Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Mittwochabend im Theater761065, kurz vor der Aufführung von "Tartuffe": Intendant Holger Schultze tritt auf die Bühne und wendet sich an das Publikum. Zuvor war es am Einlass zu einem Eklat gekommen – am ersten Abend, an dem die 2G-Plus-Regel galt. Was genau ist passiert?

Herr Schultze, was ist am Mittwochabend im Theater geschehen?

Ein Theatergast hat einen unserer Mitarbeiter am Einlass als "KZ-Wächter" beschimpft, weil dieser die notwendigen Nachweise für 2G-Plus kontrolliert hat. Ich war fassungslos. Es zeugt für mich von einer ungeheuren Blödheit, Überheblichkeit und von absoluter Unkenntnis, solche völlig unangemessenen Vergleiche zu ziehen – und die Vergasung von Juden mit dem notwendigen Einhalten von Schutzmaßnahmen in einer Pandemie gleichzusetzen.

Wie ging es nach diesem Vorfall weiter?

Unser Mitarbeiter war vollkommen fertig. Ich finde es unsäglich, dass ausgerechnet die Menschen, die uns schützen, indem sie die Regeln kontrollieren – sei es bei uns oder im Zug, im Restaurant oder auf dem Weihnachtsmarkt –, derart angegangen werden. Diese Menschen haben einen extrem schwierigen Job. Und sie machen das ja nicht aus Schikane, sondern weil es eben Regeln gibt, um uns alle zu schützen. Diese Leute ermöglichen überhaupt erst, dass es noch ein öffentliches Leben gibt – und keinen Lockdown. Ich finde es enorm wichtig, besonders in der aktuellen Situation, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und deshalb habe ich mich dann vor der Vorstellung auf die Bühne gestellt und das auch gesagt.

Was haben Sie genau gesagt?

Ich habe die Person aufgefordert, darüber nachzudenken, was sie da von sich gegeben hat. Und ich habe sehr deutlich einen respektvollen Umgang angemahnt.

War die betreffende Person denn im Saal?

Ja.

Rauswerfen wollten Sie sie nicht?

Nein. Gerade für Menschen, die so einen gefährlichen Unsinn äußern, ist Theater wichtig. Kulturelle Bildung kann ja helfen, derart unsägliche Ansichten zu ändern.

Wie hat das Publikum auf Ihre kurze Ansprache reagiert?

Es gab einen Riesenapplaus. Aber es gab auch ein paar, die nicht reagiert haben.

Sie dürfen den Saal nach der jüngsten Verordnung nur noch zur Hälfte füllen. Werden nun viele Zuschauer mit bereits gekauften Tickets nach Hause geschickt?

Wir haben Sitzungen bis tief in die Nacht und gehen die Vorstellungen durch, um Lösungen zu finden und etwa zusätzliche Aufführungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Zuschauern kriegen wir das hin.

Wie entwickelt sich denn der Zuschauerzuspruch angesichts steigender Corona-Zahlen und höherer Einlass-Hürden?

Im September und Oktober haben wir jede Woche im Vorverkauf 3500 Karten verkauft, im November sind es noch 800. Das könnte mit 2G-Plus nun noch weiter sinken, weil der Theaterbesuch einfach viel aufwendiger wird: Es gibt ja oft lange Schlangen an den Testcentern – und es dauert auch länger, bis das Ergebnis vorliegt. Wir sind aber in Gesprächen, um direkt am Theater ein Testzentrum einzurichten.

Wie ist bei all diesen Schwierigkeiten die Stimmung in Ihrem Haus?

Klar gibt es Ängste. Aber alle sind glücklich, dass wir jetzt mal drei Monate spielen durften. Alles Weitere schaffen wir auch – pragmatisch und mit viel Lust auf Theater.