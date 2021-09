Von Daniel Bräuer

Walldorf/Heidelberg. Armin Laschet wählt Grün. Nach kurzem Zögern fährt er mit dem Finger über einen Großbildschirm, tippt auf einen giftgrünen Bereich im Farbspektrum, und kurz darauf fängt direkt daneben eine futuristisch anmutende Apparatur zu arbeiten an.

Der CDU-Chef ist zu Besuch im "SAP Experience Center". Die Station, an der er gerade steht, rührt auf Kommando einen beliebigen Farbton an. Der Schirm zeigt in Echtzeit, wie es der Maschine geht. Wo muss etwas getan werden, ehe es zum großen Ausfall kommt? Und: Wie sieht der CO2-Abdruck des Produktes aus?

Der Farbmischer ist nur ein Beispiel, wie der Softwaregigant aus Walldorf Digitalisierung und Nachhaltigkeit verknüpft. "Das Thema ist kein Hype für uns, wir machen das seit 14 Jahren", betont Thomas Saueressig, Vorstand für Produktentwicklung. "Wir wollen Firmen helfen, moderne, nachhaltige Unternehmen zu werden." Etwa mit vernetzten Lieferketten für weniger CO2. Laschet sieht eine digitale Europakarte, die die Energiemixe aller Länder anzeigen kann. Und er dreht am "Wheel of Purpose", einer Art Glücksrad mit den 17 UN-Entwicklungszielen – samt Hinweisen, was SAP dafür tut und was Mitarbeiter tun können.

Eigentlich sollte Laschet schon Anfang August in die Region kommen, auch öffentlich auftreten. Dann ging aber kurzfristig das Flutmanagement vor. Nun ist ein Arbeitsbesuch daraus geworden. Wieder kurzfristig, vieles wirkt improvisiert. Inhaltliche Klammer: Am Abend wird Dorothee Bär (CSU) in Berlin ein Papier zur Digitalisierung von Staat und Wirtschaft vorstellen. Laschet versteht den Besuch an der Hopp-Allee ausdrücklich als Auftakt. "Wer in Deutschland sehen will, wie Innovation funktioniert, muss zu SAP kommen", lobt er. Die Walldorfer seien "eines von wenigen Unternehmen, die mit den amerikanischen mithalten können". Ein Weltmarktführer aus der deutschen Provinz, ganz wie einst im Maschinenbau. "Gerade in Baden-Württemberg stehen die starken Familienbetriebe mit Weltmarktstellung oft im ländlichen Raum", betont Laschet. Deshalb wirbt er für einen beschleunigten Netzausbau, für mehr Ausgründungen aus den "exzellenten Hochschulen", für Erleichterungen für Start-ups, die "neuen Familienunternehmen". Digitalisierung nutze doppelt: fürs Klima und den deutschen Arbeitsmarkt. Auch deshalb wolle er ein Digitalisierungsministerium einrichten. Wenn er denn Kanzler wird.

Ob es dazu kommt, steht derzeit in den Sternen. Seit Wochen geht es für ihn und die Union in Umfragen bergab. Der Besuch im Südwesten fällt so in eine heikle Zeit: Der Landesverband stand zu weiten Teilen hinter Laschets Konkurrenten, erst Friedrich Merz, dann Markus Söder.

Am Vormittag hat Laschet in Heidelberg eine Vorstandssitzung der Landes-CDU besucht. Tagungsort: Das Business Development Center neben der neuen Sporthalle. Ringsum Kräne, Schotterflächen, Baustelle. Was die Zukunft werden soll, wirkt noch reichlich unfertig. Auch in Laschets Kampagne muss sich noch vieles entwickeln. Und das rasch.

Es habe keine kritische Stimme im Vorstand gegeben, betont Landeschef Thomas Strobl, einer der prominentesten Fürsprecher des Aacheners. Er sage seit Wochen: "Glotzt nicht jeden Tag auf die Umfragen! Die Messe ist noch nicht gelesen." Ein Satz, den er mehrfach anbringt, wie ein Mantra. "Wir unterstützen uneingeschränkt den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet." Und schiebt vielsagend hinterher: "Das mögen Sie mir jetzt glauben oder nicht."

Laschet sei ein "Last-Minute-Mann", betont Karl A. Lamers, scheidender Heidelberger Abgeordneter. Schon 2017 in NRW, 2021 an der CDU-Spitze, dann im Ringen mit Söder sei er Außenseiter gewesen. Auch der Kandidat für Lamers’ Nachfolge, Kreischef Alexander Föhr, betont: Alle sind voll motiviert für den Endspurt. "Es sagt keiner, ich mache keine Infostände, weil Laschet der Kandidat ist." Nach internen Gesprächen der CDU mit SAP-Vertretern betont er, wie aufmerksam Laschet zuhört, wie präzise er nachfragt. "Man muss ihn erleben."

Dennoch liegt die Union nur noch auf Rang zwei hinter der SPD. Eine rot-grün-rote Mehrheit ist rechnerisch möglich. Das Linksbündnis als Schreckgespenst – diese Karte spielt die Partei seit Tagen verstärkt. Vor einer "Erbschaftssteuer, die voll in den Mittelstand reingeht", warnt Föhr. "Alles, was die Wettbewerber planen, belastet Baden-Württemberg mehr als jedes andere Land", betont Laschet. "Sollen wir Leute in der Regierung haben, die die Nato abschaffen wollen?" Tatsächlich hat SPD-Kandidat Olaf Scholz der Linkspartei keine formale Absage erteilt. Aber gerade außenpolitisch so hohe Hürden aufgestellt, dass ein Bündnis de facto ausgeschlossen scheint. Das sagt Laschet natürlich nicht.

Ob SAP die Angst des Mittelstands vor einem Linksbündnis teilt? Dazu schweigt sich Vorstand Saueressig wohlweislich aus. Für die Weltfirma liegen die Schwerpunkte etwas anders. Es komme auf ein "Innovationsumfeld" an, sagt Saueressig. Investitionsbedingungen, Netzausbau, Genehmigungsverfahren. "Die Steuerquote ist da nur ein kleiner Teil davon."

Im Weitergehen schaltet sich Moritz Oppelt ein. Dem Direktkandidaten für den Wahlkreis Rhein-Neckar ist die politische Symbolik der Farbwahl seines Chefs natürlich aufgefallen. Und er hat genau hingeschaut. "Der CO2-Ausstoß bei Grün", ruft er noch, "ist gar nicht so niedrig, wie man glaubt!"

Update: Montag, 6. September 2021, 19.45 Uhr

Heidelberg. (dpa) Bei seiner Wahlkampftour durch den Südwesten hat der von schlechten Umfragewerten gebeutelte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet vor den Folgen einer linken Regierung in Deutschland gewarnt. Vor allem für das industrielle "Schlüsselland" Baden-Württemberg seien die Pläne von SPD, Grünen und Linke schädlich, sagte Laschet am Montag nach einem Treffen mit dem Landesvorstand der Südwest-CDU in Heidelberg.

Die vom politischen Gegner geplanten Steuererhöhungen träfen vor allem den Südwesten, weil es hier viele Familienunternehmen gebe. "Deswegen ist die Angst vor Rot-Rot-Grün in Baden-Württemberg besonders verbreitet." Laschet beteuerte, die Union setze bei der Bundestagswahl trotz des Umfragetiefs weiter auf Platz eins. CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte, es sei ein knappes Rennen. Aber: "Die Messe ist noch nicht gelesen."

Laschet zweifelt die Treffsicherheit der Umfragen an

Der Kanzlerkandidat riet davon ab, ständig auf die Umfragen zu starren. "Dieses tägliche Klicken von Umfragen mag spannend sein. Ich sage, wie es mit Deutschland weitergehen soll." Man solle doch Geduld haben und in den verbleibenden Wochen bis zur Wahl über Politik reden. "Und dann zählen wir aus. Und dann sehen wir, wie treffsicher Umfragen waren oder nicht." Die Umfragen sehen die SPD bis zu fünf Prozentpunkte vor der Union auf Platz eins. Bundesvize Strobl sagte, er habe seinem Landesvorstand empfohlen: "Glotzt ned andauernd auf die Umfragen. Wir haben noch 20 Tage."

Landes-CDU bangt um Direktmandate - "Da hilft nur noch beten"

Strobl betonte nach der Sitzung, man unterstütze "uneingeschränkt" den Kanzlerkandidaten. Die Landespartei war in der Frage des CDU-Vorsitzes mehrheitlich für Friedrich Merz und in der Kanzlerfrage für CSU-Chef Markus Söder gewesen. Allerdings hatten sich Strobl und vor allem auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in den Bundesgremien schwer für Laschet ins Zeug gelegt. Laschet sagte, in der Kanzlerfrage hätten ihn viele aus dem baden-württembergischen Verband unterstützt. "Da fühlte ich mich immer gut aufgehoben." Er fühle sich jedenfalls nach der Sitzung "ermutigt".

Im Endspurt zur Bundestagswahl am 26. September steht Laschet unter Druck: Die Union ist unter seiner Führung im vergangenen Monat in manchen Umfragen auf bis zu 20 Prozent abgestürzt und von der SPD überholt worden. Die Landes-CDU ist der zweitgrößte Landesverband und hofft darauf, über 30 Prozent und wieder alle 38 Direktmandate zu holen. Nach Prognosen sind aber einige Direktmandate gefährdet. "Da hilft nur noch beten", sagte ein führender CDU-Landespolitiker.

Laschet gegen 2G-Regel und für Auskunftspflicht zu Impfung

Der NRW-Regierungschef sprach sich in der Corona-Krise dagegen aus, angesichts der steigenden Zahlen Ungeimpfte stärker einzuschränken. "Ich bin der Meinung, dass die 3G-Regel gelten sollte", sagte er am Montagmorgen beim "Wahlcheck" der "Heilbronner Stimme". Nach dieser Regel stehen bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens neben den Geimpften und Genesenen auch den negativ Getesteten offen. In manchen Bundesländern wie in Baden-Württemberg soll im Ernstfall in einigen Bereichen 2G gelten, das heißt, dass Ungeimpfte stärker beschränkt werden sollen. Laschet wollte aber auch nicht völlig ausschließen, dass es noch mal Einschnitte für Ungeimpfte gibt.

Er sprach sich auch für eine Auskunftspflicht über den Impfstatus in allen Betrieben aus. "Der Arbeitgeber muss wissen, wer im Betrieb geimpft ist, um Schutzmaßnahmen ergreifen zu können", sagte er der "Heilbronner Stimme". Allerdings dürften Nicht-Geimpfte nicht diskriminiert werden. "Man muss das behutsam machen."

Für Laschet ist Online-Meldeportal kein Wahlkampfthema

In der Diskussion um das Online-Meldeportal des Stuttgarter Finanzministeriums gegen Steuerbetrug äußerte sich Laschet zurückhaltend. Der Staat dürfe nicht den Eindruck erwecken, als müsse jetzt jeder seinen Nachbarn beobachten, ob der Steuern hinterzieht, sagte er in Heilbronn. Wenn das aber nur ein weiteres technisches Mittel im Kampf gegen Steuerbetrug sei, sei das in Ordnung. CDU und CSU im Bund sowie die FDP hatten das Portal des grünen Finanzministers Danyal Bayaz als Aufruf zum "Anschwärzen" verurteilt.

Mehr Tempo bei Digitalisierung versprochen

Letzte Station auf Laschets Tour durch den Südwesten war Walldorf, wo Europas größter Softwarehersteller SAP sitzt. Der CDU-Chef versprach bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung "endlich Tempo machen" zu wollen. Die Bürger akzeptierten es nicht länger, dass sie "zweimal Ortstermine in der Behörde machen müssen", um ihren Personalausweis zu verlängern. Auch die Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen müssten verbessert werden. Für SAP sagte Produktionsvorstand Thomas Saueressig, zwar sei Datenschutz sehr wichtig, er dürfe Firmen wie SAP aber nicht daran hindern, Innovationen etwa bei Künstlicher Intelligenz zu entwickeln.

Update: Montag, 6. September 2021, 16.30 Uhr

Laschet besucht auf Wahlkampftour CDU-Landesvorstand und SAP

Heidelberg/Walldorf. (dpa) Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl will Kanzlerkandidat Armin Laschet der Führung der Südwest-CDU erklären, wie er sich aus dem Umfragetief zu befreien gedenkt. Laschet besucht am heutigen Montag um 11.15 Uhr den Landesvorstand, der ausnahmsweise in Heidelberg tagt. Die Landes-CDU war in der Kanzlerfrage klar für CSU-Chef Markus Söder gewesen. Allerdings hatte Landesparteichef und Bundesvize Thomas Strobl in den Bundesgremien deutlich für Laschet plädiert. Im Anschluss an den Besuch soll es ein Presse-Statement geben. Ursprünglich war eine öffentliche Wahlkampfrede geplant gewesen.

Nach dem Besuch des Landesvorstands in Heidelberg fährt Laschet weiter nach Walldorf, wo er Europas größten Softwarehersteller SAP besucht. Anschließend will der 60-Jährige eine Pressekonferenz gegen 13.40 Uhr geben. Beide Termin sind nicht-öffentlich.

Im Endspurt zur Bundestagswahl am 26. September steht Laschet unter Druck: Die Union ist unter seiner Führung im vergangenen Monat in manchen Umfragen auf bis zu 20 Prozent abgestürzt und von der SPD überholt worden. Die Südwest-CDU ist der zweitgrößte Landesverband und hofft trotz der Umfragemisere darauf, wieder alle 38 Direktmandate zu holen.

Update: Sonntag, 5. September 2021, 18.45 Uhr

Laschet verkürzt Wahlkampf in der Region

Heidelberg. (RNZ) Anfang August wollte der Unionskanzlerkandidat den Bundestagswahlkampf in Heidelberg eröffnen. Der Termin wurde wegen des Managements rund um die Flutkatastrophe verschoben. Jetzt kommt Laschet am Montag nach Heidelberg, aber nur, um an der Vorstandssitzung der Südwest-CDU teilzunehmen, im Anschluss gibt es ein Presse-Statement. Ursprünglich war eine öffentliche Wahlkampfrede geplant gewesen. Mittags fährt Laschet zur SAP. Beide Termin sind nicht-öffentlich.

Update: Samstag, 4. September 2021, 6 Uhr

Heidelberg von Laschets Wahlkampf-Tour gestrichen

Berlin/Stuttgart. (dpa-lsw) Statt wie ursprünglich mal geplant nach Baden-Württemberg zieht es Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im Wahlkampf nun zunächst in den Osten. Unter anderem will der CDU-Vorsitzende am Freitag die Tesla-Gigafactory in Brandenburg besichtigen und an der Glienicker Brücke bei Potsdam an einer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Mauerbaus teilnehmen.

Die Wahlkampftour hätte eigentlich in der vergangenen Woche beginnen sollen. Damals sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Start mit der Begründung ab, dass die Bewältigung der Flutkatastrophe in seinem Bundesland oberste Priorität habe.

Zwar wird Laschet wie ursprünglich geplant Frankfurt/Main besuchen. Die anschließend in Baden-Württemberg vorgesehenen Stationen wie Heidelberg, Leimen, Bad Wildbad (Landkreis Calw), Konstanz und Aalen (Ostalbkreis) wird es vorerst jedoch nicht geben. Wie die weitere Planung der Tour bis zur Bundestagswahl Ende September aussieht, war zunächst unklar.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 9 Uhr

Armin Laschet kommt am Donnerstag doch nicht nach Heidelberg

Heidelberg. (RNZ) Der CDU-Kanzlerkandidat hatte sich für Wahlkampfauftritte am Donnerstag in Heidelberg und Leimen angekündigt. Doch daraus wird nun nichts. Einen Tag vorher sagt die CDU die Termine ab. "Die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe hat für Armin Laschet höchste Priorität, ihr wird er auch weiterhin seine volle Aufmerksamkeit widmen", schreibt die CDU-Pressestelle am Mittwochmittag. Warum die Absage überraschend erst am Mittwoch kommt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

"Am Dienstag kommender Woche kommt zudem die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um für eine schnelle Akquirierung der Hilfen für die Betroffenen sowie die betroffenen Regionen in den Hochwassergebieten zu sorgen", heißt es weiter. Zudem habe das Bundeskabinett am Mittwoch auf Vorschlag von Armin Laschet die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auf den Weg gebracht. Bis zur Ministerpräsidentenkonferenz seien nun weitere operative Schritte abzustimmen. Aus diesen Gründen muss der Beginn der Deutschland-Reise verschoben werden. Ein Ersatztermin wurde noch nicht genannt.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 12.00 Uhr

Armin Laschet kommt nach Heidelberg

Heidelberg. Der Bundestagswahlkampf nimmt auch in Heidelberg langsam Fahrt auf – und nach Annalena Baerbock (Grüne) stattet nun auch der Kanzlerkandidat der CDU der Stadt einen Besuch ab. Armin Laschet ist am Donnerstag, 5. August, am frühen Nachmittag zunächst am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL), um sich dort über die Arbeit der Spitzenforscherinnen und -forscher zu informieren.

Im Anschluss – vermutlich gegen 17 Uhr – wird der derzeitige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen durch die Altstadt spazieren. Dabei macht er auch Station an einem Infostand der CDU in der Hauptstraße. Wer den Kanzlerkandidaten also aus der Nähe sehen oder ihm eine Frage stellen möchte, hat dort wohl am ehesten die Gelegenheit dazu. Ab 18.30 Uhr ist Laschet dann in Leimen beim Weingut Müller zu Gast.