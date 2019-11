Heidelberg. (tt) Ab morgen wird die Weihnachtsmarkthütte des Kinderhilfswerks Unicef auf dem Bismarckplatz aufgebaut, ab Montag beginnt dann der Weihnachtsmarkt. Doch das ehrenamtliche Organisationsteam hat ein Problem: Trotz aller Bemühungen haben sich noch nicht genügend Freiwillige für eine Verkaufsschicht in der Hütte gemeldet, in der Grußkarten und Kalender für den guten Zweck verkauft werden. In 17 Schichten, die immer dreieinhalb Stunden dauern, fehlen noch zwei Helfer, in neun weiteren Schichten jeweils noch ein Freiwilliger.

„Wir haben schon viele Menschen angesprochen und auch die 90 Leute aus unserem Verteiler angeschrieben, die in den letzten Jahren geholfen haben“, berichtet Anne Frank, die zusammen mit Uschi Betz den Stand von Unicef im Vorfeld organisiert. Trotzdem sind nicht genügend Helfer zusammen gekommen und Frank hofft, dass sich durch den Aufruf noch einmal hilfsbereite Menschen finden, die ihr Verkaufstalent in der Hütte ausprobieren möchten: „Wir bitten alle Interessierten um Unterstützung, damit unsere Hütte wieder ein Erfolg wird“, appelliert Frank. Denn der Erlös aus dem Verkauf geht direkt an Unicef Deutschland und wird für Kinderhilfsprojekte eingesetzt.

Für die Hilfe auf dem Weihnachtsmarkt, der vom 25. November bis zum 22. Dezember stattfindet, sind keine Vorkenntnisse erforderlich: „Wer helfen möchte, braucht nur Freude an der Sache“, sagt Frank. Wer sich anmeldet, bekommt von Frank und Betz ein Infoschreiben mit dem Weihnachtsmarkt-ABC, in dem alles, was man wissen muss, vermerkt ist. „In der Hütte gibt es zudem einen Info-Ordner und es gibt Übergaben zwischen den einzelnen Schichten“, erklärt Frank.

Und im Notfall sind Frank und ihre Kolleginnen telefonisch erreichbar und können weiterhelfen. Die Schichten dauern von 11 bis 14.30 Uhr, von 14.30 bis 18 Uhr und von 18 bis 21 Uhr, an den Samstag bis 22 Uhr. Frieren muss dabei niemand: In der Hütte gibt es eine Elektroheizung.

Info: Wer die Ehrenamtlichen am Unicef-Stand unterstützen möchte, kann sich per E-Mail wenden an weihnachtsmarktunicefhd@gmail.com