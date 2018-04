Von Arndt Krödel

"Die Geschichte ist immer noch angstbesetzt", sagt Ewald Goerlich. Er wirkt sehr nachdenklich, als er nach der Vorführung des Films "SPK Komplex" neben Moderator Claus Schmitt vom Medienforum Heidelberg und Regisseur Gerd Kroske auf der Bühne des Karlstorkinos sitzt und sich den Fragen seines Sitznachbarn und des Publikums stellt. Goerlich ist einer der Protagonisten im Dokumentarfilm über das "Sozialistische Patientenkollektiv" Heidelberg, war selbst dabei in der 1970 von dem Arzt Wolfgang Huber gegründeten sozialpsychiatrischen Therapiegruppe, die in dieser Form nur 17 Monate existierte und mit Strafprozessen gegen die Hauptbeteiligten endete. Man spürt, was diese Erfahrung mit ihm gemacht hat, im Positiven wie im Negativen.

Goerlich, der später selbst Mediziner wurde, lebt heute in Frankreich - und er hat einige Zeit gebraucht, bevor er innerlich bereit war, seine SPK-Mitgliedschaft öffentlich zu machen. Das fing bereits mit der Befragung durch Christian Prossan an, dem Autor eines 2016 erschienenen Buchs über die Geschichte des SPK, und setzte sich dann fort in der Mitwirkung an Gerd Kroskes Film "SPK Komplex", der auf der diesjährigen Berlinale uraufgeführt wurde und an diesem Donnerstag seinen bundesweiten Kinostart hat. Zur Preview im Karlstorkino kamen so viele Leute, dass einige keinen Platz mehr fanden und auf kommende Vorstellungen vertröstet werden mussten.

Anfang der 1970er-Jahre studierte Goerlich Mathematik und Physik an der Universität Heidelberg. Es ging ihm nicht gut, er fühlte sich allein und hatte Suizidgedanken. Beim "Sozialistischen Patientenkollektiv" fand er so etwas wie freundliche Aufnahme, er wurde angenommen mit seiner ganzen Problematik: "Es gab eine Atmosphäre von Freiheit und von Arbeit an sich selbst und an den anderen." Wolfgang Huber gefiel ihm gleich. "Das kann man bearbeiten", habe der Arzt zu Goerlichs psychischen Problemen gesagt.

Er schilderte den Mann, der bis zu seiner Entlassung Assistenzarzt an der Poliklinik der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg war, als sehr intelligent, sehr einfühlsam und vielseitig begabt. Bei tobenden Patienten gelang es ihm häufig als einzigem, diese wieder zu beruhigen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe verurteilte Huber später wegen "Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Sprengstoffherstellung und Urkundenfälschung" zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Die Radikalisierung, die das SPK seinerzeit erfuhr, kommentiert Goerlich aus heutiger Sicht so: "Es wäre viel vernünftiger gewesen, wenn daraus eine Art psychiatrische Bürgerrechtsbewegung geworden wäre."

Regisseur und Autor Gerd Kroske konnte die traumatisierende Erfahrung Goerlichs bestätigen. Bei seinen Recherchen traf er auf Zeitzeugen, die unter keinen Umständen vor die Kamera treten wollten. Andere wiederum wie der Psychiater Heinz Häfner, seinerzeit Lehrstuhlinhaber an der Universität Heidelberg, machten nach anfänglicher Zusage kurz vor Drehbeginn einen Rückzieher. Für seinen ungemein dichten Dokumentarfilm erhielt Kroske viel Lob vom Publikum im Karlstorkino.

"Das war visionär, was Huber gemacht hat", meldete sich ein Psychiater aus dem Publikum zu Wort. "Was man heute weiß, ist, dass sich die Häufigkeit psychischer Erkrankungen direkt proportional zum Ungleichgewicht in der Gesellschaft verhält." Eine andere Zuschauerin erinnert sich: "Die Dämonisierung Hubers war damals sehr wirkungsvoll." Auch eine ehemalige SPK-Angehörige ist im Saal. Sie bestätigt Hubers Geschick im Umgang mit schwierigen Patienten und beschreibt ihre damalige Situation: "Als das SPK zerschlagen wurde, war das eine Katastrophe. Dann gab es nichts mehr für mich."

