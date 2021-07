Heidelberg. (ani) Noch vor wenigen Wochen musste man lange aufbleiben, um einen Impftermin zu bekommen: Besonders um Mitternacht standen die Chancen gut, in einem der Heidelberger Impfzentren einen der heiß begehrten Termine zu bekommen. Mittlerweile ist so viel Impfstoff da, dass es nicht einmal mehr nötig ist, einen Termin zu buchen. "Wir haben viele freie Kapazitäten", berichtet auch Albertus Arends, medizinischer Leiter im städtischen Kreisimpfzentrum (KIZ) im Pfaffengrund.

Zwischen 350 und 450 Impfungen verabreiche man aktuell täglich im KIZ – Erst- wie auch Zweitimpfungen. In der Spitze waren es einstmals zwischen 600 und 700. Dass die Impfbereitschaft zurückgeht, sei nicht zu bestreiten, sagt auch ein Stadtsprecher. Das habe natürlich aber auch damit zu tun, dass die Grundgesamtheit der Menschen, die noch nicht geimpft seien, abnehme.

Arends, der auch stellvertretender Vorsitzender der Heidelberger Ärzteschaft ist und eine eigene Hausarztpraxis in Neuenheim hat, sieht das Problem, dass es noch "etliche junge und gesunde Menschen" gibt, die sich einfach nicht impfen lassen möchten, und die man nicht richtig erreiche. Man müsse deshalb nun kreativ werden, und mit ungewöhnlichen Aktionen und auch Anreizen arbeiten. Eine davon findet am kommenden Sonntag, 1. August, statt. Dann impft ein mobiles Impfteam des Kreisimpfzentrums impfwillige Zoo-Besucher direkt im Tiergarten.

In seiner Neuenheimer Praxis gebe es unterdessen noch einige Patientinnen und Patienten, die sich gerne impfen lassen möchten – auch Über-50-Jährige. Dennoch sei auch dort der anfängliche Ansturm natürlich stark zurückgegangen. Zumal Hausarztpraxen aktuell so viel Impfstoff bekommen, wie es ihnen beliebt.

So richtig gebraucht wird der aber nicht. Denn immer noch liegen in etlichen Praxen Dosen des britischen Vakzins von Astra-Zeneca in den Kühlschränken – für die es überhaupt keine Nachfrage mehr gebe und die im August nicht mehr haltbar seien. Auch bei Arends liegen noch fünf Astra-Zeneca-Fläschchen im Kühlschrank. "Es gibt aber Praxen, da sind es deutlich mehr." Wenn sich dafür in den kommenden Tagen keine Impfwilligen mehr finden, müssen sie weggeworfen werden. Und das, sagt Arends, sei natürlich ärgerlich.