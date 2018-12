Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Thorsten Theobald ist erleichtert, als nach der Pause Ponys in der Manege ihre Runden drehen. Endlich wieder ein Programmpunkt, an dem auch Kinder ihre Freude haben. Seine Töchter Nina und Nele waren im ersten Teil des Weihnachtszirkus nämlich etwas überfordert, rückten bei den "Schießübungen" eines Artisten sogar verängstigt dicht an Papa ran. Doch es gibt auch positive Stimmen zur Premiere des diesjährigen Heidelberger Weihnachtszirkus auf dem Neuen Messplatz am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags.

Die siebenjährige Lynn berichtet in der Pause mit der Zuckerwatte in der Hand, sie finde die Vorstellung "cool", während sich ihre Mutter angesichts dieser Antwort das Lachen verkneifen muss. Es sind viele junge Familien vor Ort. Vor einem Verkaufsstand hat sich eine lange Warteschlange gebildet, eimerweise nehmen die Gäste Popcorn mit in die Sitzreihen.

"Nach dem vielen Weihnachtsgebäck in den letzten Tagen ist das eine echte Alternative", meint ein Vater. "Der Zirkusbesuch ist für unsere drei Kinder ein Weihnachtsgeschenk", berichtet wiederum ein Ehepaar aus Kirchheim. Klar, dass an einem so besonderen Tag auch Sonderwünsche erfüllt werden. Der Älteste hat bereits einen fluoreszierenden Leuchtstab in der Hand.

Zum 19. Mal gastiert der "Weihnachtszirkus" nun in Heidelberg, nachdem er seine Zelte als "Adventszirkus" in Luxemburg rechtzeitig abgebrochen hat - bei stürmischem Wind. Danach wurde alles auf dem Neuen Messplatz in Kirchheim bei strömendem Regen wieder aufgebaut. Pressesprecherin Bianca Renz, die auch in der Manege auftritt, war in den letzten Tagen öfters zwischen den beiden Veranstaltungsorten unterwegs.

Das Publikum in Heidelberg erwartet eine Reihe ungewöhnlicher Darbietungen: Die Engländerin Chloe Walsh zum Beispiel hat die chinesische Disziplin des "Zopfhangs" für sich entdeckt. Sie hängt an ihrer Haarpracht in luftigen Höhen, bis hoch unter der Zeltkuppel und spuckt dabei auch noch Feuer. Sie zeigt die Nummer zum ersten Mal auf dem europäischen Festland. Ein Raunen geht dabei durchs Publikum.

Clown Dany Rivelino (rechts) bekommt ordentlich eingeschenkt. Foto: Katzenberger-Ruf

Erstaunt sind die Zuschauer auch wenig später, als Denis Ilchenko mit Autoreifen jongliert, einen Baumstamm auf die Schultern hievt und ein schweres Fahrzeug über sich rollen lässt. Stark ist auch der Spanier Tony Garcia, ein "Weltrekordhalter" im Jonglieren. Der 26-Jährige beherrscht diese Kunst mit bis zu zehn Bällen und hat dabei auch noch eine besondere Wurftechnik entwickelt, wirft eher nach unten statt nach oben und dies in einem Wahnsinnstempo. Als Meister seines Faches hat er bereits zahlreiche Preise gewonnen. Und dann ist da noch das Duo Ortez aus Kolumbien, das für den besonderen Nervenkitzel sorgt. Die beiden Artisten agieren in schwindelerregender Höhe auf dem Todesrad. Ohne Sicherungsseil turnen sie darin und darauf herum.

Für eher entspannende Slapstick-Momente am Reck sorgt hingegen das Duo Silva, obwohl es wiederum eine hohe Kunst ist, so dicht an der Stange vorbei zu schrammen. Zeitgemäße "Kleintier-Darbietungen" gehören ebenfalls zum Programm. Da haben dann Hauskatzen und Frettchen ihren Auftritt. Außer den Ponys sind nur noch Friesenhengste dran, ganz natürlich, ohne Kopfschmuck, nur ihr Zaumzeug funkelt im Dunkeln.

Info: Bis zum Sonntag, 30. Dezember, gibt es jeden Tag um 15 und 19 Uhr Vorstellungen. An Silvester nur um 18 Uhr. Danach geht es ab dem 3. Januar bis zum 6. Januar weiter. Tickets gibt es unter anderem in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, Telefon: 06221/5191210.