Heidelberg. (rie) Oberbürgermeister Eckart Würzner hat in einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) klar gemacht, dass er dessen Kritik an Teilen des Gemeinderats für "nicht angemessen" hält. Erichson hatte mit seinen Aussagen in einem RNZ-Interview am Dienstag für Aufsehen gesorgt, weil er der CDU-Fraktion sowie "der ganz linken Seite des Gemeinderats" ihr Nicht-Erscheinen bei der städtischen Holocaust-Gedenkfeier, bei der erstmals verfolgte Homosexuelle im Zentrum standen, vorgeworfen hatte. Erichson sah ein "Zeichen mangelnden Respekts".

Die CDU-Fraktion warf Erichson daraufhin eine Verletzung seiner Neutralitätspflicht als städtischer Bediensteter vor - insbesondere im Vorfeld der Kommunalwahl am 26. Mai. Per Brief forderte die Fraktion Oberbürgermeister Würzner auf, "Einfluss zu nehmen, dass (...) insbesondere Herr Erichson mit Respekt gegenüber den ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Stadträten" auftrete.

"Haben eine breite Mehrheit"

Oberbürgermeister Würzner, der sich in seiner Rede bei der Gedenkveranstaltung mit klaren Worten gegen jede Form von Homophobie und Diskriminierung gewandt hatte, sagt nun gegenüber der RNZ: "Ich halte die Kritik Erichsons für nicht angemessen, egal ob in oder außerhalb der Karenzzeit vor Wahlen." Er habe sich darüber bereits mit Erichson ausgetauscht. "Ich finde es nicht gerechtfertigt, angesichts von An- oder Abwesenheiten bei einer Veranstaltung auf eine andere Haltung zu schließen", so Würzner weiter.

"Wir haben im Gemeinderat eine fraktionsübergreifende und sehr breite Mehrheit, die sich seit Jahren aktiv für die Rechte und Interessen von Homosexuellen einsetzt." Die Gedenkstunde im Rathaus sei ein weiteres starkes Signal für diese gemeinsame Haltung gewesen. "Diese Botschaft kann man gar nicht stark genug betonen", sagt Würzner schließlich.