Heidelberg/Mannheim. (van) Die aktuellen Temperaturen von bis zu 37,5 Grad machen nicht nur Bahnfahrenden zu schaffen. Auch Busse und Bahnen in Mannheim und Heidelberg kapitulieren vor der Hitze. Am gestrigen Mittwoch soll es vor allem am Nachmittag zu mehreren Ausfällen gekommen sein. Dies bestätigte am heutigen Donnerstag eine Pressesprecherin der RNV.

Offenbar war es zu einer Überhitzung der auf Hochtouren laufenden Klimaanlagen gekommen. Man arbeite mit Hochdruck in den Werkstätten daran, wieder alle Geräte auf Vordermann zu bringen. Man sorge für ausreichend Kühlwasser, Kühllüfter sollen regelmäßig ausgetauscht werden. So hätten Mitarbeiter der RNV durch Sonderschichten in der Nacht die Verspätungen im ÖPNV am heutigen Donnerstag minimieren können.

Ganz reibungslos lief der Verkehr am Morgen allerdings noch nicht. In Mannheim seien laut RNV ein bis zwei Fahrten ausgefallen, in Heidelberg seien es bis zu acht Umläufe gewesen, am Mittag nur noch fünf. Vor allem die Linien 21, 24 und 25 sind betroffen. "Die Werkstattkapazitäten in Heidelberg sind bekannterweise begrenzt. Aber wir tun unser Bestes", heißt es weiter vonseiten der RNV.

Auch heute und am Wochenende kann es noch zu Verspätungen kommen, wenn die Temperaturen auf über 35 Grad klettern. Derzeit komme es nach Angaben der RNV alle 1,5 Stunden zu einer rund zehnminütigen Verspätung.

Update: Donnerstag, 27. Juni, 12.45 Uhr