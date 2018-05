Das waren noch Zeiten, als - so wie hier im Jahr 2006 - musizierende Clowns zum Auftakt einer Prunksitzung des "Club der Schafsköpfe" in den rappelvollen Großen Saal des Hermann-Maas-Hauses einzogen. Foto: Werner Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. In Fastnachtskreisen verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: Der Kirchheimer "Club der Schafsköpfe" (CdS) hat auf seiner Mitgliederversammlung am 21. April beschlossen, sich aufzulösen. Der Grund für das Aus: zu wenig Aktive, eine überalterte Mitgliederstruktur und kaum mehr Mitglieder. Damit endet nach 60 Jahren die Kirchheimer Fastnachtstradition, die am 1. Januar 1958 im heute nicht mehr existierenden Gasthaus "Zur Sonne" begonnen hatte. Dort hatten einige Herren den Club aus der Taufe gehoben, die gerne dem Kartenspiel "Schafskopf" nachgingen.

Mit dem CdS verbinden viele Kirchheimer zahlreiche Erinnerungen an grandiose Prunksitzungen. In den Anfangsjahren des Clubs fanden sie im Gasthaus "Zur Sonne" statt, später zog man in den "Goldenen Hirsch" und dann in das Lokal "Zum Wasserturm". Im "Talentschuppen" in der Kleingartenanlage und ab 1980 im großen Saal des Hermann-Maas-Hauses der evangelischen Blumhardt-Gemeinde ging es weiter.

Gerade dort konnte sich der Club dem Ansturm des Publikums zuweilen kaum noch erwehren: Jeder Sitzplatz war besetzt, die Stimmung war stets ungeheuer gut, und die "Fünfte Jahreszeit" wurde in einer Intensität sondergleichen gefeiert. Dafür nicht alleine, aber durchaus maßgeblich verantwortlich zeichnete der langjährige Sitzungspräsident Hellmuth Becker.

Noch vielen "Kerchemern" wird in den Ohren klingen, wie dieser in schönster Regelmäßigkeit mit lauten "Hellmuth, Hellmuth!" bejubelt wurde oder wie er sich mit einem "Händsche vum Präsidentsche" bei den Protagonisten besonders gelungener Tanz-, Gesangs- oder Büttendarbietungen bedankte. 2010 zogen die Schafsköpfe das letzte Mal um, und zwar in den großen Saal des Bürgerzentrums, über dessen Bühne auch die Prunksitzungen der Karnevals-Gesellschaft Polizei (KGP) gehen. Doch im Gegensatz zur KGP waren die Schafsköpfe kein Fastnachtsverein, in dem ausgiebig dem "karnevalistischen Tanzsport" gefrönt wurde. Wenn man so will, dann zeichnete sich der CdS eher durch "Büttenbetontheit" aus, ein Wort, das den Vereinscharakter relativ gut auf den Punkt bringt.

In den ersten 50 Jahren hatten die Schafsköpfe nur drei Vorsitzende, nämlich den Mitgründer Manfred Zimmermann, danach Karl-Heinz Holl und später Ute Narcisi, Zimmermanns Tochter. Unter Narcisi wurde vor fünf Jahren auch das karnevalistische Schnapszahl-Jubiläum "55 Jahre Club der Schafsköpfe" gefeiert. Als Sitzungspräsident fungierte nach wie vor Becker, der in der Festschrift unter anderem darauf zurückblickte, dass er bereits seit seiner Kindheit "durch meinen Vater, den unvergessenen Motor im Club, Robert Becker, in das Fastnachtsgeschehen eingebunden" war.

Drei Jahre später reichte er die Sitzungspräsidentschaft an Gudrun Moenke weiter, die sich gestern auf Nachfrage nicht zur Auflösung des Vereins äußern wollte. Doch an ihr dürfte es nicht gelegen haben, dass - so das Vereinsurgestein Manfred Keibs - die "letzte Mitgliederversammlung der Schafsköpfe tatsächlich auch die letzte war".

Als Gründe hierfür nennt Keibs eine "gewisse Überalterung", "zu wenig Mitglieder" und überhaupt "zu wenig Leute". Laut Nicole Steinle werde der Verein für die gut 55 Mitglieder noch ein Sommerfest, einen Wandertag und eine Weihnachtsfeier ausrichten. Auf jeden Fall habe man, so Steinle, den 60. Geburtstag "noch sauber über die Bühne bringen" wollen. Bei der Mitgliederversammlung seien alle mit einem lachenden und einem weinenden Auge auseinandergegangen.