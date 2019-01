Hans-Jürgen Heiß (59) begann 1979 seine Ausbildung bei der Stadt Heidelberg. 15 Jahre, von 1992 bis 2007, war er Leiter der zentralen Controllingstelle der Stadt, aber bereits 2003 wurde er zugleich auch stellvertretender Kämmerer und Leiter der Haushaltsabteilung. Am 1. Dezember folgte er als Chef der Stadtfinanzen Walter Lenz nach, der dieses Amt 20 Jahre innegehabt hatte. Zum 1. November 2013 wurde Heiß zum Bürgermeister für Konversion und Finanzen "befördert" - um ihn in Heidelberg zu halten. Während Lenz die städtischen Haushalte unter Alt-Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz durch die sehr klammen neunziger und Nuller-Jahre steuern musste, hatte Heiß deutlich mehr Glück: Er erlebte die stabile Konjunktur ab 2010, in der zeitgleich auch die Gewerbeeinnahmen, die allein der Stadt gehören, fast explodierten: Lagen sie 2005 noch bei knapp 47 Millionen Euro, haben sie sich 2019 fast verdreifacht.

Heiß stammt aus Schönbrunn-Haag, wo er heute noch wohnt. Dort war er von 1989 bis 2008 für die Freien Wähler (sonst gibt es dort nur noch die CDU) im Gemeinderat und auch Bürgermeisterstellvertreter. hö