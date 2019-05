Heidelberg. (van) Den einen Kumpel, der nach dem Mittagessen in der Mensa immer das Tablett stehen lässt. Die lange Menschenschlange, wenn es in der Marstall-Mensa wieder "Curly Fries" gibt. Oder den scheinheiligen Gesichtsausdruck von Studenten, wenn sie einen aus Gruppenräumen in der Uni-Bibliothek schmeißen. All diese Situationen kennen Studenten in Heidelberg nur zu gut.

Die drei Jungs Korki, Friedrich und Theo haben sich diese Momente zu "Memes" gemacht, die den Studentenalltag abbilden - mit einem Augenzwinkern. "Jeder kennt gewisse Momente, aber niemand formuliert sie aus", sagt Korki, der Gründer von "uniheidelbergquotes". "Wir wollten eine Seite mit Bezug zur Uni und der Stadt, die Alltägliches und Aktuelles mit Witz widerspiegelt", erklärt Friedrich. Der VWL-Student ist einer der Mitbegründer der Seite, die auf Facebook sowie Instagram zu finden ist.

Information: "Memes" sind Bilddateien mit kurzen Texten, die Erfahrungen von Gruppen oder Personen wiedergeben und anschließend auf sozialen Medien geteilt werden.

Meme: uniheidelbergquotes

Angefangen hat alles vor rund drei Jahren. Korki war die geringe Wahlbeteiligung bei den Stura-Wahlen an der Uni Heidelberg aufgefallen. Mit humoristischen Thesen hat er aus dieser Tatsache dann ein Meme (Bild links) erstellt, das bei seinen Followern gut ankam.

Seitdem sind die Jungs von "uniheidelbergquotes", die sich durch das Studium und den Fußballverein kennen, immer auf der Suche nach Neuigkeiten aus dem Studentenleben, die sie mit ihrer Community in den sozialen Netzwerken teilen. Inspiriert werden die Drei durch Gespräche im Alltag mit anderen Kommilitonen. Dieses "Kulturwissen", wie es die Jungs nennen, Insider oder einfache Beobachtungen aus den Nachrichten bündeln Korki, Theo und Friedrich auf ihrer Plattform. So werden unter anderem das blaue Trinkwasser in Dossenheim oder der Gänse-Kot auf der Heidelberger Neckarwiese thematisiert.

Wichtig sei dabei, sich selbst sowie die gebastelten Memes nicht allzu ernst zu nehmen. Theo: "Eine gesunde Portion Sarkasmus und Selbstironie ist nie verkehrt." Dass diese Art von trockenem Humor, den die Jungs teilen, nicht bei allen gut ankommt, ist eine der Erfahrungen, die die Drei schon gemacht haben. "Manche Menschen fühlen sich angesprochen und dadurch angegriffen. Unsere Intension ist es aber einfach, die Leute zum Lachen zu bringen."

