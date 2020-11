Heidelberg. (jul) Eine RNZ-Leserin aus der Weststadt und ihr Mann fanden in den Untiefen ihres Kleiderschranks eine ganze Menge gut erhaltener Kleidung, die sie nicht mehr brauchten: 15 Kilo Blusen, Hemden und Pullover hatten sich dort angesammelt, das Ehepaar wollte sie gerne bedürftigen Menschen zukommen lassen. Doch als die beiden mit einer Wagenladung voller Altkleider bei der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes eintrafen – bei "Jacke wie Hose" im Pfaffengrund – hieß es, man nehme coronabedingt keine Spenden an. Was nun? Sicher gebe es genügend Menschen in Heidelberg, die sich zum Winterbeginn über die Kleidung freuen, meint sie. Und fragt: "Wie soll man diese Menschen erreichen?"

Der Kleiderladen ist tatsächlich geschlossen, wie das Deutsche Rote Kreuz auf Nachfrage bestätigt: seit vergangener Woche. So wolle man Mitarbeiter und Kunden schützen. Auch Kleider würden dort derzeit nicht angenommen, teilt ein Sprecher mit.

Kleiderspenden sind aber trotzdem willkommen. Vor den Räumlichkeiten des Kreisverbandes in der Bahnstadt, Langer Anger 2, stünden seit einigen Monaten Kleidercontainer zu diesem Zweck bereit. Sie würden täglich geleert. Daneben kann man gut erhaltene Kleidung auch zu den städtischen Litfaßsäulen bringen, die über das Stadtgebiet verteilt sind. Eine Übersicht findet sich im Internet auf der Seite www.heidelberg.de mit dem Suchbegriff "Ökosäulen".