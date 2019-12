Von Marion Gottlob

Heidelberg. An der Universitätsklinik Heidelberg gibt es eine der größten Kliniken für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in ganz Deutschland. Der Ärztliche Direktor Prof. Jürgen Hoffmann hat zwei Wochen lang ehrenamtlich auf dem Schiff "Africa Mercy" im Hafen von Dakar Patienten operiert. Er sagt: "Eine Herausforderung im Senegal war für mich, dass für die einzelnen Patienten im OP-Saal viel weniger Zeit zur Verfügung steht als in Deutschland."

Das Schiff "Africa Mercy" ist das größte private Hospitalschiff der Welt. Es ist jeweils für zehn Monate in einem afrikanischen Küstenstaat südlich der Sahara im Einsatz. Das Schiff wird von der internationalen Hilfsorganisation Mercy Ships betrieben und ausschließlich über Spenden finanziert. Schon vor einem Jahr sprang Hoffmann spontan für einen Kollegen ein und operierte auf dem Schiff kostenlos Patienten. Damals lag das Schiff in Westguinea vor Anker. Ein Video über seinen Einsatz wurde bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" gezeigt.

Prof. Jürgen Hoffmann. Foto: pr

Nun war Hoffmann erneut zur Hilfe bereit. In zwei Wochen hat er rund 40 Operationen durchgeführt: "Mit einem überschaubaren Aufwand kann man vielen Menschen helfen und ihre Lebenswege positiv beeinflussen." Der jüngste Patient war drei Monate alt, der älteste Patient rund 50 Jahre. Viele litten unter einer Spaltbildung von Lippen und Kiefern. Diese Fehlbildung gilt in Afrika als Fluch. Es kann durchaus passieren, dass betroffene Babys und Kleinkinder aufgrund der Fehlbildung ausgestoßen oder gar getötet werden. "Die Operationen retten Leben", so Hoffmann. So hat er auch das Kind Mohamed Yero, sechs Monate alt, mit einer Lippen-Kieferspalte operiert.

Eine andere große Patienten-Gruppe litt an gutartigen Tumoren im Kopf- und Halsbereich. Der Heidelberger Spezialist für rekonstruktive Chirurgie sagt: "Wir konnten bei Patienten den gutartigen Tumor entfernen und mit Hilfe der rekonstruktiven Chirurgie Teile des Gesichts wiederherstellen." Nach der Operation können die Patienten wieder ein normales Leben führen – sie können wieder normal atmen, essen, trinken und sprechen.

Solche Operationen gehören in Heidelberg zur Normalität. In Dakar wurden sie möglich aufgrund der modernen Ausstattung des Schiffs und der guten Zusammenarbeit des Teams an Bord. Zum Erfolg trägt auch die professionelle Organisation bei: Fachleute fahren über Land, führen Voruntersuchungen durch und treffen eine Auswahl an Patienten, die letztlich operiert werden. Ein mobiles Hope-Hospital an Land sorgt zudem für die beste Vor- und Nachsorge der Patienten, die unter diesen ärmlichen Umständen möglich sind.

Die ganze Crew an Bord – von den Ärzten und den Pflegekräften bis zum Kapitän ist ehrenamtlich im Einsatz. Die Teilnehmer bezahlen sogar neben dem Flug auch Kost und Logis. Manche bleiben zehn Monate. Hoffmann lächelt: "Wenn es klappt, bin ich in wenigen Monaten wieder dabei."