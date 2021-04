Heidelberg. (RNZ) Die Stadt Heidelberg wird im Kindergartenjahr 2021/22 die Zahl der Betreuungsplätze weiter ausbauen. Grünes Licht für entsprechende Planungen der Verwaltung hat kürzlich der Jugendhilfeausschuss gegeben. Demnach sollen 80 neue Plätze für Kinder von null bis drei Jahren in Krippen und knapp 300 Plätze für Kindergartenkinder neu eingerichtet werden. Die Versorgungsquote für Kleinkinder steigt somit auf 59 Prozent, für Kindergartenkinder liegt sie seit Jahren stabil über 100 Prozent. Heidelberg nimmt damit einen Spitzenplatz in Baden-Württemberg ein. In die Kinderbetreuung investiert die Stadt im Jahr 2021 insgesamt 97,8 Millionen Euro. Derzeit bieten 45 Träger in rund 135 Einrichtungen Kinderbetreuungsplätze an.

"Dass es in Heidelberg einen so einhelligen politischen Willen zum Ausbau weiterer Betreuungsplätze gibt, ist ein gutes Zeichen für alle Familien, gerade in der derzeitigen Krisensituation", freut sich Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen. "Es ist wichtig, dass wir auch über die Pandemiesituation hinaus den Blick auf funktionierende Unterstützungsstrukturen für Familien richten." Jansen warnt davor, die Entwicklung der Kinderbetreuung als Selbstläufer zu verstehen. Es werde auch in Heidelberg zunehmend schwieriger, die Nachfrage an Betreuungsplätzen insbesondere im Kindergartenbereich zu decken. Wesentliche Faktoren seien die wachsenden kinderreichen Stadtteile, die komplizierte Suche nach Standorten für neue Einrichtungen in zentralen Stadtteillagen sowie die sukzessive Vorverlegung des Einschulungstermins seit 2020.

Hinzu komme der Wunsch vieler Familien nach einer wohnort- oder arbeitsplatznahen Betreuung. "Diesen Wunsch finde ich absolut berechtigt", so Jansen. Das zu erreichen, sei eines ihrer erklärten Ziele. "Die Umsetzung ist in der Praxis nicht in jedem Fall auf Anhieb realisierbar, aber wir nehmen diese Wünsche ernst und suchen darüber hinaus kontinuierlich nach Wegen, um Familien in Betreuungsfragen nach Kräften zu unterstützen", sagt die Bürgermeisterin. So gibt es seit März ein neues Online-Angebot zur zentralen Vormerkung von Kita-Plätzen, mit dem die Anmeldung in einer Kita erleichtert wird (www.heidelberg.de/kinderbetreuung).

Im Kleinkindbereich (bis drei Jahre) ist die Zahl der Kinder zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 leicht rückläufig. Sie fiel gegenüber dem Vorjahr um etwas mehr als drei Prozent auf 4132. Nach Einschätzung des Statistikamtes der Stadt ist dies wesentlich bedingt durch die Corona-Pandemie. Auch im Kindergartenalter (drei Jahre bis Schuleintritt) ist die Zahl der Kinder im Vergleich zum Vorjahr geringer, aber mit 0,4 Prozent fällt der Rückgang deutlich kleiner aus.

Dennoch ergibt sich ein Anstieg der Zahlen, die bei der Bedarfsplanung für Kindergartenplätze berücksichtigt werden müssen: von 4894 im Jahr 2021 auf 5137 für das Jahr 2022. Größtenteils ist dieser Anstieg auf die Veränderung des Einschulungsstichtags zurückzuführen. Die vom Land beschlossene schrittweise Vorverlegung führt dazu, dass Kinder, die das sechste Lebensjahr erst nach dem neuen Stichtag vollenden, nicht mehr schulpflichtig sind. Sie können also weiterhin die Kita besuchen. Für die Kommunen heißt das: Es müssen mehr Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden als ursprünglich in der Bedarfsplanung vorgesehen.

Die Stadt Heidelberg baut die Kinderbetreuung aus. In diesen Stadtteilen werden neue Plätze geschaffen:

> Emmertsgrund: 20 Krippenplätze und 60 Kindergartenplätze werden in der neuen Einrichtung "KiTa im Forum" geschaffen (Träger ist der Verein Päd-Aktiv). Voraussichtliche Eröffnung: September 2021. Mittelfristig soll im Bereich der ehemaligen Tennisplätze eine größere Einrichtung entstehen.

> Rohrbach: 20 Krippenplätze und 80 Kindergartenplätze werden im Bereich des Hasenleisers / Breisacher Weges geschaffen (freier Träger); Eröffnung ist im Laufe des Kindergartenjahres 2021/22. Ferner sind fünf neue Plätze im Kindergarten Baden-Badener-Straße (Evangelische Kirche) geplant.

> Südstadt: 20 Krippenplätze werden in der Einrichtung "Paradeplatz" (Träger: Stadt Heidelberg) geschaffen. Die Einrichtung "Römerstraße" zieht in die Südstadt. 20 Krippenplätze und 120 Kindergartenplätze entstehen in der neuen Einrichtung "KiTa Campbell" (Päd-Aktiv). Eröffnung voraussichtlich Anfang des Kindergartenjahres 2021/22.

> Bergheim: Fünf neue Plätze entstehen im Kindergarten Vangerowstraße (Evangelische Kirche) und der Kindertagesstätte Bergheim (AWO).

> Neuenheim: Fünf zusätzliche Plätze sind im Kindergarten Lutherstraße geplant (Evangelische Kirche).

> Schlierbach: 20 zusätzliche Plätze entstehen in der Bewegungskindertagesstätte durch einen Anbau (Träger: "Champini").

> Ziegelhausen: Vier neue Plätze bekommt das Kinderhaus (Kinderhaus Heidelberg e. V.).

> Boxberg: Im Stadtteil wird bei größeren Sanierungsmaßnahmen, die in den nächsten Jahren anstehen, geprüft, ob eine weitere Kindertageseinrichtung realisierbar ist.

> Handschuhsheim: In der Kita Furtwänglerstraße sollen durch Erweiterung im zweiten Halbjahr 2022 40 Kindergartenplätze geschaffen werden.

> Kirchheim: Bis Ende 2022 soll eine neue städtische Einrichtung in der Stettiner Straße fertig sein. Es entstehen 20 Krippen- und 60 Kindergartenplätze, wovon zunächst 40 Plätze als Interimslösung für den Neubau der Einrichtung Hardtstraße vorgesehen sind.