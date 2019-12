Seit 1999 betreibt Wolfgang Graf das Jazzhaus in der Leyergasse – zum 20. Geburtstag im kommenden Jahr gibt es viele Konzert-Highlights. Foto: Philipp Rothe

Von Peter Wiest

Heidelberg. Das wird ein richtiges Fest – und auf die Pauke gehauen wird nicht nur morgen Abend. Praktisch das ganze neue Jahr über will das Jazzhaus Heidelberg in der Leyergasse 6 sein 20-jähriges Jubiläum feiern – wie es sich gehört natürlich mit einer Reihe außergewöhnlicher Konzerte. Den Auftakt macht am Silvesterabend die Earl Wilson Connection – auf den Tag genau zwei Jahrzehnte, nachdem zum Millenniums-Silvester dort erstmals ein Konzert stattfand.

Große Namen der Heidelberger Musikszene und weit darüber hinaus standen damals auf der Bühne, erinnert sich Wolfgang Graf, der bis 2014 den Verein Jazzhaus Heidelberg als Vorsitzender leitete und bis heute als Pächter der Location sowie als Programmgestalter eine maßgebliche Rolle spielt für das Jazzhaus. Kein geringerer als Emil Mangelsdorff war dabei; außerdem die Heidelberger und regionalen Granden Werner Goos an der Gitarre, Schlagzeuger Allen Blairman, Gerd Mayer-Mendez am Bass sowie der unvergessene und 2007 verstorbene Saxofonist und Klarinettist Fritz Münzer.

Es war der Auftakt für zahllose folgende hochkarätige Jazz-Konzerte und Auftritte vieler junger Talente, die sich später oft einen Namen machten in der Szene. Dieser Konzeption ist das Haus bis heute treu geblieben: "Wir haben alles in allem 150 Konzerte im Jahr", sagt Wolfgang Graf, "wobei der Schwerpunkt nach wie vor auf der regionalen Szene liegt."

Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Mannheim, die bereits seit dem Eröffnungsjahr besteht, sowie generell mit jungen Musik-Studenten ist ihm wichtig: "Die können bei uns wunderbar lernen, wie es ist, in einer Combo zu spielen – und tun dies immer wieder mit Begeisterung."

Bis das Haus zum Millenniums-Wechsel allerdings eröffnet werden konnte, dauerte es ziemlich lange, blickt der Kriminalhauptkommissar im Ruhestand Graf zurück auf die Anfänge. Bis 1990 hatte Jazz in Heidelberg einen festen Platz im Haus Buhl in der Altstadt mit dem Jazzclub Heidelberg als Betreiber, der dann jedoch die Kündigung von der Universität erhielt, in deren Besitz sich das Anwesen in der hinteren Hauptstraße befindet.

Die dadurch entstandene musikalische Vakanz, versuchte Wolfgang Graf als eingefleischter Jazz-Fan ab 1993 in der Galerie seiner Frau Adelheid in der Klingentorstraße zu füllen – mit regelmäßigen Freitags-Konzerten des neu gegründeten Vereins "Jazzclub am Klingentor" meist junger und aufstrebender Musiker, darunter damals schon Namen wie Thomas Wind, Allen Blairman oder Thomas Siffling.

1996 wurde Graf dann vom damaligen Kulturbürgermeister Jürgen Beß sowie vom Betreiber der Privatbrauerei Höpfner und später auch von der damaligen Oberbürgermeisterin Beate Weber angesprochen, ob es nicht möglich wäre, in der Leyergasse neben dem dort vorgesehenen Betrieb einer Kulturbrauerei auch einen Platz zu schaffen für weitere kulturelle Aktivitäten, insbesondere für Konzerte. Die entsprechenden Räumlichkeiten des heutigen Jazzhauses standen dort bis dahin leer; in früherer Zeit hatten sich an der Stelle Kühlräume für eine bereits vor 350 Jahren urkundlich erwähnte Privatbrauerei befunden.

1997 schließlich erfolgte die Grundsteinlegung für den Um- und Ausbau der heutigen Kulturbrauerei – und parallel dazu wurde der Ausbau des daneben liegenden Kellers für Jazz-Konzerte in Angriff genommen. Klar war dabei von vorneherein, dass die Institution als Privatclub geführt werden musste, da die Vergebung von neuen Gaststätten-Konzessionen in der östlichen Altstadt vom Gemeinderat untersagt worden war, wie sich Graf erinnert. Fazit: Der Konzertkeller wurde und wird bis heute vom Verein Jazzhaus betrieben – dessen Mitglieder allesamt ehrenamtlich arbeiten.

Derzeit hat der Verein etwa 60 ordentliche Mitglieder – aber zusätzlich gleichzeitig über 2500 nicht ordentliche, da jeder Konzertbesucher eine Mitgliedschaft erwirbt. Der Konzertbetrieb soll und wird so auch im neuen Jahrzehnt weiter gehen – wobei es, wie Graf verspricht, im Jubiläumsjahr durchaus den einen oder anderen Höhepunkt der besonderen Art geben wird: "Wir sind derzeit mit diversen Musikern in Verhandlung und haben wirklich viel vor, wollen das aber jetzt noch nicht alles verraten", sagt er schmunzelnd.

Dass man versuchen will, unter anderem auch "Musiker der ersten Stunde", die heute noch auf der Bühne stehen, ins Jazzhaus zurückzuholen, ist dabei ein offenes Geheimnis – und ein Vorhaben, das sich sicher in die Tat umsetzen lässt.