Von Anica Edinger

Heidlberg. Siegfried Zedler blickt nicht zurück. Im Gegenteil: Für ihn geht es immer nur nach vorne. Das sagt der 64-Jährige ganz selbstbewusst, aber auch ganz leger in Sandalen und T-Shirt mit dem Aufdruck des Logos seiner Schule: dem Helmholtz-Gymnasium in der Südstadt. Das verlässt der Schulleiter nach 26 Jahren zum 1. August - weil er "die natürliche Altersgrenze erreicht hat", wie er sagt, aber auch, um sich Neuem zuzuwenden. "Ich höre auf dem Höhepunkt auf", so Zedler, "der Moment passt jetzt genau." Über seine Pläne, seine Jahre als Lehrer und Schulleiter und auch über seine Zukunftsvision für das Helmholtz spricht er im RNZ-Abschiedsinterview.

Herr Zedler, Sie haben erreicht, wovon alle Schüler träumen: nie wieder Schule. Freuen Sie sich drauf?

Ich freue mich auf die neue Freiheit, die ich dann genießen werde, und auf die Selbstbestimmung über mein Leben, die ich nun wieder mehr und mehr gewinne.

Also gehen Sie mit zwei lachenden und keinem weinenden Auge?

Das kann man so nicht sagen. Ich sehe das große Ganze als meinen Lebenszyklus: Nach dem Kindergarten kam die Grundschule, dann das Gymnasium, das Abitur, Studium und schließlich bin ich Lehrer geworden, dann Schulleiter. Das ist jetzt vorbei, das heißt aber auch: Es kommt der nächste Schritt im Leben, ein neuer Anfang, für den ich mich qualifiziert habe.

Wie das denn?

Wie sagt man so schön: Man soll als Anfänger beginnen und als Meister aufhören. Das tue ich jetzt.

Sie sind jetzt also Meister-Schulleiter?

Das war natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Natürlich bin ich nicht perfekt, aber ich kenne mich nun aus, ich bin jetzt ein Profi auf meinem Gebiet.

Und was fangen Sie nun damit an?

Meiner Ansicht nach hat ein Pensionär vier Möglichkeiten - erstens: Nichtstun und sich selbst entdecken. Zweitens: So weiter machen wie bisher, also etwa Nachhilfe geben oder Krankheitsvertretungen machen. Beides kommt für mich nicht infrage.

Was sind dann die Möglichkeiten drei und vier?

Drittens: Man kann viele Dinge tun, die man sich aufgrund seiner Tätigkeit nicht erfüllen konnte oder die man vernachlässigen musste. Ich habe beispielsweise ein verstaubtes Saxofon auf dem Schrank - das werde ich jetzt wieder häufiger benutzen. Und viertens: Man kann seine neu gewonnenen Stärken in anderen Bereichen nutzen, in meinem Falle etwa in der Lehreraus- und -weiterbildung. Deshalb stehe ich bereits im Kontakt mit der Heidelberg School of Education. Ich soll dort Bindeglied zwischen Schule und Universität werden. Außerdem wurde ich als Astronom ins Kuratorium des Max-Planck-Instituts für Kernphysik berufen. Und am Olympiastützpunkt werde ich beratend tätig sein, indem ich helfe, Kaderathleten so zu fördern, dass sie ihren Sport ausüben, aber gleichzeitig gute Schüler sein können.

Sie sind Astronom, Sportler und Mathematiker. Alles drei sind Steckenpferde des Helmholtz. War es ein Zufall, dass sie 1992 an die Schule kamen?

Nach dem Referendariat in Freiburg kam ich zunächst an eine Schule in Calw und wurde schließlich nach Mannheim-Schönau versetzt. Nach sieben Jahren dort bat mich meine Frau, dass ich mich wegen unserer zwei Kinder doch nach Heidelberg versetzen lassen sollte. Wir wohnen in Dossenheim, die Fahrerei nach Mannheim war schlicht zu viel. Und so kam ich ans Helmholtz. Tatsächlich aus Zufall. Seither fahre ich jeden Tag von Dossenheim mit dem Fahrrad in die Südstadt.

Selbst im Winter?

Auch das. So und durch unseren Jagdhund Pixa halte ich mich fit.

Weshalb sind Sie denn einst Lehrer geworden?

Ich war der Älteste von fünf Kindern. Mein Vater, ein Vertriebener aus Schlesien, war Polizist und deshalb immer viel unterwegs. Da musste ich für meine Geschwister der große Bruder sein. Ich wurde quasi hineingeboren in diese Lehrerrolle. Deshalb stand meine Berufswahl für mich tatsächlich auch früh fest.

Nun haben Sie aufgrund Ihres Schulleiterdaseins und vielen weiteren Neben-Funktionen vier Jahre lang gar nicht unterrichtet. Hat Ihnen das gefehlt?

Ja. Aber ich habe meinen Traumberuf 30 Jahre lang ausüben dürfen. Dann habe ich eingesehen, dass es eben auch Schulleiter geben muss, die Verantwortung übernehmen, damit andere Lehrer sein können. Diese Verantwortung habe ich übernommen.

Und seit 2014 sind sie auch noch geschäftsführender Schulleiter der Gymnasien...

Ich wurde als Nachfolger von Herrn Layer berufen - und habe diesen Schritt nie bereut. Ich bin ein Netzwerker, mit fast allen Schulleitern per Du. Hier in Heidelberg arbeiten wir eng zusammen, diskutieren und entwerfen neue Konzepte.

Ganz ohne Konkurrenzdruck?

Persönliche Konkurrenz gibt es nicht. Aber natürlich möchte jede Schule gerne die beste sein.

Und was waren die größten Herausforderungen dabei?

Es gab einige Jahre, da kam alles zusammen: Doppel-Abi, der Sporthallenneubau, Brandschutzmaßnahmen, unser Jubiläum. Das war zwischen 2010 und 2013 - und in dieser Zeit musste ich leider auch die Familie ein wenig vernachlässigen. Doch die größte Herausforderung als Schulleiter ist und bleibt die Deputats- und Stundenplanplanung am Ende des Schuljahres. Das ist eine wahnsinnig komplexe Arbeit, die meiner Ansicht nach auch immer schwieriger werden wird.

Inwiefern?

Wir haben gut 1000 Schüler - und noch vor 15 Jahren hatten wir 75 Lehrer, 73 mit vollem Deputat, Zweidrittel davon Männer. Heute haben wir bei gleichbleibender Schülerzahl 100 Lehrkräfte, aber nur noch 35 mit vollem Deputat, Zweidrittel Frauen, die in Teilzeit arbeiten und für ihre Familie auf Stunden verzichten. Da kann es schon schwierig werden, etwa evangelischen und katholischen Religionsunterricht sowie die Ethik zur gleichen Zeit mit drei benötigten Lehrern zu koordinieren.

Und potenziell könnte sich die Schülerzahl noch erhöhen, weil Heidelberg rasant weiter wächst. Muss die Stadt ihrer Meinung nach nun schon anfangen, neue Schulen zu bauen?

Eine schwierige Frage. Vor drei Jahren hätte ich sie noch deutlich mit Ja beantwortet. Damals hatten wir fast doppelt so viele Bewerber, wie wir aufnehmen konnten. Doch seit zwei Jahren sinkt diese Zahl signifikant, sodass wir auch Nicht-Heidelberger aufnehmen konnten. Im Moment würde ich also sagen: Nein, wir müssen keine neue Schule bauen.

Das klingt, als würde jetzt ein "aber" kommen.

Natürlich sehe auch ich die Bevölkerungsentwicklung, da reicht ein Blick in die Bahnstadt, diese Kinder werden natürlich kommen. Gerade bei den älteren Schulen sind die Klassenzimmer schon jetzt für neue Ideen - wie das Lernen in Gruppen - zu klein. Die Architektur muss also in Zukunft auch dem System folgen, muss die Art des Unterrichtens mitbestimmen. Früher wurden die Schulen für neue Ideen gemacht, jetzt haben sich diese Ideen weiterentwickelt, die Schulgebäude aber nicht.

Womit wir beim Thema Schulsanierung wären. Wie sieht es da am Helmholtz aus?

Irgendwann wird man sich fragen müssen: Muss das Helmholtz saniert werden? Bei der Willy-Hellpach-Schule hat man sich ja für den Neubau entschieden. Für unseren Schulcampus bedeutet das eine tolle Chance. Auch bei uns wurde in den letzten Jahren einiges gemacht - wir haben eine tolle Sporthalle bekommen, auch der Beton wurde saniert. Als Nächstes muss aber das Dach gemacht werden. Dabei handelt es sich um ein Flachdach, das mit Bitumen isoliert ist. Nur leider ist das teilweise undicht - sodass es rein regnet. Immer wieder sind Firmen hier, die die Löcher stopfen, doch das Wasser sucht sich dann einen neuen Weg und kommt letzten Endes immer wieder in der Aula raus. Im städtischen Haushalt ist unsere Dachsanierung noch nicht vorgesehen, doch ich hoffe sehr auf den nächsten.

Sie sprachen auch vom Doppel-Abi-Jahrgang, der aufgrund der Umstellung vom neun- aufs achtjährige Gymnasium entstand. Wie stehen Sie zur Diskussion um G 8 oder G 9?

Schüler und Lehrer haben sich auf G 8 eingestellt, die Durchschnitte sind gut. Die einzigen, die sich nicht darauf eingestellt haben, sind die Eltern. Die stöhnen, weil ihre Kinder so viel zu tun haben. Sie werden aber nie einen Schüler hören, der wegen G 8 stöhnt. Außerdem kann man sich in Heidelberg entscheiden und sein Kind an einem G 9-Gymnasium anmelden.

Am 1. August ist Ihr erster Tag im Ruhestand. Machen Sie dann Urlaub?

Nein. Meine Frau und ich erfüllen uns einen Traum - und ziehen von unserem vierstöckigen Haus in Dossenheim in eine tolle Bauhaus-Wohnung in Heidelberg.