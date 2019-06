Die Filmemacherin Laura Mahlberg möchte in ihren Projekten neue Wege gehen. Mittlerweile lebt die gebürtige Heidelbergerin in Stuttgart. Foto: privat

Von Peter Wiest

Heidelberg. Sie will neue Wege gehen; sie will Konventionen brechen; sie will die Medien und deren Funktion und Aufgabe hinterfragen - und dabei Spektakuläres, Aufsehenerregendes, aber nicht zuletzt auch immer Unterhaltsames produzieren. Ein hehres Anliegen - auch und gerade für eine junge Filmemacherin.

Aber die in Heidelberg geborene und aufgewachsene Laura Mahlberg geht dabei mit ihrem Team und ihren Freunden konsequent ihren Weg - und der Erfolg gibt der 31-Jährigen bisher stets recht. Auch deshalb sieht sie keinen Grund, vom einmal eingeschlagenen Weg abzuweichen - ganz im Gegenteil.

Dass sie als Regisseurin ihre berufliche Erfüllung finden würde, war Laura Mahlberg spätestens klar, als sie nach dem 2007 am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium abgelegten Abitur und einem angefangenen Kommunikationsdesign-Studium zu Film und Video wechselte. An der Merz-Akademie, einer staatlich anerkannten Hochschule für Kunst, Gestaltung und Medien in Stuttgart, machte sie schließlich ihren Master - und bereits zuvor auch eigene Kurzfilme.

Einer davon, "Kalifornia", wurde sogar auf der Berlinale sowie im Museum of Modern Art in New York gezeigt - und erregte nicht zuletzt aufgrund seines ungewöhnlichen Inhalts viel Aufsehen. Dabei geht es um die außergewöhnliche Reise eines 71-jährigen Russen, der irgendwann beschließt, seinem Leben noch einmal eine Wende zu geben, und einfach los läuft in Richtung Kalifornien. Ob er ankommt, ist dabei gar nicht so wichtig: "Schließlich geht es doch im Leben immer um die Suche nach einer Aufgabe, die man darin hat", sagt Laura Mahlberg, "und dabei kann und muss jeder sein Glück selbst in die Hand nehmen."

In der Folge entstanden so diverse andere Produktionen der unterschiedlichsten Art - jede anders und doch alle zusammen stets geprägt von hoher Professionalität und auch bestem Unterhaltungswert. In Heidelberg arbeitete die Regisseurin etwa mit Leon Emanuel Blanck und der Künstlerin Nicola Falley aus dem Dezernat 16 zusammen und integrierte dabei in einen kurzen künstlerischen Tanzfilm eine Rauminstallation von Nicola Falley, während Designer Leon Emanuel Blanck den Tänzer des Films ausstattete.

Laura Mahlbergs Credo für diesen Film ebenso wie für all ihre anderen Produktionen: "In meinen Filmen konzentriere ich mich mehr und mehr darauf, Spiel und Experiment zusammenzubringen - was ich auch in den Drehbüchern versuche umzusetzen, die ich ebenfalls selbst schreibe."

Ungewöhnliche Projekte kennzeichnen auch weiterhin den Weg der Filmemacherin - was wohl so bleiben wird. Dies gilt natürlich auch für ihren ersten Spielfilm "Holding Positions": Eine Mischung aus fiktiven und dokumentarischen Elementen, die weitgehend am Frankfurter Flughafen spielt und dort auch gedreht wurde. "Ein Ort, viele Menschen und unterschiedliche Ziele" kennzeichnen diesen Film, so die Regisseurin: "Trotzdem befinden sich alle in der gleichen Situation: sie warten."

Ungewöhnliche Inhalte und Situationen charakterisieren auch fast sämtliche bisher entstandenen Kurzfilme - wie etwa "Der Partisan" (Ein junger Mann wendet sich in den späten sechziger Jahren von der Gesellschaft ab -"mit explosiven Folgen", wie es heißt) oder "gelb", dessen Inhalt Laura Mahlberg mit den Stichworten "Ein Tropfentrockner, Planetenhändler und eine Kiste als Touristenattraktion" reichlich mysteriös umschreibt.

Neue Wege gehen will sie dabei immer wieder - auch und gerade mit einem Projekt, das sie derzeit ebenfalls mit produziert und das sie als "Schnittstelle zwischen Film und interaktiven Medien" bezeichnet. "Point of Vision" heißt es, wurde ursprünglich von Vincent von Tiedemann und Sebastian Piltan entwickelt - und dann gemeinsam umgesetzt.

Dabei wird via App auf dem Smartphone ein Passant oder auch ein Tourist in einer Stadt über einen 15-minütigen Prolog an einen bestimmten Ort geführt und muss danach selbstständig mit dem Smartphone seine Umgebung synchronisieren und dabei bestimmte, bereits filmisch vorgegebene Wege gehen. Auf diesen werden dann Gameplay-Elemente zugespielt; zudem müssen Rätsel gelöst und Fragen beantwortet werden.

Nach mehreren Stunden hat der Spaziergänger dann ein ganz eigenes und individuelles filmisches Werk erfahren, bevor er im Epilog die Auflösung des Ganzen erleben kann - wobei ihm ein entsprechendes Passwort dafür nur dann zugestellt wird, wenn er auch tatsächlich die gesamte Strecke bewältigt hat.

All diese Projekte entstehen seit einiger Zeit über die von Laura Mahlberg zusammen mit ihren drei ehemaligen Kommilitonen Alexandra Rilli, Vincent von Tiedemann und David Münch als Partnern gegründete "Third Picture"-Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart, wo die junge Frau mittlerweile auch lebt - auch wenn sie der Weg immer wieder zurück nach Heidelberg führt, wo ja auch ihre Eltern nach wie vor wohnen.

Der Slogan der Firma ist dabei ebenso einfach, aber eingängig und konsequent wie das gesamte bisherige künstlerische Schaffen der Regisseurin: "Wir sind eine progressive Film- und Werbeproduktion", heißt es da, "und wir machen Filme, die uns wichtig sind."

Info: www.thirdpicture.com