Die Neckarorte sind eine Kooperation zwischen Stadtverwaltung und Architektenkammer und sollen die Menschen näher an den Fluss bringen. Den Anfang machte im Herbst 2016 ein Fest am bisher unwirtlichen Neckarlauer, wo die Weiße Flotte anlegt. Mit Liegestühlen, einem Sandstrand und einer Bar eroberten sich die Bürger zumindest zeitweise das Altstadtufer zurück. Mittlerweile ist hier eine Baustelle, es gibt bald eine Sitztreppe zum Lauer hin, die zum Verweilen einlädt. Kurz darauf wurde am Bergheimer Iqbal-Ufer eine Bar eröffnet, hier findet auch seit 2017 das Anbaden im Neckar statt. Die letzte große Aktion war im Oktober 2018, als das Römerbad am Neuenheimer Kopf der Ernst-Walz-Brücke mit einem Strand und einer Bar wachgeküsst wurde. Auch in Schlierbach und Wieblingen gab es Kunst- und Kulturprojekte, die Lust auf den Fluss machen sollen. Dabei wurden auch die Wünsche der Bürger aufgenommen, die in eine Gesamtkonzeption - so wie jetzt bei der Machbarkeitsstudie - fließen sollen. (hö)