Von Anica Edinger

Heidelberg. Jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne geben, sie fordern und fördern: Das sind die Ziele, die hinter einem neuen Projekt des Karlstorbahnhofs stehen, das jetzt an den Start geht. Es heißt: "Auf die Plätze, fertig, los!" Bis zum 30. Juli konnte man sich bewerben – jetzt steht fest, wer den Zuschlag für die Teilnahme am Projekt bekommen hat.

Es ist schon das zweite Mal, dass der Karlstorbahnhof in diesem Jahr einen sogenannten Open Call gestartet hat – auch beim Projekt "Push Forward" im Frühjahr wurden bereits zahlreiche Nachwuchskünstlerinnen mit etablierten Musikerinnen vernetzt, die dann gemeinsam Programme zum 75. Geburtstag der Ikonen Cher, Jane Birkin, Dolly Parton und Patti Smith gestaltet haben.

"Die Themen Nachwuchsförderung und Partizipation werden für unsere Kulturarbeit immer wichtiger", sagt Cora Maria Malik, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs. Es ginge dabei nicht nur darum, jungen Menschen mit "unseren Erfahrungen und der professionellen Infrastruktur des Hauses den Einstieg in ein Berufsleben im kreativen Bereich zu erleichtern". "Auch wir lernen bei dieser Zusammenarbeit dazu, wenn wir den Teilnehmenden auf Augenhöhe begegnen", sagt Malik.

Toni Landomini – das Heidelberger Rap-Urgestein – ist Projektleiter bei "Auf die Plätze, fertig, los!". Weit über 40 Bewerberungen seien bis Bewerbungsschluss eingegangen, acht Plätze seien zu vergeben gewesen. "Die Anzahl und Qualität der Einsendungen beweist, dass es nicht an musikalischen Talenten mangelt", findet Malik.

Und auch Landomini sagt, dass das große Interesse am Projekt zeige, wie wichtig es sei – vor allem in Heidelberg: "Heidelberg fehlt es an der nötigen Infrastruktur für junge Künstlerinnen und Künstler. Wer das Ziel verfolgt, in diesem Job in die Selbstständigkeit zu gehen, der ist oft gezwungen, in andere Städte abzuwandern."

Auch deshalb habe es beim Festival "Lust4Live", das Stadt und "Heidelberg Marketing" im Juli veranstalteten, an jungen Menschen auf den Bühnen gemangelt. Viele von ihnen hätten es schlicht noch nicht in die Selbstständigkeit geschafft. Genau das sei aber Voraussetzung gewesen, um bei "Lust4Live" aufzutreten. Am Festival gab es seitens einiger Fraktionen im Gemeinderat Kritik, da es sich nicht ausreichend an junge Menschen gerichtet hätte.

Mit dem neuen Projekt will der Karlstorbahnhof nun seinen Beitrag dazu leisten, dass auch junge Künstler den Schritt in die Professionalität schaffen. "Wir wollen sie animieren, aufs nächste Level zu gehen", drückt es Landomini aus. Das Projekt dient quasi als Sprungbrett, "damit die jungen Künstler in die richtige Richtung springen".

Dafür wird es etwa eine Reihe verschiedener Workshops geben, bei denen die Auserwählten bestärkt werden sollen, aus sich herauszukommen. Denn Landomini weiß: "Das erfordert Mut." Außerdem sollen die Künstler vom großen Netzwerk des Karlstorbahnhofs profitieren – und schließlich dürfen sie dort auch auftreten. Im Vorprogramm des Festivals "Prêt à écouter" werden sie erste Bühnenerfahrungen sammeln.

Gefördert wird das Projekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Im September will der Karlstorbahnhof bekannt geben, wer es in die Auswahl geschafft hat.