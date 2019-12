> Das "Rendezvous-System" wurde Anfang der 1960er Jahre vom Heidelberger Chirurgen Eberhard Gögler entwickelt. Er etablierte damit das Prinzip, dass ein Arzt so schnell wie möglich zum Patienten gebracht wird, und nicht der Patient zum Arzt. Ein Notarzt rückt seither parallel zum Rettungswagen in einem separaten Fahrzeug aus. Den ersten Einsatz hatte der VW Käfer, der unter dem Funkrufnamen "Heidelberg 10" bekannt wurde, am 7. April 1964. Das Medical Intervention Car (MIC) ist die Weiterentwicklung dieser Notarzt-Einsatzfahrzeuge.

Das "Rendezvous-System" revolutionierte die Notfallmedizin, wurde deutschlandweit zum Vorbild und hat sich bis heute bewährt. Die Ausstattung des Käfers war allerdings deutlich bescheidener als im MIC heute: Die Bundeswehr hatte eine Arzttasche für das Fahrzeug gestiftet. In Anlehnung an diesen Vor-Vorfahren, der damals das Kennzeichen "HD-CP 18" trug, fährt das Medical Intervention Car mit dem Kennzeichen "HD-CP 28" durch die Region. Im Einsatz ist es seit 19. August. Seither haben die Ärzte, die mit dem Volvo immer dann ausrücken, wenn es um den Patienten besonders kritisch steht, drei Menschenleben gerettet. tt