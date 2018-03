Heidelberg. (ste) Am Montag wurde am Heidelberger Landgericht der Prozess um den Tod von Julia B. fortgesetzt. Und vor allem die Aussage einer Rechtsmedizinerin weckt Zweifel an den Aussagen des Angeklagten zum Ablauf der Tat.

Johann N. hat bisher angegeben, seiner Freundin Julia B. in der gemeinsamen Wohnung in Heidelberg im Verlauf eines Streites einen Schlag ins Gesicht oder auf den Hals versetzt zu haben. Daraufhin sei sie nach hinten umgefallen und reglos liegen geblieben.

Die Rechtsmedizinerin Kirsten Marion Stein kam in ihrem Gutachten jedoch zu dem Schluss, dass es so nicht gewesen sein kann. Alle Erkenntnisse aus der Obduktion, die ihr Kollege Roman Bux durchgeführt hatte, sowie die Spurenlage in der Wohnung würden Verletzungen ausschließen, die so schnell zum Tod führen. Weder weist Julia B.s Schädel Verletzungen auf, noch waren der erste oder zweite Halswirbel geschädigt - das waren zwei der wenigen Erkenntnisse der Obduktion. Der starke Grad der Fäulnis der Leiche - sie wurde knapp drei Wochen nach der Tat am 1. September 2017 an der A5 bei Zwingenberg in einem Gebüsch gefunden - lässt weitere Aussagen zur Todesart nicht zu, erläuterte Bux.

Stein erklärte weiter, dass einige Verletzungen durch einen Sturz nach hinten zum Tod führen könnten, etwa Einblutungen in die harte Hirnhaut sowie ein Verschluss der Atemwege oder von Blutgefäßen, die das Gehirn versorgen. Doch das würde - zumindest ohne Vorerkrankungen - Stunden oder sogar Tage dauern.

Johann N.s Verteidiger präsentierten daraufhin Artikel aus medizinischen Fachzeitschriften, die Steins Aussagen in Zweifel ziehen sollen. Sie führten den Fall einer 13-Jährigen an, die im Sportunterricht gegen eine Metallstange fiel und sofort starb. Auch seien Fälle von Eishockeyspielern dokumentiert, die den Puck gegen den Hals bekommen hätten und ebenfalls sofort verstarben.

Außerdem wiesen sie auf aus ihrer Sicht widersprüchliche Aussagen der beiden rechtsmedizinischen Gutachter hin. Während Bux nicht völlig ausschließen wollte, dass es bei Julia B. eine größere Einblutung ins Gehirn gegeben haben könnte, ist Stein der Meinung, dass sich das in der Hirnmasse hätte abzeichnen müssen. Bei der Obduktion war davon jedoch nichts zu erkennen.

Auch dass Julia B. im Schlaf von Johann N. überrascht und erwürgt wurde, hält Stein für unwahrscheinlich. Diese Vermutung hatte Rechtsanwalt Michael Harschneck geäußert, der im Prozess B.s Mutter und ihre beiden Schwestern vertritt. Laut Stein würde sich dieser Tathergang nicht mit den Aussagen von Nachbarn decken, die in der Tatnacht am 12. August 2017 mehrmals Schreie einer Frau gehört hatten. Dazu hätte das Opfer aber die Möglichkeit haben müssen, mehrmals tief Luft zu holen, während es gewürgt wurde.