Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wenn Eltern für ihr Kind nicht sorgen können, wird für dieses ein fremder Vormund bestellt. Dieser entscheidet wichtige Dinge im Leben des Kindes und des Jugendlichen – im Einvernehmen mit dem Mündel. Wie man dieses Verhältnis am besten gestaltet, ist Thema des Bundesforums Vormundschaft und Pflegschaft, dessen bundesweite Koordinierungsstelle in Heidelberg sitzt.

Robin Loh, gemeinsam mit Ruth Seyboldt wissenschaftlicher Referent im Bundesforum, drehte jüngst ein Video für Betroffene, das die Sache auf den Punkt bringt: Junge Menschen wünschen sich vor allem, dass ihre Vormünder mehr Zeit für sie haben, dass sie nicht versuchen, sie zu verändern, sondern ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Die Vormünder sehen sich als neutrale Personen, die ausschließlich für die Interessen ihrer Mündel da sind und hinter ihnen stehen, wie Eltern es tun: "Wir glauben euch zunächst alles, was ihr erzählt", unterstrich eine Stuttgarterin im Video. Die Heidelbergerin Daline Raphael hatte zwölf Jahre lang einen Vormund, als sie in verschiedenen Pflegefamilien lebte. Als Dreijährige wurde sie von ihren Eltern in Haiti zur 21-jährigen Schwester nach Schwäbisch Hall geschickt. Als diese aufgrund einer privaten Krise ihre Wohnung verlor, wandte sie sich an das Jugendamt. Das steckte die sechsjährige Daline dann in eine Pflegefamilie. "Man hätte besser eine Wohnung für uns beide gesucht", sagt die 25-Jährige heute. Damals hoffte sie immer, zur Schwester zurückkehren zu können, doch die Pflegeeltern versuchten, den Kontakt der beiden einzuschränken.

Daline wechselte mehrmals die Pflegefamilie, "weil man mir nicht zugehört hat". Ihre durch Gerichtsbeschluss eingesetzte Vormundin habe sie bei ihren Wünschen zwar unterstützt ("Ich durfte mit 16 aus der Familie ausziehen. Und das Jugendamt genehmigte auch, dass ich mit 13 meine Eltern in Haiti kennenlernen konnte"), aber sie habe zu wenig Zeit für sie gehabt. "Ich habe sie nur ein- oder zweimal gesehen." Alles andere lief telefonisch.

Damals, so sagt Seyboldt, konnte ein Vormund noch viele Kinder betreuen. Erst mit der Reform von 2011 wurde die Zahl der Fälle auf 50 pro Person begrenzt. "Es wäre schon schön, mit jemandem eine Beziehung aufzubauen, der viel für einen entscheidet", meint Daline Raphael. Auch wenn sie heute noch glaubt, dass Pflegefamilien und deren Umgang mit dem Pflegekind zu wenig kontrolliert würden – ihre starke Persönlichkeit ließ sie das Leben meistern. Die Steuerfachangestellte will nun Soziale Arbeit in Ludwigshafen studieren. Und anschließend ein Kinder- und Jugendheim gründen. "Die Pläne und Ziele, die ich habe, sind wohl der Grund, warum ich hier in Deutschland sein sollte", sagt sie. Und: "Man kann anderen nur helfen, wenn man selber viel erlebt hat und Erfahrungen sammeln konnte."

Robin Loh, der genau wie Seyboldt in einer Wohngruppe aufwuchs, kann sich vorstellen, selbst einmal das Amt des Vormundes zu übernehmen. "Es ist ein spannender, schwerer, anspruchsvoller Beruf. Jeder junge Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse." Doch noch fühlt sich der 28-Jährige zu jung für die Aufgabe.

Jetzt konzentrieren sich die beiden in der Koordinierungsstelle auf Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen zum Thema Vormundschaft. Oder auf Stellungnahmen zur Reform des Vormundschaftsgesetzes, das ab 2023 in Kraft treten soll. Darin werden den jungen Menschen erstmals explizit Rechte zugesprochen, etwa für den regelmäßigen Kontakt zum Vormund und die Einbeziehung in dessen Entscheidungen.