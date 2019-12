Heidelberg. (dns) Als die Kirchheimer Landwirte vergangene Woche aus der RNZ erfuhren, dass Patrick Henry Village (PHV) um 18 Hektar nach Westen erweitert werden soll, waren sie schockiert. Die Bauern vom Kurpfalzhof sehen ihre Existenz bedroht, die Wählerinitiative "Die Heidelberger" tobte. Und auch als der Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung (IBA), Michael Braum, die Pläne für den innovativen Stadtteil in PHV am Mittwoch im Konversionsausschuss vorstellte, gab es Gegenwind: "Wo genau ist der Erweiterungsbereich?", wollte Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) wissen und stellte klar: "Für uns ist die Stadtentwicklung eigentlich mit den bereits versiegelten Konversionsflächen abgeschlossen." Und die Grünen fragten, wann die Erweiterungsflächen bebaut werden und "welche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind".

Nur für den Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung war die Aufregung nicht nachvollziehbar: "Das haben wir schon 2017 beschlossen. Das ist die alte Planung, die auch in der Bürgerbeteiligung diskutiert wurde", betonte Eckart Würzner im Gremium. Es sei lange klar gewesen, dass das Areal wächst. "Wir brauchen eine kritische Masse an Einwohnern und Arbeitsplätzen, damit sich Einrichtungen lohnen und der Stadtteil lebt", erklärte Braum im Ausschuss wieder. Und damit trotzdem auch im Inneren Grünflächen möglich seien, habe man schon 2017 die Erweiterung im Gemeinderat beschlossen – "einstimmig", wie Würzner betonte.

Nur, warum haben das weder die Landwirte noch der Kirchheimer Stadtteilverein mitbekommen? Und offenbar auch viele Stadträte nicht? Denn bei der Protestaktion der Bauern gegen die Bebauung der Felder waren auch Stadträte von "Heidelbergern", CDU und Grünen. Ein Blick in die öffentlich einsehbaren Gemeinderatsunterlagen von damals hilft weiter: In der elfseitigen Beschlussvorlage zum Masterplan PHV geht es vor allem darum, wie der neue Stadtteil gestaltet werden soll und wie die Bürger beteiligt werden können. Nur in einem Satz heißt es: "Das Wohnen im Neubau konzentriert sich im Umfeld der Quartierszentren und auf den vorgeschlagenen Erweiterungsflächen im Westen."

Für die Öffentlichkeit war der Beschluss also nicht direkt nachvollziehbar. Jedoch hätten zumindest die Stadträte Bescheid wissen müssen. Sie bekamen nämlich nicht nur die Beschlussvorlage, sondern auch eine Reihe Anlagen, die "aus datenschutzrechtlichen Gründen" nicht öffentlich einsehbar waren, wie ein Stadtsprecher erklärt. Und darin konnte man auf mehreren Seiten deutlich sehen, wie PHV wachsen soll und in welchen Etappen die Erweiterungsflächen bebaut werden könn-ten. Bei der Verwaltung ist man überzeugt, auch die Bürger ausreichend informiert zu haben: "Für die Öffentlichkeit wurde diese Erweiterung im Bürgerforum am 29. März 2017 an Plänen vorgestellt."

Über dieses Forum schrieb die RNZ: "Für Diskussionen könnte die geplante Erweiterung nach Westen sorgen." Mehr als zwei Jahre später hat sie recht behalten.