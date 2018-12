Von Anica Edinger

Heidelberg. Sina Wolf kennt keinen Muskelkater. Wie sich dieser Schmerz nach besonders anstrengendem Sport anfühlt, weiß die 17-Jährige schlicht nicht. Der Grund: Sina konnte in ihrem Leben nie Sport treiben. Denn sie leidet an der unheilbaren Krankheit Spinale Muskelatrophie, kurz SMA, und ist an den Rollstuhl gebunden.

Es war dieses Jahr im Sommerurlaub auf einem Bauernhof im Schwarzwald, als Sina plötzlich zum ersten Mal in ihrem Leben eine Art Muskelkater verspürte. "Ich hatte fürchterliche Schmerzen in den Beinen", erinnert sich die 17-Jährige. Schmerzen, die sie nicht einordnen konnte. In einer Klinik im Schwarzwald gab man Sina Schmerzmittel, sodass die Familie den Urlaub nicht abbrechen musste. Zurück in Heidelberg, wo Sina seit Kindesalter an der Uni-Kinderklinik in Behandlung ist, ging man schließlich der Ursache auf den Grund.

"Wir hatten Angst, dass es Thrombose ist", sagt Sinas Mutter Claudia Wolf. Doch die Ärzte konnten das und eine Reihe weiterer Verdachtsmomente ausschließen - bis noch eines übrig blieb: "Nervenmäßig tut sich etwas in den Beinen, die Muskeln werden aktiv. Dadurch müssen die Schmerzen gekommen sein", erklärt Sinas Vater Joachim Wolf. Ein weiteres Indiz dafür, dass eine besondere Therapie erfolgreich ist: Seit diesem Jahr bekommt Sina Wolf das Arzneimittel "Nusinersen", das im Sommer letzten Jahres zur Therapie von SMA in Europa zugelassen wurde.

Sechs Gaben wurden ihr bisher verabreicht. Im nächsten Jahr, nach Sinas 18. Geburtstag im März, wird die Therapie fortgesetzt. Und die Hoffnung wächst weiter, dass sich Sinas Zustand mehr und mehr verbessert, dass die Krankheit entweder signifikant verlangsamt - oder sogar komplett gestoppt werden kann.

Schon heute zeigt sich jedenfalls: Sina geht es wesentlich besser als vor der Therapie. Beim letzten RNZ-Besuch im März konnte die 17-Jährige ihre Hände schon leicht bewegen und sogar handschriftlich einige Sätze zu Papier bringen. Heute ist das längst nicht mehr alles: Sina kann ihre Fersen eigenständig leicht anheben, sie kann - an guten Tagen - ihre Hände zum Joystick ihres elektronischen Rollstuhls bewegen und sich so fortbewegen.

"Kürzlich war ich im Büro und Sina am Handy im Wohnzimmer", erzählt Joachim Wolf. Normalerweise hätte Sina nach ihrem Vater rufen müssen, um ihren Standort zu verändern. Doch dank der Therapie hat sie es geschafft, eigenständig zum Büro ihres Vaters zu rollen. "Plötzlich stand sie da", lacht Joachim Wolf. Für Menschen ohne Einschränkungen klinge all das zwar irgendwie banal, meint Joachim Wolf.

Doch für Sina seien das Riesenschritte - und zwar in Richtung Selbstständigkeit. Das ist es, was die Eltern für ihre Tochter wollen, aber auch Sina für sich selbst will. "Auch mit einer Behinderung kann man am Leben teilhaben und muss nicht immer abhängig sein von den Eltern", sagt Sina. Das publik zu machen, ist auch eines der Hauptanliegen der "Grünen Bande", deren Chefin Sina ist. Erst vor kurzem fand das erste Treffen der Bande - ein Jugendprojekt des Bundesverbands Kinderhospiz - in Köln statt. "Dort haben wir ein Lied geschrieben, nächstes Jahr wollen wir es professionell aufnehmen", berichtet Sina.

Geht es nach den Wolfs, soll 2019 ein ruhiges Jahr werden. Vor allem aber wünscht sich die Familie, dass ihre stationären Krankenhausaufenthalte reduziert werden. "Elf hatten wir in diesem Jahr", berichtet Joachim Wolf, "es wäre toll, wenn wir nur noch für Sinas Therapie in die Klinik müssten." Zeigt die weiterhin eine solche Wirkung, könnten dieser und viele weitere Träume der Familie wahr werden.