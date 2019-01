Heidelberg. (rnz) Stadtrat Waseem Butt (parteilos) tritt mit eigener Liste zur Kommunalwahl 2019 an und sucht dafür jetzt Kandidaten (stadtrat@waseembutt.de). "Heidelberg in Bewegung!" (HiB) ist der Listenname, der aus den Vorschlägen der Bürger ausgewählt wurde. Dieser Name umfasse die Grundsätze und programmatischen Ziele und die Zukunft der Politik, sagte Butt. "

Mit ‚Heidelberg‘ sind alle hier wohnenden Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung eingeladen, für die Stadt und sich Politik zu machen. ‚In Bewegung‘ drückt den Willen aus, sich von der ideologisch starren Parteienlandschaft abzugrenzen, offen und kreativ zu sein, leicht zugängliche Mitmachformate zu entwickeln und in Heidelberg etwas zu bewegen. Jede Person ist eingeladen, sich mit uns aufstellen zu lassen - alle Kandidatinnen und Kandidaten sind spitze!"