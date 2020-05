Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Der Studentenkarzer in der Augustinergasse ist eines der berühmtesten Kulturdenkmäler der Stadt. Doch die ehemaligen Arrestzellen, die heute jährlich rund 80.000 Besucher anlocken, sind in die Jahre gekommen. Und die vielen kleinen Kunstwerke, die inhaftierte Studenten einst an die Innenwände und Decken des Karzers malten und zeichneten, bröckeln, verblassen und sind zum Teil beschädigt. Nun sollen die Räume des Karzers aufgefrischt werden.

Bernd Müller (l.) von Vermögen und Bau Baden-Württemberg und Rektor Bernhard Eitel im Treppenaufgang des Karzers. Foto: Philipp Rothe

"Es wird Zeit, dass mal etwas passiert", sagt Uni-Rektor Bernhard Eitel. Vor etwa einem Jahr habe er die Heidelberger Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner, Karl A. Lamers und Lothar Binding zum Gespräch eingeladen. Es sei um die Frage gegangen, wie man die Sanierung finanziere, sagt Eitel. Jetzt ist klar: Der Bund übernimmt im Rahmen des Denkmalschutzsonderprogramms 500.000 Euro, also rund ein Viertel des 2,1 Millionen Euro teuren Projekts. Das hatten die drei Abgeordneten Ende letzter Woche jeweils in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. "Eine erfreuliche Nachricht", sagt Eitel.

Der Studentenkarzer gehöre zu den besonderen Denkmalen, sagt Bernd Müller, Chef des regionalen Amtes für Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Die vielen Zeichnungen und Graffiti an den Wänden seien das, was den Karzer ausmache. Diese Zeichnungen zu restaurieren, ist aber keine leichte Aufgabe, erklärt Müller. "Das wird sehr aufwendig und langwierig." Die Restauratoren müssten jeden Quadratmeter der Wände analysieren. Gearbeitet werde mit Pinsel und Pinzette – im Stile eines Zahnarztes. "Da werden Hohlräume injiziert und mit Kalkmörtel gefüllt." Ziel, sei es, so viel wie möglich an historischer Substanz zu erhalten, sagt Müller. Denn: "Was weg ist, ist weg."

Zumindest die Insassen sind hier schon lange weg. 1914 wurde der Karzer geschlossen, seitdem steht er leer. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Zellen noch so etwas wie eine wirkliche Strafanstalt gewesen. 1879 wurde die maximale Arrestdauer dann auf 14 Tage beschränkt. Die Studenten saßen seitdem meist für "Kavaliersdelikte" ein – wegen Trunkenheit, Fechtkämpfen oder etwaigen Verstößen gegen die öffentliche Ordnung. Die Zeit in der Zelle nutzten viele, um sich mit ihren Konterfeis und Sprüchen zu verewigen. Die ersten Bemalungen sollen noch mit Kerzenruß entstanden sein. Später kamen Wasser- und Ölfarbe, Bleistift, Kreide, Tinte, Wachsstift und Holzkohle hinzu.

Auch der Schriftsteller Mark Twain machte sich 1878 persönlich ein Bild davon. In seinem Buch "Bummel durch Europa" schrieb er: "Die Wände waren gepflastert mit Bildern und Porträts (im Profil), manche mit Tinte, manche mit Ruß, mit Bleistift oder roter, blauer und grüner Kreide ausgeführt; und wo immer ein oder zwei Zoll Platz zwischen den Bildern geblieben war, hatten die Insassen Klageverse oder ihre Namen und Daten hingeschrieben."

Um all die kleinen Kunstwerke für die Nachwelt zu erhalten, sollen die Restaurierungsarbeiten im Frühjahr 2021 beginnen. 2022 könnte der Karzer dann in neuem Licht erstrahlen.