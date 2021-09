Heidelberg. (RNZ) Sechs Männer und vier Frauen fahren in einer Art Bummelbahn durch die Gänge eines Baumarkts. Der Fahrer sagt: "Es ist ein bisschen wie ’ne Bildungsreise." Nur 20 Sekunden lang ist der Werbespot von Hornbach, der seit drei Wochen im Fernsehen läuft.

Ein Spaß, natürlich – die Baumarktkette fährt ihre Kunden nicht wirklich im Bimmelbähnchen durch ihre Märkte. Allerdings gab es auf die Fernsehwerbung so viele Rückmeldungen, dass einige Hornbach-Filialen nun tatsächlich ungewöhnliche Führungen anbieten. Als erste hatte die Heidelberger Filiale im Wieblinger Weg diese Idee. Denn schon kurz nach der ersten Ausstrahlung des Spots hätten Kunden angefragt, ob eine solche "Erlebnistour" nicht Wirklichkeit werden könne, erklärt der hiesige Baumarkt. "Nachdem mehrmals der Wunsch nach einer Tour durch unseren Markt geäußert wurde, haben wir uns intern zusammengesetzt und uns überlegt, was wir hier vor Ort auf die Beine stellen können", erzählt Elke Hädicke, Marktmanagerin in Heidelberg.

Deshalb gibt es nun an den beiden Samstagen, 11. und 25. September, für jeweils 30 Teilnehmer um 13 Uhr eine ungewöhnliche Führung – allerdings ohne Bimmelbahn. Stattdessen soll es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen geben, etwa in den Warenein- und -ausgang.

Info: Wer teilnehmen möchte, kann sich hier anmelden. Die Tour ist kostenlos.