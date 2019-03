Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Am 26. Mai sind alle Heidelberger aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen. Viele junge Menschen werden dann zum ersten Mal wählen dürfen - denn bei dieser Wahl dürfen schon 16-Jährige mitmachen. Genau 6966 junge Heidelberger sind zum ersten Mal in ihrem Leben aufgerufen, bei einer Kommunalwahl ihre Stimme abzugeben.

Deshalb gibt es fünf Tage vor der Wahl, am 21. Mai, das Junge RNZ-Forum "Deine Themen - Deine Wahl" für alle Erstwähler. Zu der gemeinsamen Veranstaltung der RNZ, der Landeszentrale für politische Bildung, des Jugendgemeinderats und des Stadtjugendrings werden Vertreter aller zur Gemeinderatswahl in Heidelberg antretenden Listen ins Dezernat 16 eingeladen.

Aufgrund der Menge der Kandidaten - mindestens elf Listen werden zur Wahl antreten -, wird es beim Jungen RNZ-Forum keine Podiumsdiskussion geben, sondern verschiedene Thementische. An jedem werden ein oder zwei Kandidaten mit den Jugendlichen zu einem bestimmten Thema diskutieren - und Fragen beantworten. Nach der Debatte an den Thementischen werden die Ergebnisse am Ende der Veranstaltung, gegen 20.30 Uhr, noch einmal im Plenum zusammengefasst.

Und das Beste ist: Jeder Erstwähler kann seine eigenen Themen, die ihn in Heidelberg beschäftigen und interessieren, einbringen. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff "RNZ-Forum" an aktion@rnz.de senden - und das Wunschthema für den 21. Mai nennen. Dazu bitte Vor- und Nachname sowie das Alter angeben. Die Veranstalter sichten die eingesandten Themen und wählen einige davon für die Thementische aus. Themenvorschläge können berücksichtigt werden bis einschließlich Freitag, 12. April.

Zum Jungen RNZ-Forum am 21. Mai öffnen die Türen des Dezernat 16 um 17 Uhr. Die zur Gemeinderatswahl antretenden Parteien und Listen präsentieren sich an Infoständen. Dort können alle Besucher sich über das Wahlprogramm informieren. Beginn der Diskussion an den Thementischen ist dann um 18 Uhr, Ende der Veranstaltung gegen 21 Uhr.

Info: Junges RNZ-Forum "Deine Themen - Deine Wahl", am Dienstag, 21. Mai, im Dezernat 16 in Bergheim, Emil-Maier-Straße 16. Einlass ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Themenvorschläge per E-Mail an aktion@rnz.de.