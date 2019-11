Von Frauke Gans

Heidelberg/Weinheim. Nach Missbrauchsvorwürfen an einer Berliner Kindertagesstätte im Zusammenhang mit dem Konzept „Original Play“ möchten viele Bundesländer dessen weitere Anwendung verhindern. Bei der von dem US-Amerikaner Fred O. Donaldson erfundenen Spielform balgen und schmusen fremde Erwachsene mit Kindern. Für eine Kursgebühr kann sich jeder im zugehörigen Verein ausbilden lassen und danach an den Events in Kitas teilnehmen. Ein erweitertes Führungszeugnis, wie Erzieher es brauchen, ist nicht nötig. Für die meisten Eltern und Pädagogen eine Horrorvorstellung. In der ARD-Sendung „Kontraste“ wurde zuerst auf die Probleme des Spielkonzepts hingewiesen. Wie reagiert Baden-Württemberg auf die Ereignisse in Berlin?

Die Kultusministerin des Landes, Dr. Susanne Eisenmann, möchte das Konzept unterbinden: „Die Einschätzung aus der Wissenschaft, dass Kinder mit sicherer Bindung keinen Körperkontakt mit Fremden suchen und solchen auch keineswegs brauchen, teile ich vollauf. Daher lehne ich diese Spielmethode eindeutig ab. Denn die Gefahr für Grenzüberschreitungen ist hier deutlich zu groß.

Die Heidelberger Diplompsychologin Daniela Kreitz unterrichtet am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und bildet Erzieher an der Helen-Keller-Schule in Weinheim aus: „Die Fremdelphase von Babys ist ein überlebensnotwendiger Instinkt. Körperkontakt zu fremden Erwachsenen entspricht also nicht dem ursprünglichen Spiel – im Gegenteil. Auch der zur Zeit gerne gezogene Vergleich zu Missbrauch beim Turnen oder im Yoga hinkt. Bei „Original Play“ ist intensiver Körperkontakt zu fremden Erwachsenen Teil des Konzepts. Wer die Spielart erlernen möchte, soll mit möglichst vielen fremden Kindern raufen und schmusen. In Sportarten ist dies keineswegs der Fall.“ Das ursprüngliche Spiel sei aber im Prinzip durchaus wertvoll, wie auch andere Pädagogen betonen. „Allerdings unter Gleichaltrigen oder mit vertrauten Erwachsenen.“

Hintergrund > „Original Play“ wurde vor ungefähr 40 Jahren von dem jetzt 76 Jahre alten Amerikaner Fred O. Donaldson erfunden. Er ist gelernter Geograf, eine pädagogische Ausbildung besitzt er nicht. Sitz seines Vereins ist Polen. Weitere Wirkungsorte sind Deutschland, Österreich, die Schweiz, [+] Lesen Sie mehr > „Original Play“ wurde vor ungefähr 40 Jahren von dem jetzt 76 Jahre alten Amerikaner Fred O. Donaldson erfunden. Er ist gelernter Geograf, eine pädagogische Ausbildung besitzt er nicht. Sitz seines Vereins ist Polen. Weitere Wirkungsorte sind Deutschland, Österreich, die Schweiz, Tschechien, Holland, Schweden und Griechenland. Außerdem wendet sich Donaldson gezielt an Flüchtlingscamps, Kinderheime und Waisenhäuser. In den USA ist er eher unbekannt. Auf der deutschen Website seines Vereins wird der Grundgedanke des Konzepts erklärt: „Original Play versucht, die Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen zu verbessern, indem Aggression und Gewalt zwischen Menschen durch Freundlichkeit und Liebe ersetzt werden und jedes Kind sich sicher und geliebt fühlt.“ Wie dieser Zustand erreicht werden soll, wird nicht erläutert. Es heißt: „Während es schwierig bleibt, Original Play zu definieren, kann sein Aneignungsprozess beschrieben und begleitet werden.“ Dazu gehört eine festgelegte Stundenzahl „Spiel“ mit einer festgelegten Mindestzahl Kinder. Pädagogen bewerten das ursprüngliche Spiel durchaus als wertvoll – jedoch unter Gleichaltrigen oder Vertrauten.

[-] Weniger anzeigen

An der Volkshochschule Schwäbisch Hall wurde der Kurs zu „Original Play“ jetzt aus dem Programm genommen. In Gernsbach lässt eine private Einrichtung nach wie vor Teile von„Original Play“ in seine Kurse einfließen. Allerdings auch dort nur zwischen Eltern und deren Nachwuchs. Jedoch sieht das Konzept eben ausdrücklich den Körperkontakt zwischen fremden Erwachsenen und Kindern vor. An der Behauptung, man ließe die Kinder entscheiden, ob sie dies wünschen, entstehen Zweifel bei Betrachtung der Videos, die von der Organisation ins Netz gestellt wurden: Kinder beginnen am Rande einer Mattenfläche sitzend erst nach gezielter Anweisung einer Erzieherin mit Donaldson zu „spielen“.

Auch der Kinderschutzbund meint: „Wir halten die Entscheidung einiger Landesregierungen, etwa in Bayern, Berlin und Brandenburg, ,Original Play‘ in Kindertagesstätten zu untersagen, für richtig. Und wir rufen die übrigen Landesregierungen auf, ebenso zu verfahren.“ Der Bund halte das Konzept außerdem unter anderem für ungeeignet, weil „die Grenzen zwischen Kindern und Erwachsenen verwischt werden. Zudem sind die formulierten Ziele weder für Kinder noch für Fachkräfte und Eltern überprüfbar. Auch die Reaktion Fred Donaldsons auf den Vorwurf sexualisierter Übergriffe in der Sendung „Kontraste“ signalisiert einen Mangel an Sensibilität und präventiver Herangehensweise.“