Heidelberg. (tt) Mit der Absetzung von Abt Winfried Schwab am Samstag steht das Stift Neuburg vor einem kompletten Neuanfang: Nicht nur für die Gastronomie, die Landwirtschaft und den Weihnachtsmarkt muss ein neues Konzept gefunden werden, die Klostergemeinschaft sucht nun auch einen neuen Vorsteher. Drei Monate ist dafür nach den Vorschriften der Benediktiner Zeit - eine Verlängerung ist möglich.

"Der Konvent überlegt derzeit, wie die Nachfolge geregelt wird", berichtet der dem Kloster übergeordnete Abtpräses der Beuroner Kongregation, Albert Schmidt. Er und sein Kollege Abt Laurentius Schlieker sind seit Mai 2017 als Visitatoren im Stift Neuburg tätig und haben in diesem kirchlichen Aufsichtsverfahren - trotz der Eigenständigkeit des Klosters - außerordentliche Rechte.

Im Rahmen dieser Visitation ordneten Schmidt und Schlieker Mitte September an, die Geschäftsführer der Ökonomie-GmbH zu entlassen und entpflichteten nun auch Abt Winfried Schwab. Bis ein Nachfolger feststeht, führt Prior Ambrosius Leidinger die Geschäfte.

Nach der Abberufung gehe nun alles seinen geregelten Weg: "Der Konvent hat das Recht und die Pflicht, einen Nachfolger zu wählen", so Schmidt. Man werde alles dafür tun, das Kloster zu erhalten. "Der Konvent möchte gerne zusammen- und auch hier in Neuburg bleiben."

Für Leidinger steht im Vordergrund, die Abtei nun wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. "Uns ist in den letzten Tagen und Wochen von vielen Seiten Hilfe angeboten worden", berichtet der Prior. Denn viele Heidelberger fühlen bis heute eine große Verbundenheit mit dem Kloster, weil die Mönche vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg unzähligen Menschen geholfen haben - seelsorgerisch und materiell. "Es ist ein Anliegen der Abtei, diese Verbundenheit zu pflegen", betont Schmidt.

Die Visitation geht derweil weiter: "Ich überwache Neuburg nicht, ich wache über Neuburg", stellt Schmidt klar. Zu den Gründen für die Abberufung sagt er: "Abt Winfried hat die vorgesehenen Gesprächs- und Entscheidungswege nicht beachtet."

So gebe es je nach Zuständigkeit Grenzen, in welchem Rahmen Ausgaben getätigt werden dürften: Kleinere Beträge darf der Abt selbst genehmigen, bei größeren Summen braucht er die Zustimmung des Ältestenrates des Klosters. Fallen die Ausgaben noch höher aus, müssen die Mönche, der Abtpräses oder der Vatikan ihr Einverständnis geben. "Diese Verpflichtung ist nicht eingehalten worden", so Schmidt.

Der Absetzung muss laut Vorschrift zunächst ein Gespräch mit dem Abt, dann mit dem Konvent vorausgehen und schließlich muss die Zustimmung des Kongregationsrates eingeholt werden. "Erst dann kann ich handeln und ein Dekret erlassen", erklärt Schmidt, der seit zehn Jahren im Amt ist und zum ersten Mal einen Abt entlassen musste.

Wie es mit Schwab weitergeht, ist offen. Er war für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen. "Seit Samstag, 0 Uhr, ist er nur noch Mitglied der Klostergemeinschaft, hat aber keinerlei Entscheidungsbefugnis mehr", erklärt Schmidt.

Gegen diese Entscheidung kann Schwab in Rom Beschwerde einlegen. Formal behalte er die Dignität eines Prälaten und dürfe daher weiterhin Stab, Mitra, Großkreuz und Ring verwenden. "Winfried Schwab wird selbst überlegen, wie es weitergeht", so Schmidt. Er könne als Mönch in Heidelberg bleiben, aber auch in sein Heimatkloster Admont zurückkehren.