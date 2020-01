Von Anica Edinger

Heidelberg. Sie werden immer weniger. Das stellte erst kürzlich wieder eine Studie der TU München fest. "Dass Insekten massenhaft sterben, ist ein Fakt. Daran müssen wir nicht weiter forschen", sagt auch Prof. Claudia Erbar, die am Heidelberger Centre for Organismal Studies (COS) lehrt und forscht. Am kommenden Dienstag spricht sie über das Artensterben bei einem Vortrag. Für die RNZ erklärte die 63-Jährige schon im Vorfeld, wie jeder Einzelne helfen kann – und weshalb auch die Stadt mehr tun muss.

Prof. Claudia Erbar. Foto: privat

Frau Prof. Erbar, wie dramatisch ist die Lage?

Sehr dramatisch. Wenn man es nur auf Deutschland bezieht, haben manche Gegenden bereits 75 Prozent ihres gesamten Insektenbestandes verloren. Studien haben errechnet, dass in 100 Jahren die Insekten ausgestorben sind. Aber das wird nicht passieren.

Nicht?

Nein. Einige Gruppen werden überleben. Aber vorher sterben die Menschen aus. Das Insektensterben kann als Anzeiger für die Zerstörung von Lebensräumen und die Vergiftung der Böden gelten, also für unsere Lebensgrundlage. Schließlich sind Insekten auch die häufigsten Bestäuber und die Blütenpflanzen damit auf sie angewiesen. Es ist deshalb an der Zeit zu handeln.

Was schlagen Sie vor?

Zunächst einmal muss die Politik Neonicotinoide – eine Gruppe hochwirksamer Insektizide – verbieten.

Was richten diese Neonicotinoide denn bei Insekten an?

Mit dem Gift werden bereits die Samen der Pflanzen behandelt und es breitet sich schließlich im ganzen Pflanzenkörper aus – also auch in die Pollenkörner und den Nektar. Nehmen Bestäuber diese auf, wirkt sich das auf ihr gesamtes kognitives Verhalten aus. Wir bezeichnen das als "Insekten-Alzheimer". Das führt dazu, dass etwa Bienen ihren Stock nicht mehr finden oder ihr Schwänzeltanz, also die Kommunikation unter Bienen, gestört ist.

Sind davon nur Insekten betroffen?

Nein. Auch bei Vögeln wurde in diversen Studien bereits die gleiche Wirkung festgestellt. Sie können sich ausrechnen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir Menschen die Stoffe im Körper anreichern – und sich Wirkungen zeigen.

Gibt es dazu bereits Studien?

Das noch nicht. Aber es ist nachgewiesen, dass mehr als 90 Prozent der Neonicotinoide, da wasserlöslich, in den Boden gelangen und sich so ausbreiten. Es gibt erste Studien zur Halbwertszeit: Demnach sind Neonicotinoide bis zu vier Jahre im Boden nachweisbar. Aber der Kampf gegen das Insektensterben ist noch viel komplexer – und jeder kann seinen Teil dazu beitragen.

Hintergrund Insektensterben: Was tut die Stadt? Wie geht es den Insekten in Heidelberg? "Zahlen zum Insektenvorkommen in Heidelberg hat die Stadt nicht, da es hierzu keine wissenschaftlichen Untersuchungen gibt", so eine Sprecherin auf Anfrage. Daher seien alle Beobachtungen und Meldungen dazu "rein subjektiver Natur". Dennoch nehme die Stadt das Thema seit langem sehr ernst. Wie, [+] Lesen Sie mehr Insektensterben: Was tut die Stadt? Wie geht es den Insekten in Heidelberg? "Zahlen zum Insektenvorkommen in Heidelberg hat die Stadt nicht, da es hierzu keine wissenschaftlichen Untersuchungen gibt", so eine Sprecherin auf Anfrage. Daher seien alle Beobachtungen und Meldungen dazu "rein subjektiver Natur". Dennoch nehme die Stadt das Thema seit langem sehr ernst. Wie, zeigen diese Beispiele: Das Landschafts- und Forstamt arbeitet schon seit vielen Jahren nicht nur glyphosat-, sondern generell pestizidfrei. Dies gilt sowohl für den Wald als auch für Grünflächen im innerstädtischen Bereich. Es wird auf insektenfreundliche Vegetation gesetzt – "wo immer es möglich ist", erklärt die Stadtsprecherin. Beispiele sind Blühwiesen, Magerrasen oder Staudenflächen. Diese Umstellung geschehe aber nicht von heute auf morgen. "Das ist ein Prozess, da geeignete Anlagen komplett umgebaut werden müssen." In aller Regel sei dafür ein kompletter Bodenaustausch notwendig. Freizeitflächen wie das Neckarvorland, die als Liegewiese oder für Sportaktivitäten benötigt werden, blieben aber auch künftig reine Rasenflächen. Die Stadtgärtnereiist ebenfalls seit Jahren biozertifiziert und verwendet "Bio-Pflanzen". In der Feldflur werden Blühbrachen zusammen mit Landwirten angelegt. Lösswände, zum Beispiel am Russenstein oder in Rohrbach, werden für Wildbienen offengehalten. Die Stadt pflegt wertvolle Flächen wie am Steinberg oder Auerstein umfassend. Im Rahmen der Biotopvernetzungwird Acker in Grünland umgewandelt. (ani)

Zum Beispiel?

Bei dem Vortragsabend werden wir sieben goldene Regeln an die Zuhörer austeilen. Eine davon lautet: Seinen Balkon oder Garten insektenfreundlich gestalten – indem man beispielsweise auf gefüllte Blüten verzichtet. Eine zweite Regel: Regional, saisonal und möglichst aus ökologischem – oder zumindest integriertem – Anbau einkaufen und selbst kochen.

Das hilft gegen das Insektensterben?

Auf jeden Fall. Denn die industriell hergestellten, verzehrfertigen Lebensmittel sind in der Regel stark pestizid- und insektizidbelastet. China ist da übrigens führend: Ein Drittel der global eingesetzten Pestizide wird dort versprüht.

Tut die Stadt denn ihrer Meinung nach genug für ihren Insektenbestand?

Heidelberg präsentiert sich immer gerne als Ökostadt – aber in Wahrheit hat die Stadt einen ganz schönen Nachholbedarf. Grünflächen müssen konsequent erhalten bleiben – und es darf keine Kahlschläge mehr geben, wie sie kürzlich im Langgewann vorgenommen wurden. Auch Rasen, der kein Unkraut enthalten darf, ist zwar grün, aber ökologisch gesehen eine Wüste. Und in den städtischen Parkanlagen sollten mehr heimische Sträucher wie Kornelkirsche, Holunder und Weißdorn gepflanzt werden. Insekten geht es in Heidelberg auf jeden Fall genauso schlecht wie in jedem anderen urbanen Raum.

Was tun Sie selbst gegen das Insektensterben?

Zunächst einmal ist es mir wichtig, das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür zu schärfen. Das gilt auch für unsere Biologie-Studierenden, auch die angehenden Biologie-Lehrer, die darüber erstaunlich wenig wissen. Außerdem habe ich einen insektenfreundlichen Balkon – stelle aber trotzdem von Jahr zu Jahr fest, dass viel weniger Insekten kommen.

Info: Vortrag "Insektensterben – jeder kann etwas tun" am Dienstag, 21. Januar, 19 Uhr, Volkshochschule, Bergheimer Straße 76.