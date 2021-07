Von Michael Abschlag

Heidelberg. Ernst Ludwig Dihl erinnert sich noch genau an den Tag, als sie nach Russland aufbrachen. Es ist der Sommer 1941, Dihl ist damals 21 Jahre alt, arbeitet eigentlich in einer Papierfabrik in Titisee-Neustadt. Wenige Wochen zuvor ist er eingezogen worden, als Funker. Nun ist er einer von vier Millionen deutschen Soldaten, die in die Sowjetunion einfallen – und wird zum Zeitzeugen eines Infernos.

80 Jahre ist das nun her. Inzwischen ist Dihl 100 Jahre alt; fast das ganze 20. Jahrhundert hat er miterlebt. An diesem sonnigen Julitag sitzt er in seiner Wohnung in der Heidelberger Weststadt, von draußen fällt warmes Licht durch die offenen Fenster. Dihl erzählt vom Krieg, von Kämpfen, der Gefangenschaft. Es ist eine einzelne Erinnerung, vielleicht nicht einmal repräsentativ – und doch ein wertvoller Einblick, ein Fenster in eine vergangene Zeit.

Für Dihl beginnt der Krieg im August 1941, als er seinen Einberufungsbefehl erhält. "Ich kam erst nach Bad Cannstadt, in die Nachrichtenabteilung der 260. Infanteriedivision", erinnert er sich. "Da wurde ich als Funker ausgebildet." Acht Wochen dauert die Ausbildung, dann wird seine Einheit ins besetzte Frankreich verlegt, nach Autun in Burgund, wo sie in der alten Ecole Militaire unterkommen.

Eines Morgens, erinnert sich Dihl, wird im Radio der Angriff auf Russland verkündet. "Gleich am nächsten Tag war Alarm, wir sind verladen worden und sind durch Polen gefahren. Wir sind dann in Weißrussland gelandet, in der Nähe von Minsk." In den Gefängnissen der Stadt stoßen sie auf Leichen: Vor ihrem Abzug hatten die Sowjets die gefangenen Oppositionellen ermordet. In kleinen Katen beziehen die Funker Quartier. "Sie bestanden oft aus einem Raum, das Klo war hinter dem Haus", so Dihl. "Ein gemauerter Ofen stand da, auf dem haben sie geschlafen. In dem Dorf gab es einen Brunnen, da mussten wir Wasser holen." Nachts kreisen russische Flieger über der Stadt.

Am meisten aber muss die Zivilbevölkerung leiden. "Wenn sie den Partisanen Essen gegeben haben, und unsere Leute sind dahinter gekommen, dann waren sie die Dummen und wurden bestraft", erinnert sich Dihl. "Die hat es am härtesten getroffen." Wenig später zieht seine Einheit weiter. Im Sommer 1941 stehen die deutschen Truppen nur noch wenige Kilometer vor Moskau, dann kommt ihr Vormarsch zum Stoppen. Vor der Stadt entbrennt eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs – während gleichzeitig der Winter anbricht.

"Wir hatten keine Winterkleidung und haben uns in den Katen gedrängt", erzählt Dihl. Als Ersatz für die Gefallenen kommen aus Frankreich SS-Leute, "die hatten keine Ahnung von der Kriegsführung", so Dihl. Schließlich müssen sich die Deutschen zurückziehen. Von ihren Vorgesetzten erhalten sie den Befehl, alle Häuser niederzubrennen. Zu Dihls Funkstelle kommt ein älteres Ehepaar, beide Russen. "Sie werden doch hoffentlich unser Haus nicht abbrennen", bitten sie. "Kommt nicht infrage", verspricht Dihl, wie er sich erinnert. Er lässt das Haus dann stehen. "Aber ich weiß nicht, ob es die Nachhut nicht doch niedergebrannt hat."

Im Dezember 1943 gerät seine Einheit in Bedrängnis, wird schließlich eingekesselt. Zwar gelingt ihm und anderen der Ausbruch, doch nun befinden sie sich hinter den russischen Linien – und müssen sich auf eigene Faust durchschlagen.

Es ist der Beginn einer dreimonatigen Odyssee. "Wir sind durch die Wälder gestreift und haben von Heidelbeeren gelebt", erinnert sich Dihl. "Wir waren zu dritt, einer von uns war Metzger, der hat einmal ein Schwein aus einem Stall gestohlen. Wir sind immer bei Nacht gelaufen und haben uns am Tag versteckt." Die Männer orientieren sich am Polarstern, laufen grob in Richtung Westen. "Immer wieder haben wir Kanonendonner gehört", so Dihl. "Wir sind wochenlang barfuß durch Flüsse gewatet." Einmal, schon in Polen, erreichen sie ein Dorf. Dihl betritt es, um Essen zu besorgen – und entdeckt auf einmal russische Soldaten, die ihre Waffen putzen. "Ich bin schnell an ihnen vorbei gegangen und habe etwas gemurmelt", so Dihl. "Als ich ins nächste Haus hereingegangen bin, saßen auch da Russen. Dann habe ich wieder etwas gemurmelt und bin schnell wieder raus."

Irgendwann gelangen Dihl und die anderen wieder an die Front. Von den deutschen Einheiten trennt sie noch ein Minenfeld, im Niemandsland zwischen den Truppen. Während sie durch den Schlamm robben, feuern beide Seiten aufeinander. "Es war gegen Mitternacht, links und rechts sind die Kugeln geflogen", erinnert er sich.

Die Armee setzt ihren fluchtartigen Rückzug nach Westen fort, Dihl wird der Nachhut zugeteilt. Im Sommer 1944 wird seine Einheit geradezu überrollt. Sein Offizier gibt ihm noch den Befehl, einen Funkspruch abzusetzen – dann reißt er sich die Orden von der Uniform und ergibt sich den Russen (später steigt er in der DDR zum Chef der Volkspolizei auf).

Dihl selbst wird verhaftet und misshandelt, kurz darauf auch vor ein Erschießungskommando geführt. Doch als die russischen Soldaten merken, dass er Funker ist, fragt ihn ein Offizier, ob er für sie arbeiten will. Dihl sagt zu.

Nun soll er abgefangene deutsche Funksprüche entschlüsseln. "Mit einem Pferdefuhrwerk wurde ich dann zu einem leeren Gutshof gefahren", erzählt Dihl. Inzwischen haben die Deutschen zwar den Funkschlüssel geändert – doch die harmloseren Meldungen kommen unverschlüsselt. Bei den anderen erfindet er Übersetzungen.

Sein erster Text ist unverschlüsselt und meldet den Abschuss eines Lkw. "Ich habe den so weitergegeben, das hat den Russen gut gefallen", sagt Dihl. "Nachts, als sie geschlafen haben, habe ich nach dem Feuerschein Ausschau gehalten." Doch bevor er fliehen kann, befällt ihn ein Fieber, und er kommt ins Lazarett.

Schließlich landet er als Kriegsgefangener in Kothla-Järve im heutigen Estland. "Da haben wir eine Fabrik errichtet und Ölschiefer abgebaut", so Dihl. Sie sind 100 Mann in einer Baracke, werden jeden Morgen zur Arbeit herausgeführt, erhalten 200 bis 300 Gramm Brot am Tag. Mit der Zeit werden die Bedingungen besser, sie erhalten sogar eine Theater- und eine Musikgruppe.

Im November 1949 kehrt Dihl nach Deutschland zurück. Er arbeitet unter anderem bei einem Verlag, zieht wieder nach Heidelberg. Den Krieg aber hat er nicht vergessen. "Das war die schlimmste Zeit meines Lebens", sagt er.