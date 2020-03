Von Timo Teufert

Heidelberg. Jana Schmidt ist seit sechs Jahren mit dem Rettungswagen unterwegs und hilft Menschen in Not. Für den Malteser Hilfsdienst ist sie auch in Zeiten des Coronavirus für ihre Patienten da – egal ob bei einem Verkehrsunfall oder einem Herzinfarkt. Die 24-Jährige blieb beim Rettungsdienst "hängen": Was eigentlich als sinnvolle Beschäftigung zwischen Abitur und Studium begann, wurde schnell zur Leidenschaft – zunächst als Rettungssanitäterin, seit zwei Jahren als Notfallsanitäterin.

Frau Schmidt, arbeiten Sie im Rettungsdienst ähnlich wie in den Kliniken derzeit im Krisenmodus?

Nein, bei uns läuft die Arbeit grundsätzlich weiter, es gibt ja nach wie vor die üblichen Einsätze. Außerdem gibt es neben Covid-19 viele andere Infektionskrankheiten, mit denen wir im Rettungswagen konfrontiert werden. Wir sind gut geschult, haben zusätzliches Schutzmaterial erhalten und halten uns an die Regeln von Robert-Koch-Institut, Gesundheitsamt und Maltesern.

Was sehen denn diese Regeln vor?

Es gibt eine Tabelle, in der vorgeschrieben ist, wie wir uns schützen müssen, wie der Patient geschützt wird und wie das Fahrzeug nach einem solchen Transport gereinigt werden muss. Beim Verdacht auf Covid-19 würden wir uns einen Schutzkittel und Handschuhe anziehen, eine Maske und eine Schutzbrille und eine Kopfbedeckung aufsetzen und uns so dem Patienten nähern.

Hatten Sie schon einen Transport eines Corona-Patienten?

Nein. Aber es gibt bei mir auch keinen Grund zur Sorge, wenn es so wäre. Wir haben alle Schutzmaßnahmen getroffen.

In Karlsruhe musste das Rote Kreuz mehrere Mitarbeiter in Quarantäne schicken, weil Patienten beim Notruf nicht angegeben hatten, dass sie oder Familienmitglieder mit dem Coronavirus infiziert sind. Haben Sie Angst vor einer solchen Situation?

Nein, habe ich nicht. Man muss auch Verständnis für die Patienten haben, wenn sie in einer Ausnahmesituation den Notruf wählen. Natürlich ist so ein Fall ungünstig wegen des Personalausfalls und wenn Kollegen erkranken. Ich nehme die Situation aber so, wie sie ist, und versuche für mich, das Beste daraus zu machen. Das Risiko, sich anzustecken, geht mit dem Beruf einher. Das wissen wir, wenn wir rausfahren. Dennoch muss der Patient keine Angst haben. Besteht ein Notfall, kommt der Rettungsdienst – mit oder ohne Covid-19. Es gibt also keinen Grund, falsche Angaben zu machen.

Haben Sie denn zur Zeit mehr Einsätze?

Mir persönlich kommt es so vor, dass wir nicht mehr Einsätze haben. In letzter Zeit sind viele Patienten besorgt, dass sie in die Klinik müssen. Das kann ich nachvollziehen. Aber oft gibt es auch alternative Möglichkeiten der Behandlung zum Beispiel von kleineren Infekten oder Wunden. Da schauen oft die Haus- oder Fachärzte beim Patienten vorbei, wenn wir noch anwesend sind. Das funktioniert sehr gut.

Woran merken Sie, dass Sie gerade in einer besonderen Situation arbeiten?

Zunächst ganz profan daran, dass unsere Dienstplanung angepasst wurde. Wir haben mehr Tauschoptionen, damit wir reagieren können, wenn es zu einer Infektion kommen sollte. Außerdem haben die Malteser ihre Ehrenamtlichen mobilisiert: Falls es zu Ausfällen kommen sollte, ist das ehrenamtliche Personal da, auf das wir zurückgreifen könnten. Aktuell ist das bei uns aber nicht der Fall.

Sind die Patienten denn jetzt netter zu Ihnen als sonst?

Nein, ich persönlich empfinde es nicht so, dass die Leute jetzt netter sind. Aber mir wurde in den letzten Tagen und Wochen häufiger für meine Arbeit gedankt. Patienten und Angehörige, aber auch Passanten, teilen uns vermehrt mit, dass wir einen guten und wichtigen Job machen und dass sie froh und dankbar sind, dass wir weiterhin zur Arbeit kommen und für sie da sind. Viele betonen vor allem, dass ihnen die Ruhe, die wir teils mitbringen, sehr gut tut. Das ist schön zu hören und freut uns wirklich.