Heidelberg. (RNZ) Die Buslinie 34 wird ab Montag, 11. Oktober, voraussichtlich einen Monat lang anders fahren als gewohnt. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten im Pfaffengrund, dort wird im Kurpfalzring der Asphaltbelag erneuert. Konkret betrifft es die Buslinien 34, 34E und Moonliner 2, die zwischen den Haltestellen Pfaffengrund Kranichweg/Stotz und Sandwingert umgeleitet beziehungsweise geteilt werden. Ab dem 10. November soll die Linie wieder wie gewohnt fahren, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH informiert.

Linie 34

Die Linie 34 wird in ihrem Streckenverlauf zwischen den Stadtteilen Pfaffengrund und Wieblingen geteilt: Im Pfaffengrund enden die Fahrten der Linie 34 in Fahrtrichtung Ziegelhausen an der Haltestelle Kranichweg/Stotz (Steig D). Im Anschluss fahren die Busse über die Haltestelle Kranichweg/Stotz (Steig E) erneut in Richtung Im Heimgarten.

Für Fahrgäste, die zum S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen oder nach Wieblingen wollen, besteht an Steig E eine Umsteigemöglichkeit in einen Zubringerbus. Er verkehrt im Pendelverkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Kranichweg/Stotz (Steig E), Kurpfalzring Süd, Hans-Bunte-Straße, Im Wellengewann und zurück.

Fahrgäste mit Fahrtziel Wieblingen oder Ziegelhausen erreichen nach dem Ausstieg an der Haltestelle Im Wellengewann fußläufig die Ersatzhaltestelle S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen im Wieblinger Weg auf Höhe des Park-and-Ride-Parkplatzes. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit in die Buslinie 34 mit Fahrtziel Ziegelhausen über die Haltestelle Sandwingert und weiter auf dem regulären Linienweg.

In Fahrtrichtung Pfaffengrund/Im Heimgarten fahren die Busse der Linie 34 ab der Haltestelle Kranichweg/Stotz (Steig D) weiter auf dem regulären Linienweg.

In Wieblingen verkehren die Busse der Linie 34 in Fahrtrichtung Pfaffengrund bis zur Haltestelle Sandwingert auf regulärem Linienweg und fahren dann eine Umleitung zur Ersatzhaltestelle S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen im Wieblinger Weg auf Höhe des Park-and-Ride-Parkplatzes. Die Fahrten der Linie 34 in Richtung Pfaffengrund enden im oben genannten Zeitraum dort. Fahrgäste, die in den Pfaffengrund möchten, haben an der fußläufig erreichbaren Haltestelle Im Wellengewann die Möglichkeit, in den Zubringerbus in Fahrtrichtung Kranichweg/Stotz (Steig E) umzusteigen.

In Fahrtrichtung Ziegelhausen beginnen die Fahrten der Linie 34 während der Bauarbeiten an der Ersatzhaltestelle S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen und verlaufen ab der Haltestelle Sandwingert auf dem regulären Linienweg.

Schulbuslinie 34E

Die Fahrten der Schulbuslinie 34E werden zwischen den Haltestellen Im Sandwingert und Kranichweg/Stotz (Steig E beziehungsweise F) in beiden Richtungen über den Grenzhöfer Weg umgeleitet und bedienen dabei die Haltestelle Jakobsgasse in Eppelheim. Die Haltestellen S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen, Im Wellengewann und Hildastraße können für die Dauer der Bauarbeiten nicht angefahren werden.

Ab der Haltestelle Kranichweg/Stotz beziehungsweise Sandwingert geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Kirchheim oder Wieblingen Mitte.

Moonliner 2

Der M2 in Fahrtrichtung Wieblingen wird zwischen den Haltestellen Jakobsgasse und Sandwingert über den Grenzhöfer Weg umgeleitet. Die Haltestellen Ärztehaus, Im Wellengewann und S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen können während der Bauarbeiten nicht bedient werden. Ab der Haltestelle Sandwingert geht es weiter auf dem regulären Linienweg.