Von Natascha Koch

Heidelberg. Die Freude diesen Winter ist groß: Es schneit. Heißt das, dass der Klimawandel eine Pause macht? Thomas Sterr ist Leiter des dualen Studiengangs Climate Change Management and Engineering an der SRH Hochschule Heidelberg. Dort will man unter Berücksichtigung von naturwissenschaftlichen, technischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten dahingehend ausbilden, Maßnahmen zum Klimaschutz zu erkennen und anzuwenden. Im Interview erklärt Sterr, warum es trotz Klimawandel schneit.

Herr Sterr, könnten Sie kurz erklären, was die Voraussetzungen dafür sind, dass Schnee fällt?

„Hochlagen sind für Schnee sicheres Terrain“, sagt Klimaforscher Thomas Sterr, hier auf dem Mont Blanc in den Alpen. Foto: privat

Physikalisch ausgedrückt braucht man einen Aggregatwechsel, das heißt eine Veränderung vom flüssigen Zustand zum festen Zustand. Wenn die Luftmassen, die sich über dem Boden befinden, unter null Grad sind, wird die Luftfeuchtigkeit zu Schnee umgewandelt. Dieser bleibt dann liegen, wenn der Boden auch unter null Grad hat.

Warum erleben wir trotz Klimawandel überhaupt noch Schneefall?

Das Klima ist zunächst mal sehr komplex. Wichtig ist aber in diesem Fall die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schnee, und die nimmt immer weiter ab, besonders in Tieflagen. Das liegt natürlich am Klimawandel und daran, dass der Boden immer wärmer wird. Aber nur weil die Wahrscheinlichkeit abnimmt, heißt es nicht, dass der Schneefall aussterben muss. In Hochlagen haben wir noch sehr stabile Verhältnisse, da ändert sich auch noch nicht viel, und dort werden wir auch weiterhin mit Schnee rechnen können.

Hängt damit auch zusammen, dass der Schnee in Heidelberg nicht lange liegen bleibt?

Genau. Wir befinden uns hier aufgrund der Tieflage in einem sensiblen Bereich, wo es entscheidend ist, ob der Boden kurz über oder kurz unter null Grad liegt. Davon hängt nämlich ab, ob Schnee fällt oder nicht und ob er dann liegen bleibt. Hochlagen sind für Schnee sicheres Terrain, ob es dort minus drei oder minus vier Grad hat, ist egal. Aber in Tieflagen wie Heidelberg können 0,5 Grad den Unterschied zwischen Regen oder Schnee ausmachen. Wir bewegen uns gerade an der Grenze um null Grad herum, und die Wahrscheinlichkeit, dass es lange unter null Grad bleibt, wird immer geringer.

Also liegt der Schneefall dieses Jahr nicht etwa an weniger CO2-Ausstößen oder einer effektiveren Klimapolitik?

Nein, es handelt sich hier um Oszillationen, das sind Schwankungen in den Druckverhältnissen auf der Erde. Ausreißer sind komplett normal, und wir werden auch weiterhin Jahre mit Ausnahmen erleben. Der Klimawandel ist ein langer Prozess, und die Folgen werden wir auch noch in ferner Zukunft nicht nur in Deutschland zu spüren bekommen.

Was glauben Sie, wie lange werden wir noch Schneefall erleben? Ich bin 19 Jahre alt, werden meine Kinder noch Schnee kennen?

Zukünftige Generationen werden mit Sicherheit noch Schnee kennen, man wird einfach immer höher fahren müssen, um ihn zu sehen. Ich glaube nicht, dass Schnee ein Phänomen ist, das ganz aussterben wird, die Eintrittswahrscheinlichkeit wird bloß immer geringer werden. Aber wenn man eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 hat, gibt es ja immer noch eine kleine Chance.

Was würden Sie Klimaskeptikern und Leugnern des Klimawandels gerne mitteilen wollen?

Betrachten Sie doch einfach Ihre eigenen Erfahrungen. Jeder wird mir zustimmen können, dass man früher deutlich mehr Schneefall erlebt hat als heute. Dafür braucht man keine Wissenschaftler. Viele sagen natürlich, das Klima war noch nie stabil und hat schon immer wärmere und kältere Phasen durchlaufen. Aber die Menschheit hat sich auf dieses heutige Klima eingestellt. Wir sind nicht mehr so flexibel wie früher. Wir können nicht einfach auswandern und vor dem Problem fliehen, wir haben uns mit Infrastruktur und Grenzen festgelegt. Unabhängig davon, ob der Mensch 0,5 Grad mehr aushalten würde: Wir können uns den Klimawandel einfach nicht leisten.