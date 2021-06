Krisztina Tompa mit „CHarley“ – mit großem „H“, weil ihr Schnurren fast so laut ist wie eine Harley Davidson. Auch die Katze ist Ungarin, sie lief der Familie im Urlaub am Balaton zu. Foto: Alex

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Krisztina Tompa aus Budapest lebt seit 1993 in Heidelberg. Im Interview erzählt die 49-Jährige vom Ankommen in Heidelberg, gibt Tipps für die ungarische Küche – und sagt ihre Meinung über Viktor Orbán.

Frau Tompa, wie hat es Sie 1993 von Budapest nach Heidelberg verschlagen?

Der Grund war die Liebe! Mein Vater spielte im Herbst 1989 ein Schachturnier in Budapest – und Oswald auch. Es waren bewegte Tage: Am 23. Oktober wurde die Republik ausgerufen, am 26. Oktober lernte ich Oswald kennen. Ich war 17. Drei Jahre später heirateten wir.

Und dann sind Sie nach Heidelberg gezogen. Wie war das für Sie, als junge Frau in ein fremdes Land zu kommen?

Ich hatte schon Heimweh, aber auch das Glück, dass mich die Familie meines Mannes sehr liebevoll aufnahm. Und auch Heidelberg war toll, weil es so international ist. Ich wurde nicht als Fremdkörper wahrgenommen, sondern offen empfangen.

Wie haben Sie und Oswald sich denn eigentlich verständigt?

Auf Englisch. Ich konnte kein Deutsch, er kein Ungarisch. Wir fingen dann gleichzeitig an, die Sprache des anderen zu lernen. Er war schneller als ich. Und so wurde unsere Familiensprache Ungarisch. Unsere drei Kinder finden bis heute komisch, wenn ich Deutsch spreche – obwohl ich es inzwischen recht gut kann, finden Sie nicht? (lacht)

Sie sprechen es perfekt! Sie unterrichten an der Volkshochschule Ihre Muttersprache, die als eine der am schwersten zu lernenden der Welt gilt. Wer sitzt denn da in Ihren Kursen und tut sich das an?

(lacht) Seien Sie froh, dass Sie Deutsch nicht als Fremdsprache lernen mussten! Es gibt grob fünf Gruppen in meinen Kursen: die Verliebten, Menschen mit ungarischen Vorfahren, Leute mit Ferienwohnungen am Balaton, Studenten, die sich auf ein Auslandssemester in Ungarn vorbereiten – und solche, die eine Herausforderung suchen.

Und wer ist am erfolgreichsten beim Erlenen des Ungarischen?

Ganz klar diejenigen, die ihren Lerngrund geheiratet haben. Die sind motiviert, die hätten auch Chinesisch gelernt für ihren Partner oder ihre Partnerin.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Ungarisch und Deutsch?

Es gibt Ähnlichkeiten im Wortschatz. Das Jiddische hat das Ungarische beeinflusst. Und auch 400 Jahre Habsburger-Herrschaft hinterließen Spuren in der Sprache.

Sie geben auch ungarische Kochkurse. Was zeichnet die Landesküche aus?

Tendenziell ist sie recht scharf. Und auch ein anderes Stereotyp stimmt: Ungarische Küche ist sehr paprikalastig. Bis heute konnte ich mich nicht in die deutsche Wurst verlieben – mit fehlt da einfach die Paprika, geschmacklich und optisch.

Welches typisch ungarische Gericht können Sie denn besonders empfehlen?

Mein Leibgericht als Kind: geschichtete Kartoffeln. Das ist eine Art Gratin, mit Schmand, einer Schicht gekochten Eiern und einer Schicht Wurst.

Was für eine Wurst kommt denn da rein?

(lacht) Paprikawurst natürlich! Also wir haben schon sehr viele verschiedene Wurstsorten – aber Paprika ist immer drin.

Sie lebten die ersten 20 Jahre Ihres Lebens in Budapest, sind nun seit fast 30 Jahren in Heidelberg, Ihr Mann Oswald ist Österreicher. Was ist Heimat für Sie?

Ich habe mir schon sehr viel "Ungarntum" in mir erhalten. Aber ich bin in Heidelberg verwurzelt, fühle mich hier sehr wohl und möchte auch nicht zurück.

Wie blicken Sie auf die politische Lage in Ungarn?

Es tut mir weh. Orbán war einst jung und dynamisch, und er wirkte vernünftig. Doch er hat sich komplett anders entwickelt – und ist heute alles andere als ein Demokrat.

Die Stadt München wollte das Stadion beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben erleuchten, die UEFA hat es verboten. Wie finden Sie das?

Ich habe eine Petition für die Beleuchtung unterschrieben. Ich hätte dieses Zeichen gut gefunden. Doch hätte das viele Ungarn auf dem Land gar nicht erreicht. Sie sind von unabhängigen Informationen abgeschnitten – und wissen im Zweifel gar nicht, was die Regenbogenfarben bedeuten.

Wem drücken Sie denn beim Spiel die Daumen?

Ich würde mich für die ungarische Mannschaft freuen. Aber zur Wahrheit gehört auch: In Ungarn wurden in den letzten Jahren viele Stadien gebaut, obwohl das Geld an anderer Stelle dringender gebraucht wird, etwa für Krankenhäuser. Ein Land mit zehn Millionen Einwohnern braucht keine 20 großen Stadien. Schneidet die Mannschaft nun gut ab, scheint diese Politik legitimiert. Den politischen Entscheidungsträgern gönne ich diesen Erfolg nicht.

Ihr Tipp: Wie geht das Spiel aus?

Ich denke, die Deutschen gewinnen, hoffe aber auf ein spannendes Spiel, in dem sich die Ungarn gut schlagen.