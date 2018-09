OB Eckart Würzner traf in San Francisco auch den ehemaligen US-Vizepräsidenten - und lud ihn 2019 nach Heidelberg ein. Foto: Stadt HD

Heidelberg. (tt) In Sachen Klimaschutz schaute die Welt in der vergangenen Woche nach San Francisco: Dort fand drei Tage lang der "Global Climate Action Summit" statt. Bei dem Gipfel verpflichteten sich Dutzende Städte und Regionen aus aller Welt, ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2050 auf Null zu reduzieren.

Oberbürgermeister Eckart Würzner hofft, dass diese mediale Aufmerksamkeit auch der Nachfolgeveranstaltung zuteil wird, die im Mai 2019 in Heidelberg stattfinden wird. "Zusammen mit dem Bundesumweltministerium und dem Land werden wir diese als Stadt veranstalten", erklärte der OB am Montag in einem Pressegespräch.

Die Konferenz, zu der zwischen 1000 und 1500 Teilnehmer erwartet werden, soll in der Stadthalle über die Bühne gehen. Zudem soll es ein Mitmachfest mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zum Thema "Klimaschutz. Mach mit!" geben.

In San Francisco machte Würzner schon fleißig Werbung für Heidelberg und lud etwa den Umweltschützer und ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Al Gore, zur Konferenz im kommenden Jahr ein. Außerdem stellte Würzner beim Gipfel vor, wie Heidelberg die schädlichen CO2-Emissionen reduziert, unter anderem durch die Bahnstadt, die weltweit größte Passivhaus-Siedlung. Der Beitrag von Städten und Regionen für die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele war ein Schwerpunkt des Gipfels, denn Städte spielen eine Schlüsselrolle: Sie seien für mehr als 70 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, der städtische Verkehr allein für ein Drittel davon.

Zusammen mit anderen Städten hat Heidelberg sich verpflichtet, die Klimaschutzziele zu erreichen, die sogar über die nationalen Ziele hinausgehen. "Wir sehen darin eine absolute Notwendigkeit", so der OB. Besonders wichtig war für Würzner aber vor allem das Signal, das vom Gipfel ausging: "Der Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen war ein Weckruf für viele Amerikaner."

Viele Städte und Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten stünden weiterhin zum Abkommen. Deshalb würden nun Kalifornien und Baden-Württemberg beim Klimaschutz auf regionaler Ebene zusammenarbeiten. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown beim Gipfel.

Ganz ungetrübt war Würzners Stimmung bei seiner Rückkehr allerdings nicht: "Es ist schon enttäuschend, wenn man zurück nach Deutschland kommt, und hier über die Ausweitung des Braunkohletagebaus diskutiert wird." Braunkohle sei nicht der Energieträger der Zukunft. "Bis das Kohlegutachten vorliegt, sollte die Rodung des Hambacher Forsts nicht vorangetrieben werden", so Würzner.