Heidelberg. (pri/rl) Wintereinbruch in der Region. Aktuell kommt es in den Höhenlagen von Heidelberg zu Schneefall, die Straßen sind mit Schnee bedeckt. Auf dem schmalen Saupfercheckweg am Königstuhl hingen Autos fest oder drehen. So kam auch ein Sattelzug auf der schneeglatten Straße nicht mehr die Steigung hoch.