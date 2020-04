Der Saal im Heidelberger Landgericht ist am Montagmittag verwaist. Kurz zuvor saßen hier noch acht Menschen zusammen. Doch weil der Angeklagte vor Beginn erklärt hatte, er müsse eigentlich in Quarantäne sein, wurde nichts aus der geplanten Verhandlung. Foto: Rothe

Heidelberg. (hob) Aufregung herrschte am Montag am Landgericht, als ein Angeklagter kurz nach Prozessbeginn erklärt hatte, er stehe eigentlich unter Quarantäne (wir berichteten). Einige Mithäftlinge auf seinem Stockwerk in der Justizvollzugsanstalt Mannheim seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, behauptete der Mann, dem mehrere Einbrüche vorgeworfen werden. Richter Jochen Herkle vertagte daraufhin den Prozess. Und es blieb die Frage: Wie kann es sein, dass ein Corona-Verdachtsfall bei Gericht erscheint.

Zwei Tage später können JVA-Leiter Holger Schmitt und das zuständige Gesundheitsamt Mannheim Entwarnung geben. Sechs Häftlinge seien im Gefängnis bereits positiv auf Covid-19 getestet worden. "Für alle Häftlinge, die mit diesen Infizierten in Kontakt standen, wurde Quarantäne angeordnet – vorsorglich galt dies jeweils für das komplette Stockwerk", so eine Sprecherin des Gesundheitsamtes. Anfangs galt dies auch für den Heidelberger Angeklagten. Allerdings sei er bereits am Freitag negativ auf Sars-CoV-2 getestet worden. "Damit war eine Ansteckungsfähigkeit mit Covid-19 zum Testzeitpunkt sicher ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund hatte das Gesundheitsamt aus fachlicher Sicht keine Bedenken gegen die Vorführung bei Gericht, wenn der Gefangene – wie erfolgt – einen Mund-Nase-Schutz trägt", so Anstaltsleiter Schmitt.

Der Prozess wird nach den Angaben eines Gerichtssprechers nun am 18. Mai fortgesetzt. Alle Haftfristen könnten eingehalten werden. Es bestehe keine Gefahr, dass der Untersuchungshäftling wegen der Verzögerung freigelassen werden muss.

Update: Mittwoch, 29. April 2020, 19.30 Uhr

Aus der Corona-Quarantäne auf die Anklagebank

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Verhandlung hat noch nicht begonnen, da will Rechtsanwältin Iris Lemmer nur noch weg von ihrem Mandanten. Der junge Mann sitzt friedlich auf seinem Stuhl im großen Saal des Landgerichts. Ihm wird vorgeworfen, eine ganze Reihe Einbrüche begangen zu haben. Doch das ist es nicht, was Lemmer beunruhigt.

Vielmehr hat der Angeklagte seiner Verteidigerin gerade erzählt, dass er eigentlich in Quarantäne sei. Mithäftlinge aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim – mit denen er zusammen gearbeitet habe – seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus Mannheim hat ihn gerade ein Transport nach Heidelberg gebracht, die Wachtmeister sind mit ihm im Fahrstuhl in den Saal gefahren. Lemmer ist geschockt. Sie steht auf und geht in den Zuschauerraum des Saals, um möglichst weit von ihrem Mandanten entfernt zu sein.

Dabei sollte am Montag eigentlich wieder weitgehend Normalität an den Gerichten in Baden-Württemberg einkehren. Im Heidelberger Landgericht gilt zwar Maskenpflicht, die Verfahrensbeteiligten – Richter, Staatsanwalt, Verteidiger und Angeklagte – dürfen sie während des Prozesses aber abnehmen. Plexiglasscheiben auf den Tischen sollen das Risiko einer Infektion weiter senken. Die Anwälte sitzen hinter ihren Mandanten statt neben ihnen. Mit diesen Sicherheitsvorkehrungen werden Verhandlungen, bei denen die Angeklagten nicht in Untersuchungshaft sitzen, seit gestern wieder geführt. Auch bei den Zivilverfahren wird wieder verhandelt.

Die Richter sind noch nicht im Raum, als der Angeklagte erzählt, er habe auch Fieber gehabt. Iris Lemmer gibt dem Vorsitzenden, Jochen Herkle, Bescheid. Ob es irgendein Schriftstück dazu gebe, will er wissen, doch die Wachtmeister schütteln den Kopf. Herkle geht zurück ins Beratungszimmer und fragt bei der JVA nach. Eine Dreiviertelstunde, nachdem die Verhandlung eigentlich beginnen sollte, erklärt er: Am Freitag sei der Angeklagte negativ getestet worden, doch inzwischen seien auf seinem Stockwerk andere Häftlinge positiv getestet worden. Deshalb stehe er unter Quarantäne. Die JVA werde ihn wieder abholen.

Wie konnte das passieren? "Wir hatten uns am Freitag bei der JVA informiert", erklärt ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Nach dem negativen Test ging man davon aus, es gebe kein Problem. Erst am Montag habe Richter Herkle dann bei seinem Telefonat mit der JVA erfahren, dass Mithäftlinge positiv getestet worden seien und der Angeklagte unter Quarantäne stehe.

"Super Informationspolitik", ärgert sich Anwältin Lemmer. "Hätte mein Mandant mir das nicht gesagt, hätte es keiner gewusst." In den letzten fünf Wochen habe sie ihren Kanzleibetrieb stark eingeschränkt, sie besuche ihre Mutter nicht mehr, regle alles nur noch per Telefon und Skype. Auch Mandantengespräche hätte sie führen können, ohne in die JVA zu kommen: "Das hat immer super geklappt, die haben sich immer etwas einfallen lassen", lobt Lemmer. Doch jetzt setze man ihr jemanden aus der Quarantäne vor die Nase. "Das waren keine 1,5 Meter Abstand." Sie sei überrascht, dass die JVA so sorglos damit umgehe. "Ich verstehe das nicht."

JVA-Leiter Holger Schmitt versteht die Aufregung nicht. Der Gefangene sei doch negativ getestet worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Mannheim gehe man stets die Häftlinge durch, ob sie beim Prozess erscheinen dürften. "So ist das auch hier gewesen." Das Gesundheitsamt habe entschieden, dass der Häftling vorgeführt werden dürfe. "Wir entscheiden das nicht", so Schmitt. Zu der Information, die einer seiner Mitarbeiter Richter Herkle am Telefon gegeben hatte – dass der Angeklagte unter Quarantäne steht – äußerte Schmitt sich am Telefon gegenüber der RNZ nicht.

Hat die JVA einen Fehler gemacht oder das Gesundheitsamt? Stand der Angeklagte zurecht unter Quarantäne oder hätte diese nach dem negativen Test aufgehoben werden müssen? Diese Fragen konnten am Montag nicht mehr geklärt werden. Das Gesundheitsamt Mannheim prüft den Fall, konnte aber bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme mehr abgeben.

Eine mögliche Erklärung für das Geschehen könnte auch so lauten: Die positiven Testergebnisse der Mithäftlinge des Angeklagten könnten erst am Wochenende eingegangen sein. Damit kam der Angeklagte – trotz seines Negativtests am Freitag – dann in Quarantäne. Es könnte dabei aber versäumt worden sein, dies auch dem Gericht mitzuteilen. Und so wurde der Prozess eben auch nicht abgesagt – und die Mitarbeiter der JVA brachten den Mann wie geplant nach Heidelberg ins Gericht.