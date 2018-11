Von Holger Buchwald

Heidelberg. Das Areal zwischen Bahnhof- und Franz-Knauff-Straße, zwischen Ring-, Lessing- und Rohrbacher Straße, ist der größte verkehrsberuhigte Bereich in Heidelberg. Für Autofahrer wie Radler, die einmal die "Spielstraßen"-Verkehrsschilder passiert haben, ist dies im Inneren der Zone aber gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Das soll nun anders werden. Die Stadt schlägt vor, Kreuzungen und vor allem die Ränder des verkehrsberuhigten Bereiches, baulich neu zu gestalten und langfristig das Parken neu zu ordnen. Am kommenden Dienstag ist das Thema auf der Tagesordnung im Bezirksbeirat, acht Tage später im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss.

Nach dem tödlichen Unfall in der Theaterstraße gingen auch Eltern in der Weststadt auf die Barrikaden. Auf ihren privaten Grundstücken hängten sie zum Beispiel von Barbara Holborn kunstvoll gestaltete Plakate auf, die auf die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von sieben Kilometern pro Stunde in der Weststadt hinweisen sollten. Das Problem in dem gründerzeitlichen Stadtviertel: Fast überall sind die Straßen asphaltiert und es gibt Gehwege. Deshalb halten sich viele Autofahrer und Radler nicht an die Schrittgeschwindigkeit. Die Folge: Kaum ein Kind traut sich, auf offener Straße zu spielen. Dabei ist doch das eine der Grundideen eines verkehrsberuhigten Bereiches. "Wer zu Fuß geht, darf die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen. Kinderspiele sind überall erlaubt", heißt es dazu in der Straßenverkehrsordnung.

In der Weststadt ist kaum zu erkennen, dass es sich um "Spielstraßen" handelt. Deshalb sollen jetzt die Kreuzungen, wie hier Häusserstraße / Zähringerstraße, gepflastert werden. Fotos: Rothe.

"Der Ausbau der Straßen passt nicht zur verkehrsrechtlichen Anordnung", sagt auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck, der selbst in der Weststadt wohnt. Besonders an den Rändern des verkehrsberuhigten Bereichs komme es häufig zu gefährlichen Situationen. Als Beispiel nennt er die Kreuzung Landhausstraße / Bahnhofstraße. Autofahrer, die hier aus der Spielstraße kommen, müssen die Vorfahrt der anderen achten. Die Regel "Rechts vor Links" ist somit aufgehoben. Manche wissen das, manche nicht, und so sind hier ständig Beinahe-Kollisionen zwischen Autos und Radfahrern zu beobachten. Da die bestehenden Verkehrsschilder nicht ausreichen, soll nun auch dieser Kreuzungsbereich neu gepflastert und mit einem kleinen Bordstein versehen werden - so wie es an den Rändern moderner Spielstraßen üblich ist.

Die zweithöchste Priorität haben für Odszuck die Kreuzungen innerhalb der Weststadt. Auch sie sollen "aufgepflastert" werden, wie es im Behördendeutsch heißt. "Eigentlich muss in einem verkehrsberuhigten Bereich die Aufenthaltsqualität überwiegen", betont der Baubürgermeister: "Das müssen wir jetzt an den wichtigsten Punkten baulich durchsetzen." Die Gehwege sollen aber bleiben, obwohl sie in Spielstraßen streng genommen nichts verloren haben. Dass die Bürgersteige bleiben, hat aber auch etwas mit dem Denkmalschutz zu tun: Sie sind prägend für das Stadtbild in diesem Viertel.

Rund 50.000 Euro kosten die baulichen Veränderungen - für jede einzelne Kreuzung. Insgesamt 24 haben in der Weststadt noch gar keine Aufpflasterung. Vor diesem Hintergrund scheinen die zur Verfügung stehenden Mittel von 75.000 Euro pro Jahr in den nächsten beiden Jahren und 165.000 Euro in den Folgejahren ein Tropfen auf den heißen Stein. Alle Kreuzungen könne man aber ohnehin nicht auf einmal neu gestalten, sagt Odszuck und begründet dies schon allein mit der Bauzeit: An einigen Stellen muss das Pflaster in Beton verlegt werden. Und der braucht vier Wochen mehr um vollständig auszuhärten. Odszuck: "Wir wollen die Weststadt ja nicht lahmlegen."

Den wahren Kampf muss die Stadt erst in den Folgejahren ausfechten: Dann sollen viele der Parkplätze neu ausgerichtet werden. Und da in Spielstraßen ohnehin nur in markierten Flächen geparkt werden darf, wird das nicht jedem Anwohner gefallen.

Info: Der Bezirksbeirat Weststadt tagt am Dienstag, 20. November, um 18 Uhr im Seniorenzentrum, Dantestraße 7.