Von Birgit Sommer

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. Die Grippe schlägt in diesem Winter keine hohen Wellen, auch wenn sie in der vergangenen Woche mit einem sechsjährigen Jungen aus Walldorf ein Todesopfer forderte. "Wir haben moderate Influenza-Aktivitäten. Nichts Dramatisches", sagt Prof. Paul Schnitzler, der Leiter der Virusdiagnostik im Universitätsklinikum Heidelberg. Erst in den letzten beiden Wochen stieg die Zahl der registrierten Erkrankungen am Klinikum an, genauso wie im gesamten Bundesgebiet.

Doch zeigen sich Besonderheiten: Wie schon im vergangenen Jahr ist nicht mehr der Influenza-Großtyp A für die überwiegende Zahl der Erkrankungen verantwortlich - der Erreger der Schweinegrippe-Pandemie 2009/2010 war etwa Typ A (H1N1) -, sondern es sind Influenza-B-Viren der Yamagata-Linie. Und dieser Yamagata-Stamm, so Schnitzler, sei in der vorbeugenden Dreifach-Grippe-Impfung nicht enthalten. Seit dem 11. Januar empfiehlt die Ständige Impfkommission die Vierfachimpfung.

Damit könnten in Deutschland pro Saison 182.000 Erkrankungen beziehungsweise Arztbesuche verhindert werden, hieß es beim Robert-Koch-Institut. Mehrere Krankenkassen haben sich inzwischen bereit erklärt, Risikopatienten auch diese doppelt so teure Vorbeugung zu bezahlen. Das Uniklinikum selbst impfte seine Mitarbeiter mit der Vierfachimpfung, die neben dem B-Influenza-Subtyp Victoria auch den Subtyp Yamagata enthält. Drei Viertel aller Grippe-Fälle im Uniklinikum seien diesen Winter auf den B-Typ zurückzuführen, sagte Schnitzler.

Genaue Zahlen zu den bisherigen Erkrankungen gibt das Klinikum nicht heraus. Das Gesundheitsamt im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises registrierte im Januar 303 Influenza-Fälle für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. Bis gestern war die Zahl auf 386 angestiegen. In der Saison 2016/17 wurden 917 Erkrankte gezählt.

Dass die Zahlen der vorigen Saison erreicht werden, glaubt Schnitzler nicht, man sei schließlich schon relativ spät in der Grippe-Saison. Allerdings werde vermutet, dass sich die Influenza bei kaltem Wetter besser ausbreiten könne.