mit einem Fleischklopfer auf den Kopf eines Dealers eingeschlagen und ihn mit einem Messer mehrmals in den Hals gestochen haben. Das gleichaltrige Opfer überlebte, Alexander B. muss sich seit Montag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts verantworten. Oberstaatsanwalt Florian Pistor wirft dem Angeklagten versuchten Mord und besonders schweren Raub vor. Er habe den Mann töten wollen, um so an die Drogen zu gelangen.

Alexander B. äußerte sich weder zum Vorwurf noch zu seiner Biografie. Auch das 39-jährige Opfer äußerte sich vor Gericht nicht zum Tattag, "weil ich mich sonst selbst belasten würde". Das alles sei im Rahmen einer Auseinandersetzung um Drogen passiert. Nicht einmal auf die Frage von Pistor, ob es sich bei dem Angeklagten um den Angreifer handelte, antwortete der Zeuge. Er schilderte nur seine Verletzungen: Er sei zweimal in den Nacken gestochen worden: "Einmal über der Wirbelsäule und daneben." Außerdem am Kinn. Dazu die Wunde am Kopf. "Es ist alles gut verheilt."

Laut Staatsanwaltschaft war Alexander B. vor dem Tattag – dem 9. September 2020 – mit dem Opfer in Streit um Drogen geraten. B. habe sich dann entschlossen, sich das Rauschgift gewaltsam zu holen "und bei Gegenwehr zu töten", so Pistor. Zur Mittagszeit sei B. mit einem Fleischklopfer und einem zehn Zentimeter langen Klappmesser bewaffnet vor der Tür des Opfers aufgetaucht und habe ihm neben einer offenen Rissquetschwunde am Kopf noch drei gut ein Zentimeter lange Schnitte am Hals zugefügt. Das Opfer habe sich zur Wehr gesetzt, indem es Alexander B. ein Auge eingedrückt habe, so Pistor weiter. Der Angeklagte sei dann in die Wohnung gegangen, um nach Drogen zu suchen und mit einem Beutel mit einer weißen Substanz – mutmaßlich Amphetamin – wieder herausgekommen. Das Opfer habe versucht, Alexander B. zu stellen. Nach einer Rangelei konnte der allerdings fliehen.

Die Nachbarn haben den Tattag noch gut in Erinnerung. Ein Mann sei aus einem Taxi gestiegen, "auffällig dunkel gekleidet", so die Nachbarin von gegenüber. "Ich habe sein Gesicht nicht gesehen." Schnellen Schrittes sei er dann ins Haus. "Ich habe Schreie gehört und einen Knall, wie wenn etwas kaputt gegangen ist", dann Hilfeschreie. Sie sei dorthin gelaufen, das Opfer habe im Garten gelegen. "Ich habe Blut gesehen", erinnert sich die Zeugin. "Auf keinen Fall" solle sie die Polizei oder einen Krankenwagen rufen, habe ihr das Opfer gesagt. "Der Täter ist noch drinnen." Sie sei dann wieder in ihr Haus gegangen, habe kurz darauf den dunkel gekleideten Mann flüchten gesehen.

Auch die Nachbarn aus dem Haus des Opfers wurden als Zeugen vernommen. Sie berichteten noch von einer Rangelei im Garten. Das Opfer sei wieder in die Wohnung zu dem Täter gegangen und habe dann wieder draußen mit ihm gekämpft. Die Nachbarn hätten sich in ihren eigenen Wohnungen in Sicherheit gebracht. Ob sie geahnt hätten, dass das Opfer in kriminelle Machenschaften verwickelt sei, wollte Staatsanwalt Pistor von ihnen wissen. Der Mann war – nachdem mehrere Nachbarn die Polizei gerufen hatten – noch vor dem Täter in Untersuchungshaft gekommen.

Ende Januar wurde er verurteilt, allerdings hat er Rechtsmittel eingelegt und das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Opfer habe oft Besuch bekommen, erzählten die Nachbarn. Häufig seien die Männer aber nur kurz geblieben und da hätten sie sich schon einen Reim drauf gemacht. "Dass es dabei nicht ums Kartentauschen ging, war uns schon klar", sagte die Nachbarin von gegenüber. Der Prozess wird fortgesetzt.