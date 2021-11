Von Peter Wiest

Heidelberg. Die Idee lag eigentlich auf der Hand. Sie musste nur noch in die Tat umgesetzt werden. Künstler brauchen eine Plattform: Sie brauchen Raum und Gelegenheit zum Austausch und zum Experimentieren – und sollten dabei zudem die Möglichkeit haben, sowohl sparten- als auch länderübergreifend tätig zu werden. Improvisation und Internationalität sind schließlich Grundpfeiler von Kunst und Kultur. Das war Cristina Nan schon immer bewusst. Was es allerdings braucht, um das alles zu ermöglichen, zu gewährleisten und miteinander verbinden zu können, sind entsprechende Brückenschlag- und Kooperationsmöglichkeiten. Und die gab es und gibt es auch bis heute noch viel zu wenige, lehrt die Erfahrung die Wahl-Heidelbergerin, die 1999 aus Rumänien an den Neckar gekommen war.

Nan entschloss sich, ihren Beitrag zu leisten zu solch einem Brückenbau – und gründete mit Gleichgesinnten einen Verein, der solche Brückenschläge ermöglichen sollte. "Kultur-Tandem International" nannten sie und 13 andere diesen, als sie ihn 2013 vom Stapel laufen ließen. Eine "Einladung zum Perspektivwechsel" stehe dahinter, hieß es damals: "Mit unseren Projekten stoßen wir kreative Prozesse an, fördern den internationalen Dialog und machen Kulturaustausch erlebbar", so die Zielsetzung. Dafür setzt sich der Verein nach wie vor ein – und hat es sich in die Satzung geschrieben.

Bereits in ihrem Heimatland Rumänien war Cristina Nan immer wieder mit kulturellen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art in verschiedenen Bereichen in Verbindung gekommen, wie sie im RNZ-Gespräch erzählt. Kultur sei dort beinahe allgegenwärtig gewesen – was sie in Heidelberg in dieser Ausprägung am Anfang vermisste. Also entschloss sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Simion Nan, dies zu ändern – und lud 2013 zu einem ersten Konzert mit dem Luiza Zan und dem Jimmy Cserkesz Duo in die damalige Sinnbild Galerie Ladenburg ein. Die Resonanz gab ihr auf Anhieb recht, weitere Konzerte folgten, zunehmend auch mit Künstlern aus der hiesigen Region.

Nicht wenige Musiker lernten sich bei solchen Gelegenheiten erst richtig kennen und wurden dadurch neugierig auf die künstlerische Welt der anderen, erinnert sich Cristina Nan. "Das war damals einfach nur super." Ende 2013 wurde schließlich "Kultur-Tandem International" in Heidelberg aus der Taufe gehoben. Wichtig war dabei, dass der künstlerischen Arbeit keinerlei Grenzen auferlegt wurden, weder spartenmäßig noch im Hinblick auf Herkunft. Der Zusatz "International" erfolgte so nicht ohne Grund, betont Cristina Nan. Nach und nach kamen immer mehr Kulturschaffende unterschiedlicher Genres über den Verein in Verbindung miteinander, zunächst aus Deutschland und osteuropäischen Ländern, mittlerweile jedoch von fast überall her.

Sechs oder sieben Veranstaltungen führt der Verein seither jährlich durch; Selbst in der Corona-Zeit hat sich dies letztlich kaum geändert, als etwa das Projekt "Tandem Art Space" am Heumarkt präsentiert wurde. Zum Programm von "Kultur-Tandem" gehören Konzerte, Vernissagen, Lesungen und Workshops, aber auch ungewöhnliche Projekte wie etwa eine "Märchenkarawane" durch die Karpaten im Sommer 2015, als rumänische und deutsche Kinder mit einem Planwagen durch die Dörfer reisten und dort gemeinsam Schattentheater aufführten. Ansonsten gibt es immer wieder "Tandem Jazz Nights" – wie unlängst im Karlstorbahnhof – Ausstellungen oder auch literarische Abende zu bestimmten Themen und Werken internationaler Autoren. Wichtig dabei stets: Sämtliche Veranstaltungen werden in Kooperation mit anderen Partnern, Vereinen und Institutionen durchgeführt, so beispielsweise in diesem Jahr mit den "Freunden Arabischer Kunst und Kultur", mit dem "Deutsch-Brasilianischen Verein Rhein-Neckar" und auch mit "Enjoy Jazz".

Unterstützt wird "Kultur-Tandem International" von diversen Förderern, darunter das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, die Stadt, das rumänische Kulturinstitut oder auch die BASF. Für 2022 hat sich der Verein wieder viel vorgenommen, blickt Cristina Nan voraus: "Wir haben sowohl eine ungewöhnliche Ausstellung als auch diverse Konzerte und zudem eine Kooperation mit einem Festival in Rumänien in unserer Planung."