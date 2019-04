Hier soll der neue "Karlstorbahnhof" in der Südstadt entstehen. Archivfoto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Weg war lang und beschwerlich - jetzt haben die vorbereitenden Bauarbeiten für den Baubeginn des neuen Karlstorbahnhofs in der Südstadt angefangen: Bis Jahresende 2020 soll das Kulturhaus von der Altstadt in die ehemalige Kutschenhalle in den Campbell Barracks ziehen. Dafür wird das Gebäude auf der Konversionsfläche Südstadt jetzt saniert und erweitert.

Im Dezember 2017 gab der Gemeinderat final grünes Licht für den Umzug des Karlstorbahnhofs - gut sechs Jahre, nachdem das Kulturhaus erstmals Bedarf für ein größeres Haus anmeldete. 15 Millionen Euro sind nun für den Umzug im Doppelhaushalt 2019/2020 eingeplant.

Für die Entwicklung der ehemaligen Campbell Barracks in der Südstadt sei der Karlstorbahnhof schließlich ein wichtiger Baustein, wie Baubürgermeister Jürgen Odszuck betont. Auch Ingrid Wolschin, Geschäftsführerin des Kulturhauses, erklärt: "Wir freuen uns, dass die vorbereitenden Arbeiten begonnen haben. Das ist ein wichtiges Zeichen für alle, die mit Spannung verfolgen, wie es mit dem Karlstorbahnhof weitergeht. Die ehemalige Kutschenhalle auf den Campbell Barracks ist für uns ein Standort mit großem Potenzial, der uns auch flexiblere Möglichkeiten zur Programmgestaltung ermöglichen wird." Wolschin selbst wird den Umzug als Geschäftsführerin allerdings nicht mehr begleiten - sie geht Anfang 2020 in den Ruhestand.

In der Zwischenzeit wird das Haus auf den Campbell Barracks entkernt, der ehemalige sogenannte "Huebner-Bau", ein Vorbau der Kutschenhalle, wird abgerissen. Die Raumkonfiguration der Kutschenhalle bleibt aus Denkmalschutzgründen erhalten. Mit dem Rohbau kann voraussichtlich im Spätsommer 2019 begonnen werden.

Mit der neuen Veranstaltungsreihe "Ab in den Süden" will sich der Karlstorbahnhof außerdem Richtung Süden tasten. Teil eins startet heute um 20 Uhr in der Hagebutze, Rheinstraße 4. Dann diskutiert Tobias Breier vom Karlstorbahnhof mit Michael Kolain (Schriftsteller und Jurist), Tim "Gringo" Mayer (Liedermacher) und Susanne Jung von Shared Reading Heidelberg. Einlass um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.