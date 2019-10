Von Miriam Olszok

Heidelberg. Zwölf Jahre ist es her, als Florian Steiner in einem romantischen Wiener Altbau zum ersten Mal äthiopischen Kaffee trank. Und das ohne Milch und Zucker. "Ich wusste bis dahin nicht, dass Kaffee gut schmecken kann", erinnert sich der Heidelberger Röster.

Florian Steiner ist mittlerweile eine etablierte Marke unter Heidelberger Kaffeeliebhabern. Kaum vorstellbar, dass der gebürtige Altstädter bis 2007 noch für die Rewe Gruppe in Köln gearbeitet hat. "Irgendwann kam der Zeitpunkt, als ich mich fragte: Karriere beim Großkonzern machen, ja oder nein?" Er wagte den Sprung in die Kaffeewelt und entschied sich für die Selbstständigkeit.

Das Kaffee-Institut in Wien, wo er seinen ersten äthiopischen Kaffee trank, empfahl ihm damals ein Freund. Danach ging alles ganz schnell. Steiner bildete sich in Wien und anschließend am "Coffee Consulte" in Mannheim weiter. So eröffnete er 2008 das "Steiner-Café" in der Lutherstraße, mit dem er schnell bekannt wurde. Im Jahr darauf wurde er Deutscher Röstmeister.

Hintergrund Adresse: Obere Neckarstr. 18, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221/6508233

Öffnungszeiten: samstags von 10 bis 19 Uhr

Homepage: www.floriansteiner.com

Seit: 2015

Nach acht erfolgreichen Jahren schloss er letztlich sein Café, um sich auf das Rösten zu konzentrieren. Seit 2015 betreibt er nun gemeinsam mit zwei Freunden die "Florian Steiner Kaffeerösterei" in der Oberen Neckarstraße 18.

Was ihn am Rösten fasziniert? "Dieses Veredeln von Kaffee fand ich spannend. Ich wollte eine eigene Identität haben und nicht bloß Kaffee verkaufen", begründet Steiner seine Entscheidung Röster zu werden. "In meinem Kaffee steckt viel Persönliches drin." Von automatisierten Prozessen hält der Inhaber nicht viel: "In den letzten Schritten möchte ich ganz bewusst an der Sache dabei sein."

Im Sortiment: Espresso und Filterkaffee, als Mischung oder auch sortenrein. In der kräftigen Hausmischung "Espresso Enzo" stecken beispielsweise Bohnen der Kaffeepflanzen Arabica und Robusta aus Brasilien, Äthiopien, Costa Rica und Indien drin.

Dem Café in der Neuenheimer Lutherstraße trauern noch viele Stammgäste nach. "Wir rösten unter der Woche und am Samstag öffnen wir unsere Tore als Café", erzählt der gebürtige Altstädter. Mit dem geöffneten Samstag fand der Inhaber einen Kompromiss.

In der Rösterei steht hinten links der große "Probat": Er röstet rund 22 Kilogramm Rohbohnen bei maximal 210 Grad Celsius für durchschnittlich zwölf Minuten. "Kleine Röstereien können besonders harmonischen Kaffee rösten." Durch das Langzeit-Röstverfahren wird der Kaffee rund und bekömmlich. Ein klarer Vorteil gegenüber des Industrie-Kaffees, findet Steiner.

Ein anderer Vorteil ist, dass man weiß, woher der Kaffee stammt, den man trinkt. Bei sogenannten "Ursprungsreisen", welche vom Importeur aus Amsterdam organisiert werden, lernt Steiner jedes Jahr die Herkunftsländer und seine Leute kennen. "Nächstes Jahr fliegen wir nach Indien", freut er sich. Mal sehen, welche neuen Ideen Steiner im Gepäck nach Heidelberg bringen wird.