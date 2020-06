Ist eine Statue von Otto von Bismarck in Heidelberg noch zeitgemäß? In der Stadt erinnert manches an den Reichskanzler, unter dem das Deutsche Reich 1884 zur Kolonialmacht wurde. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Die deutsche Kolonialgeschichte hinterließ ihre Spuren nicht nur in Hamburg und Berlin, sondern auch in Heidelberg. Während ihrer Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Heidelberg rief Caroline Authaler den Heidelberger Verein SchwarzWeiss ins Leben. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, koloniale Bezüge im Stadtbild aufzudecken. Die RNZ hat mit der Historikerin gesprochen.

In Hamburg wurde eine Bismarck-Statue mit Farbe übergossen, bei Antwerpen eine Statue von König Leopold, in London schützt ein Gerüst nun einen überlebensgroßen Churchill vor Attacken: Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in den USA ist der Kolonialismus auch in Europa wieder ein Thema. Frau Dr. Authaler, Sie beschäftigen sich als Historikern mit Kolonialgeschichte. Können Sie verstehen, dass Statuen derzeit in aller Welt für Aufregung sorgen?

Dr. Caroline Authaler. Foto: pr

Rassismus fällt nicht vom Himmel, aber bisher wurde in Deutschland die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Migrationsgeschichte oder Hautfarbe kaum mit der Kolonialgeschichte in Verbindung gebracht. Rassismus hat eine lange Geschichte, die uns – häufig unbewusst – prägt. Statuen oder Denkmäler sind nur die Spitze des Eisbergs, sie machen die darunterliegende mentale Struktur sichtbar. Eine Statue mit Farbe zu überschütten, ist eine der Möglichkeiten, uns dies vor Augen zu führen. Solche Aktionen schaffen Aufmerksamkeit.

Auch in Heidelberg gibt es Orte, Gebäude und Denkmäler, die mit der Kolonialgeschichte verknüpft sind. Sie haben damit begonnen, die lokale Kolonialgeschichte zu erforschen. Wo wird sie besonders sichtbar?

Am Kolonialstein oben auf dem Ameisenbuckel im Stadtwald. Es ist ein klassisches Kolonialdenkmal, das aus kolonialrevisionistischem Denken heraus errichtet wurde und unser Denken bis heute beeinflusst. An ihm wird deutlich, dass die Kolonialgeschichte nicht mit dem Ersten Weltkrieg endete, sondern eine Tragweite hat, die weit darüber hinaus reicht.

Hintergrund > Kolonialgeschichte in Heidelberg: Doktoranden der Universität Heidelberg begannen 2012, die kolonialen Spuren in der Stadt zu erforschen, unter ihnen die Historikerin Dr. Caroline Authaler. Sie gründeten den Verein "SchwarzWeiss". [+] Lesen Sie mehr > Kolonialgeschichte in Heidelberg: Doktoranden der Universität Heidelberg begannen 2012, die kolonialen Spuren in der Stadt zu erforschen, unter ihnen die Historikerin Dr. Caroline Authaler. Sie gründeten den Verein "SchwarzWeiss". > Virtueller Standrundgang: Auf der Seite www.koloniale-spuren-heidelberg.de hat der Verein Orte mit kolonialem Bezug in einer Karte verzeichnet und stellt Rechercheergebnisse vor. > Vom Verein zum Arbeitskreis: Viele Gründungsmitglieder haben Heidelberg mittlerweile verlassen, ab Herbst 2020 wird daher ein neuer Arbeitskreis zu Kolonialismus und Erinnerungskultur mit den Forschungsergebnissen weiterarbeiten. Beteiligt sein werden unter anderem das städtische Amt für Chancengleichheit, Mosaik Deutschland e.V., Migration Hub Heidelberg und das Kulturhaus Karlstorbahnhof. > Wie es weitergeht: Dr. Caroline Authaler sorgt von Düsseldorf aus weiterhin für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts. Unterstützung erhält sie von dem Kulturanthropologen Dr. Antony Pattathu, der in Heidelberg lebt und an der Universität Tübingen zu Dekolonisierung forscht. jul

Sie meinen, der Stein begründet Rassismus? Seine Bedeutung ist ja nicht ohne Weiteres zu erschließen: "Zum Gedenken an die 40-jährige Kolonialgeschichte des Deutschen Reiches" steht darauf.

Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland all seine Kolonien, in der etablierten Geschichtsschreibung endet damit das Kapitel des deutschen Kolonialismus. Der Stein aber zeigt, dass diese Geschichte in Wirklichkeit fortgesetzt wurde: Er wurde 1924 aufgestellt, wie aus seiner Beschriftung hervorgeht, zum Jahrestag der Berliner "Afrikakonferenz", durch die Deutschland zur Kolonialmacht wurde. 1884 bis 1924: Das sind die 40 Jahre. 1924 war Deutschland formal keine Kolonialmacht mehr. Der Stein aber legt offen: Das koloniale Denken, die kolonialen Ansprüche und damit das weiße Überlegenheitsdenken lebten weiter und intensivierten sich in den 1920er- und 1930er-Jahren sogar noch. Der Stein ist eindeutig ein Zeichen einer Erinnerungskultur, die den Kolonialismus positiv würdigt. Durch solche Denkmäler sollte das deutsche Kolonialreich in ehrenvoller Erinnerung gehalten und gleichzeitig der Anspruch bekräftigt werden, dass Deutschland "seine" Kolonien zurückerhalten solle.

Der Stein ignorierte also das Ende des Kolonialismus. Ist das nicht trotzdem weit weg vom heutigen Rassismus?

Kolonialismus beruht auf der Idee, dass weiße Deutsche berufen sind, über andere zu herrschen. Diese Vorstellung gelangte damals auch über Monumente wie diesen Stein in den Alltag der Menschen und wurde von vielen als "normal" angesehen. Der Rassismus der Gegenwart beruht auch auf dem Fortleben dieser Denkmuster. Manchmal wird gesagt, Kolonialismus sei damals einfach der Zeitgeist gewesen, und der Rassismus von damals habe nichts mit heute zu tun.

Und das ist falsch?

Es ist ein doppelter Trugschluss. Erstens prägt die Geschichte unsere Gegenwart, und gerade tradierte Denkstrukturen sind oft extrem langlebig. Zweitens gab es auch damals Kritiker und Widerstand – vor allem in den Kolonien selbst, aber auch in Deutschland. Im Reichstag wurden heftige Debatten geführt; in der Zivilgesellschaft kritisierten zum Beispiel Pazifisten die Kolonisierung.

Bezieht der Verein SchwarzWeiss selbst Position, wie man mit solchen Denkmälern verfahren sollte?

Als junge Wissenschaftler ging es uns zunächst einmal darum, zu diesem Thema überhaupt Wissen zu generieren. Als wir 2013 anfingen, gab es das praktisch noch nicht. Und auch für die Stadtgesellschaft war die lokale Kolonialgeschichte kein Thema. Die nächsten Schritte stehen noch aus.

Sie haben Ihr Wissen im Internet öffentlich zugänglich gemacht. Gibt es in Heidelberg Menschen, die einen anderen Umgang mit den kolonialen Spuren fordern?

Am umstrittensten ist die schwarze Figur, die bei Tabak Scheuring in der Hauptstraße im Schaufenster sitzt, fast nackt, bekleidet nur mit einem Baströckchen. Gegen sie wurde immer wieder Protest laut. In dieser Figur verdichtet, finden sich zahlreiche rassistische Stereotype über schwarze Menschen. Durch Darstellungen wie diese fühlen sich viele schwarze Menschen herabgewürdigt und an die jahrhundertelange Geschichte von Sklaverei und Kolonialismus erinnert.

In Heidelberg stellt der Tabakladen eine "Mohrenfigur" aus, eine Gaststätte heißt "Zum Mohr". Woher die Besessenheit mit dieser Figur?

Das hat viel mit unkritischer Nostalgie-Werbung zu tun, und gleichzeitig zeigt es, wie tief sich Bilder aus der Kolonialzeit – vielfach unbewusst – in die Vorstellungswelten unserer Gesellschaft eingegraben haben. Kolonialwaren wie Schokolade oder Kaffee wurden in der Kolonialzeit mit dieser Figur beworben, am bekanntesten ist wohl der "Sarotti-Mohr". Diese Figur ist stilistisch wiederum an die deutlich ältere europäische Tradition der "Hofmohren" angelehnt. Schwarze Hofbedienstete kamen im Zuge des Sklavenhandels an die europäischen Höfe. Dort sollten sie die weitreichenden Handelskontakte sowie die Weltgewandtheit der Fürsten symbolisieren. Geblieben ist das Bild eines kindlichen Dieners, oft mit karikierten, stereotypen Gesichtszügen. Eine solche Darstellung schwarzer Menschen widerspricht fundamental einer vielfältigen Gesellschaft, in der alle Menschen auf Augenhöhe gleichberechtigt zusammenleben.

Kann es nicht auch einfach unbedacht sein, bis heute auf den "Mohr" zurückzugreifen? Manche Gaststätten zum Beispiel heißen schon ewig so.

Unbedacht greift zu kurz: Es ist eher ein Zeichen für die weit verbreiteten rassistischen Denkstrukturen, von denen ich eingangs sprach. Wir wachsen mit solchen Bildern auf, auch ich bin nicht 100 Prozent frei davon. Die Kritik daran, die Gegenpositionen sind aber inzwischen öffentlich bekannt. Daher ist es eine Entscheidung, es beim Namen von Lokalen oder bei der Gestaltung von Schaufenstern zu belassen.

Heidelberg hat keinen Hafen und keine großen Seefahrer vorzuweisen. Kolonialgeschichte drängt sich hier nicht unbedingt auf. Hat es Sie überrascht, dass Sie fündig wurden?

Anfangs schon, aber der deutsche Kolonialismus wurde eben nicht nur in Berlin und in Hamburg gemacht. Typisch für Heidelberg ist die Verbindung zwischen Kolonialismus und Wissenschaft, das ist in anderen Städten nicht in diesem Maße gegeben. Es gab zum Beispiel einige Kolonialgouverneure, die in Heidelberg Jura studiert hatten.

Es gibt auch Bezüge zur Geografie.

Aus Heidelberg kamen Geografen, die als Ratgeber gefragt waren, als es darum ging, Kolonien zu erschließen. Sie haben beispielsweise Gebiete vermessen und sich somit als Hilfswissenschaft in den Dienst des Kolonialismus gestellt.

Aber ausgerechnet Bismarck, dessen Statue nun in Hamburg attackiert wurde, findet sich in Ihrer Zusammenstellung nicht. Dabei ist der Erwerb von Kolonien doch das Ergebnis seiner Initiative?

Bismarck war lange zögerlich, als es um den Erwerb von Kolonien ging, aber 1884 war ein günstiger Augenblick gekommen, um einen Herrschaftsanspruch des Deutschen Reichs auf Gebiete in Übersee zu erheben. Bismarck begründete also das deutsche Kolonialreich. Deshalb widmen sich dekoloniale Gruppen in anderen Städten auch Orten, die nach ihm benannt sind – aus gutem Grund. Wir haben uns auf die Personen konzentriert, die spezifisch in Heidelberg gewirkt haben. Nur deshalb sparen wir ihn aus.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wie soll es mit den kolonialen Spuren weitergehen?

Es ist noch viel zu tun. Seit Jahren kritisieren Gruppen schwarzer Menschen in Deutschland den Fortbestand von Mohrenfiguren und die Verwendung des Begriffs im öffentlichen Raum. Deren Wünsche sollten in Zukunft maßgebend für den gesellschaftlichen Umgang damit sein. Aber auch Monumente wie der Kolonialstein sind unkommentiert ein Problem. Eine Tafel dazu zu stellen, die historische Hintergründe erläutert, wäre das Mindeste. Es sollte Gedenk- und Lernorte geben, an denen sich beispielsweise Schulklassen mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzen können. Wir müssen unsere Denkstrukturen gesellschaftlich diskutieren. Dazu gehört auch, dass wir uns mit der unsichtbaren Geschichte befassen, die sich hinter den sichtbaren Zeichen verbirgt.

Was hinter den sichtbaren Zeichen steckt

Nicht immer sind kolonialgeschichtliche Spuren im Heidelberger Stadtbild auf den ersten Blick zu erkennen - Ein Streifzug durch die Altstadt, den Stadtwald und Bergheim

Der Kolonialstein, Stadtwald

Was hinter den sichtbaren Zeichen steckt

Deutsche Kolonien gab es in Afrika, China und im Pazifik. Was 1884 begonnen hatte, endete mit dem Ersten Weltkrieg, in dessen Folge das Deutsche Reich seine Kolonien wieder verlor. In der Weimarer Republik wollten das viele nicht akzeptieren. So erklärt sich, dass im Stadtwald seit dem 24. April 1924 ein etwa ein Meter hohes Monument an der Kreuzung von Bierhelderweg und Saupfercheckweg an die Kolonialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs erinnert. Es war die Heidelberger Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft, die das Monument errichtete. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Berlin trat ab den 1880er-Jahren für eine expansive Kolonialpolitik ein. Mit einem eigenen Ortsverein war sie bald auch in Heidelberg vertreten, wo sie mit den Jahren immer mehr Mitglieder fand. Unter ihnen waren viele einflussreiche Bürger. Foto: SchwarzWeiss

Harmonie-Gebäude, Hauptstraße

Was hinter den sichtbaren Zeichen steckt

Seit ein paar Monaten beherbergt die Hauptstraße 110 im Erdgeschoss einen Supermarkt, doch es gibt sehr viel mehr über diese Adresse zu erzählen. Um 1840 bezog die Heidelberger Harmonie-Gesellschaft dort ihr Quartier, eine Art Club des Bürgertums, der sich dort zu einer Reihe von Anlässen traf, zu dem der Austausch über aktuelle Themen gehörte ebenso wie Festbälle. In der Harmonie, wie das Gebäude bis heute auch noch genannt wird, gab es unter anderem einen Ballsaal, einen Kegelsaal, einen Rauchsalon und eine Bibliothek, etliche Veranstaltungen fanden in diesen Räumlichkeiten statt – so auch Vorträge, die der Heidelberger Ortsverein der Deutschen Kolonialgesellschaft organisierte. Dieser Ortsverein lud erstmals im November 1986 in den Gartensaal der Harmonie ein. Der Vortrag widmete sich der deutschen Kolonie Kamerun. Foto: jul

Das Iqbal-Monument, Bergheim

Was hinter den sichtbaren Zeichen steckt

"Mein Aufenthalt in Heidelberg war ein wundervoller Traum", schrieb der Dichter Muhammad Iqbal später rückblickend über seinen Aufenthalt am Neckar. Iqbal gilt als pakistanischer Nationaldichter, in Heidelberg ist ein Abschnitt des Neckarufers nach ihm benannt. Aus Britisch-Indien hatte es ihn zunächst nach Cambridge verschlagen, 1907 kam er nach Heidelberg. Der Kolonialismus führte Iqbal nicht nur nach Europa, Iqbal selbst wirkte auch auf den Kolonialismus zurück. Die Selbstfindung der Völker war für ihn ein wichtiges Thema, und auch die kritische Auseinandersetzung mit europäischem Denken war ihm ein Anliegen. Foto: Rothe

Tabak Scheuring, Hauptstraße

Was hinter den sichtbaren Zeichen steckt

Zwischen Herabwürdigung und Nostalgie: Der "Sarotti-Mohr" ist eine der bekanntesten und umstrittensten Werbefiguren, als Logo transportiert ein schwarzer Mann eine ganze Marke. Schokolade ist nicht das einzige Produkt, das mit der Abbildung dunkelhäutiger Männer beworben wurde und wird. Seit 1890 verkauft "Tabak Scheuring" am östlichen Ende der Heidelberger Hauptstraße Zigarren und Tabakwaren. Das Schild über der Eingangstür zeigt bis heute einen rauchenden Afrikaner, der nur mit Fez und Bastrock bekleidet ist. Produkte aus Übersee standen für Weltläufigkeit und waren begehrt. So erklärt sich auch der Begriff der "Kolonialwarenladen", von denen es auch in Heidelberg einige gab. 1897 fanden sich in der Stadt 37 dieser Geschäfte; sie verkauften Tabak, Kaffee, Tee und exotische Früchte. Foto: Rothe

Landfried-Komplex, Bergheim

Was hinter den sichtbaren Zeichen steckt

Der gebürtige Heidelberger Jakob Landfried machte zunächst Geschäfte mit Pfälzer Rohtabak und Ölprodukten, später stieg sein Unternehmen in den Handel mit Erzeugnissen aus Übersee ein. Dazu gehörten Waren wie Kakao, Kaffee, Zucker und Öl. Anfangs war die Firma Landfried in der Hauptstraße angesiedelt, Ende des 19. Jahrhunderts zog sie nach Bergheim um. Das Unternehmen trieb den Handel mit diesen Produkten in der Region in großem Stil voran und trug maßgeblich zur Versorgung des Odenwalds bei. Mehrere Mitglieder der Familie Landfried engagierten sich im Heidelberger Ortsverein der Kolonialgesellschaft. jul/Foto: jul