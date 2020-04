Von Michael Braum

Heidelberg. "Der moderne Mensch wird in der Klinik geboren und stirbt in der Klinik, also soll er auch wie in einer Klinik wohnen", so Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften". Könnte man so, wenn auch verkürzt, nicht das Selbstverständnis des Städtebaus der Moderne lesen? Ganz falsch läge man dabei nicht; Hygienevorschriften hatten seit jeher einen großen Einfluss auf den Bau unserer Städte.

Dem Dogma der funktionsgetrennten Stadt geschuldet, wurden seit Beginn des letzten Jahrhunderts Städte allerorten "durchlüftet und durchsonnt" entworfen. Die alte Stadt mit ihren labyrinthischen Gassen wurde als "bakterieller Infektionsherd" stigmatisiert. Der radikale Durchbruch dieses Leitbilds erfolgte nach 1945. Die Kriegszerstörung wurde als Chance gesehen, Stadt neu zu denken, gegliedert in monotone Wohn- und Arbeitsquartiere, aufgelockert durch Abstandsgrün und vernetzt durch Verkehrsschneisen.

Diese Ordnung sollte nicht nur Pandemien vermeiden, sondern sie war baulicher Ausdruck eines egalitären Gesellschaftsbildes: praktisch, aufgeräumt und ohne Atmosphäre, am Ende gänzlich ortlos, aber hygienisch. Ende der 1960er Jahre wurde die Kritik an diesem "antiseptischen anmutenden" Leitbild lauter.

Die Stadt mit Covid-19: Mit ihren digitalen Kontrollen erinnern mich die Städte in den nicht-demokratischen Staaten erschreckend an die "dystopischen Phantasien" mancher Smart-City-Strategen. Die Beschränkungen machen uns bewusst, dass Städte durch die Menschen und deren persönliche Begegnung leben. Das hat viel auch mit dem Schutz der Anonymität zu tun. Stadtluft macht nur dann frei, wenn nicht jeder weiß, wo ich bin, und was ich tue. Diese in Städten erlebbaren Qualitäten werden uns angesichts deren Einschränkungen in Zeiten von Corona täglich bewusster.

Es gibt Momente, in denen die Zukunft die Richtung ändert. Einen solchen Moment durchleben wir gerade. Das Fenster, in Alternativen zu denken, öffnet sich. Nach dem ersten Schreck wird anders nachgedacht. Solidarität gibt den Takt vor. Hierin liegt die Chance des Umbaus der neoliberal verkommenen hin zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft. Wir werden uns wundern, wie digitale Kulturtechniken sich in der Praxis bewähren. Nicht nur das Homeoffice wird selbstverständlich, auch werden Meetings zunehmend durch Videokonferenzen ersetzt werden, dies weniger lokal und regional, sondern vielmehr international.

Wir brauchen eine neue Mobilität, andere Grundrisse sowohl zum Wohnen als auch zum Arbeiten. Oder wollen Sie ihr Homeoffice in Zukunft dauerhaft am Küchen- oder Esstisch ausleben? Und was soll in den Erdgeschossen unserer Häuser stattfinden, wenn kleine Unternehmen keine Flächen mehr suchen? Können hier nicht neue Formen des Wirtschaftens und des Teilens entstehen?

Es wird ökonomisch wieder aufwärtsgehen. Nur hat sich die globale Just-in-time-Produktion überlebt. Wir werden dezentraler, brauchen in unseren Städten Platz für FabLabs ebenso wie für "Zwischenlager". Lokale Produktionen werden boomen, individuelle Fertigungen werden durch die Digitalisierung eine Renaissance erleben. Autonomie und Abhängigkeit werden neu ausbalanciert werden, global denken aber lokal handeln. Das wird die Stadt verändern.

Um den neuen Herausforderungen zu genügen, scheint der Rückgriff auf bewährte Routinen und Mechanismen zu kurz gegriffen. Stadtentwicklung ist zu komplex, als dass sie durch sektorale Optimierungen geprägt wird. Die Stadt ist ein Mobile. Sie wird ihre Schönheit, soziale Gerechtigkeit, Klimafreundlichkeit und Wirtschaftskraft nur dann entfalten, wenn alle Teile in Balance sind.

Das hat auch etwas mit der gerechten Verteilung von Nachteilen zu tun. Stadtentwicklung ist ein gesellschaftsgestaltendes Ereignis. Es wird nicht bei der Änderung von Gebäuden und Grundrissen bleiben. Die Stadtgesellschaft wird als Ganzes nach neuen Wegen der Organisation suchen müssen, um die absehbaren Risiken und Gewinne gerecht zu teilen. Das sollten wir aus den Erfahrungen der letzten Wochen mitnehmen.

Der Stadtplaner Michael Braum ist seit fast sieben Jahren Direktor der Internationalen Bauausstellung Heidelberg.