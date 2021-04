Heidelberg. (RNZ) Neuer Nachwuchs im Heidelberger Zoo: Die syrische Braunbärin Ronja hat im Januar 2021 eine kleine Bärin zur Welt gebracht, wie der Tierpark mitteilt.

Noch sind die beiden im Innenhaus der Bärenanlage untergebracht. Bis vor den Ostertagen waren Mutter und Tochter, wie es in der Natur üblich ist, in Winterruhe. Seit letzter Woche sind beide immer aktiver geworden und die kleine Bärin hat nun begonnen, das Innengehege neugierig zu erkunden. Die Tierpfleger konnten Mutter und Tochter dabei mit der Kamera erstmalig erfassen.

Für den Zoo ist es der erste Nachwuchs bei den syrischen Braunbären seit über 20 Jahren. Die letzten Heidelberger Bären kamen 1994 zur Welt. "Es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir junge Bären im Zoo hatten", berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann. Nachwuchs für die syrischen Braunbären so wichtig: Die Tiere sind in Kleinasien von der Ausrottung bedroht und auch die Zoopopulation kann jedes Jungtier gut gebrauchen.

Bären bringen ihre Jungtiere während der Winterruhe zur Welt. Bärin Ronja hat in diesem Zeitraum fast nur geschlafen. Dass ein Jungtier geboren wurde, haben die Tierpfleger nur auf der Überwachungskamera im Innengehege erahnen können. Für die Bärin ist es der erste Nachwuchs. Absolute Ruhe war daher für sie sehr wichtig.

Erst nach rund drei Monaten, als Ronja kurz vor Ostern wieder aktiver wurde, begannen die Tierpfleger, sich den beiden behutsam zu nähern. Am Montag konnte die erste tierärztliche Untersuchung des Jungtieres durchgeführt werden. Neben der Geschlechtsbestimmung überprüfte die Zoo-Tierärztin das Gewicht und die junge Bärin erhielt einen Mikrochip mit ihrer persönlichen Identifikationsnummer. Das Ergebnis der Untersuchung lautet: Die junge Bärin ist kerngesund.

Revierleiterin im Raubtierrevier, Bianca Weißbarth hofft, dass sich die Kleine gut entwickelt. Der syrische Braunbär Martin musste Anfang des Jahres aufgrund von massiven Arthrosen in beiden Knien eingeschläfert werden. Nur wenige Wochen später, am 15. Januar, kam sein Nachwuchs zur Welt. Bärin Ronja wird die Kleine alleine aufziehen. Weißbarth sagt: "In der Natur treffen sich Bären meist nur zur Paarung. Die Jungenaufzucht ist alleine Sache der Bären-Mütter, dabei spielen die Bären-Väter keine Rolle."

Dass Martin nicht mehr da ist, wird sie in der Aufzucht nicht behindern. Bisher kümmere sich Ronja sehr gut um die Kleine und sei im Umgang mit ihr ganz entspannt. Einen Namen hat die junge Bärin bereits erhalten. In Gedenken an den Bärenvater Martin haben die Tierpfleger ebenfalls einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben M gewählt – Merle.

Bis die Zoobesucher die beiden Bärinnen Ronja und Merle selbst beobachten können, ist noch etwas Geduld angesagt. Erst wenn die Temperaturen dauerhaft wärmer werden und Merle sich sicher durch das Innengehege bewegt, dürfen Mutter und Tochter gemeinsam nach und nach die große Außenanlage erkunden. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Info: Mehr von "Martins Vermächtnis" gibt es unter www.zoo-heidelberg.de/deinZoo zu sehen.