Heidelberg. Seine Vision von der künftigen Kulturpolitik in Heidelberg stellte kürzlich der neue Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson im RNZ-Interview dar. Dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Stadtteilvereine, Hans-Jürgen Fuchs, sagte diese Vision aber gar nicht zu. Die Kultur in den Stadtteilen werde völlig außer Acht gelassen. Wieder einmal. Was löste Fuchs’ Frust aus? Und was lief in den letzten Jahren falsch mit Blick auf unterschiedliche Kulturformen in der Stadt? Ein Gespräch über die Herausforderungen des Ehrenamts, alte Klischees und neue Realitäten.

Herr Fuchs, Sie sind der Meinung, Kultur in den Stadtteilen bekomme zu wenig Aufmerksamkeit. Wie kommen Sie darauf?

Es gibt viele Beispiele, die diesen Eindruck belegen. In Rohrbach haben wir etwa vor fünf Jahren ein tolles Programm zur 1250-Jahr-Feier auf die Beine gestellt – mit mehr als 30 Veranstaltungen, Konzerten, Lesungen und mehr. Da habe ich beim Kulturamt nachgefragt, ob wir eine Förderung bekommen – die Antwort war negativ. Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass die Stadtteilvereine 2016 im Zusammenhang mit der Diskussion zu den Kulturleitlinien moniert haben, dass die Stadtteilkulturen in den Entwürfen nicht vorkamen, dass Kultur in Heidelberg nur auf die "Leuchttürme” fokussiert wurde. Wir wurden dann gebeten, die kulturellen Aktivitäten in den Stadtteilen zu beschreiben, was wir taten. Aber das Kulturamt ließ nie wieder von sich hören.

Was leiten Sie daraus ab?

Seit vielen Jahren nehme ich in der Kulturpolitik der Stadt ein starkes Ungleichgewicht wahr. Gefördert wird nur Hoch- und seit Neuestem auch Sub- und Jugendkultur. Doch was in den Stadtteilen kulturell geleistet wird, wird überhaupt nicht als Kultur anerkannt, nicht als Kultur wahrgenommen. Ein Symptom dafür ist, dass es zwischen dem Kulturamt und den Stadtteilen überhaupt keinen regelmäßigen Kontakt gibt.

Können Sie ein paar Beispiele für die kulturellen Aktivitäten in den Stadtteilen nennen?

In allen Stadtteilen wird hervorragende kulturelle Arbeit geleistet, nicht nur von den Stadtteilvereinen. In Rohrbach gibt es den "Punker", in der Weststadt die Initiative "Kunst, Kultur, Genuss", die ehrenamtlich nicht nur den Samstagsmarkt auf dem Wilhelmsplatz betreibt, sondern auch kulturhistorische Führungen durch den Stadtteil organisiert. In Handschuhsheim wird Jahr für Jahr die großartige "Hendsemer Art" veranstaltet, in der Altstadt das Brückenfest. Tausende Sachen entstehen in den Stadtteilen: Das fängt bei den Männergesangsvereinen an, geht über die Martins- und Sommertagszüge bis hin zu den Kerwen. Diese Kultur ist längst nichts mehr Konservativ-reaktionäres.

Konservativ-reaktionär?

Das ist doch das Bild, das viele von den Stadtteilkulturen haben: Dass das sehr konservative Vereine sind, denen es nur um die Brauchtumspflege geht. Das ist aber längst nicht mehr so. Die Stadtteilvereine sind sehr heterogen, es sind viele Leute dabei, die zugezogen sind. Die Stadtteilvereine fördern bürgerschaftliches Engagement, schaffen Identifikation und Lebensqualität, sind Teil des lebenslangen Lernens, und sie fördern auch Künstlerinnen und Künstler. Das alles wird allein von Ehrenamtlichen gestemmt. Anstatt sie zu unterstützen, werden ihnen noch Steine in den Weg gelegt.

Inwiefern werden ihnen Steine in den Weg gelegt?

Ein Beispiel ist die Versammlungsstättenverordnung. Sie stellt Ehrenamtliche vor enorme Herausforderungen. Aus dem Pfaffengrund wurde etwa berichtet, welche Auflagen dem Stadtteilverein als Betreiber des Gesellschaftshauses in der Verordnung für die Vermietung des Hauses gemacht werden. Es wird etwa vorgeschrieben, wie die Tische zu stehen haben bei privaten Veranstaltungen. Das sagen Sie mal einem Paar, das dort seine Hochzeit feiert, dass es die Tische nach einem bestimmten Plan aufstellen muss. Das funktioniert nicht.

Was wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang von der Stadt?

Die Menschen in den Stadtteilen, die diese Veranstaltungshäuser betreiben, müssen personell unterstützt werden. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Ehrenamtlichen arbeiten, die das derzeit machen. Viele sind Rentner, die nichts mehr anderes machen, als sich um die Häuser zu kümmern. Wir bräuchten deshalb etwa einen Veranstaltungstechniker, der für Fragen zur Verfügung steht und im Notfall handeln kann. In fast allen Stadtteilen gibt es immerhin diese Gebäude. Dass die Struktur, dass diese von den Stadtteilvereinen getragen werden, noch funktioniert, ist den Ehrenamtlichen zu verdanken. Sie müssen noch dazu ihre Häuser für politische Veranstaltungen öffnen, die nicht mehr in anderen städtischen Gebäuden, etwa der Stadtbücherei, stattfinden dürfen.

Wieso ist das ein Problem?

Da werden Sachen auf unserem Rücken ausgetragen. Als beispielsweise die AfD im Rohrbacher Rathaus einmal eine Veranstaltung machte, mussten wir an sie vermieten – und standen mittendrin zwischen AfD und Gegendemonstranten.

Werden Sie denn finanziell ausreichend unterstützt?

Alle Stadtteilvereine zusammen bekommen jährlich circa 110.000 Euro. Das Geld geht an die Arbeitsgemeinschaft der Stadtteilvereine, welche es dann nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. Es gibt einen Grundbetrag und Zulagen nach Einwohnerzahl und je 500 Euro für Martins- und Sommertagszüge. Das Geld ist schnell wieder ausgegeben: Wir müssen die Absperrungen selbst bezahlen, die Gema-Gebühren, die mittlerweile der größte Posten sind bei einer Kerwe. Mehr Unterstützung wäre auch hier wünschenswert.

In der Corona-Pandemie wurde aber etwa auch Geld von der Stadt für die Durchführung des Online-Karnevals in den Stadtteilen bereitgestellt. Das ist doch eigentlich ein Zeichen für die Stadtteilkulturen ...

Ja, es ist auch nicht alles schlecht. Es gibt beispielsweise auf Initiative der Grünen mittlerweile einen Vereinskümmerer bei der Verwaltung. Das begrüßen wir. Wir haben auch regelmäßig eine Sitzung mit dem Oberbürgermeister. Man muss aber auch in Heidelberg noch weiter gehen. Mein Vorbild ist da beispielsweise München. Dort werden Vor-Ort-Aktivitäten in den Stadtteilen systematisch und intensiv unterstützt. Das sollte Vorbild sein für die Erarbeitung eines Konzepts zur Förderung der Stadtteilkulturen. So etwas könnte eine Arbeitsgruppe machen, in welcher das Kulturamt und kulturelle Initiativen der Stadtteile zusammenarbeiten.