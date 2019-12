Vor 15 Jahren wurde die Pyramide auf dem Marktplatz erstmals aufgestellt. Nun wandert sie auf den Universitätsplatz, und an ihre Stelle tritt das hölzerne Fass (samt sich drehendem Perkeo auf dem Dach), das gerade in Ostfriesland gebaut wird. Grafik: privat

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Auch wenn es gerade nicht zur Jahreszeit passt: Der Heidelberger Weihnachtsmarkt bekommt eine neue Attraktion. Auf dem Marktplatz weicht die Pyramide einem großen Fass, auf dem die Symbolfigur Perkeo thront. Die große Pyramide, die 2004 zum ersten Mal aufgestellt wurde, erhält ihre neue Heimat am Universitätsplatz.

"Nach 15 Jahren mit der Pyramide war es an der Zeit, ein paar Änderungen vorzunehmen, um der Bevölkerung einen neuen Höhepunkt zu bieten", sagt Mathias Schiemer, der Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing", das den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Deswegen wurde auch ausgeschrieben, dass man einen neuen Hingucker für den Budenzauber sucht.

Das Heidelberger Weihnachtsfass Kamera: Vanessa Dietz / Interview und Produktion: Reinhard Lask

"Aber diese neue Attraktion sollte schon das Thema ,Heidelberg’ beinhalten", berichtet Joe Schwarz, der bei "Heidelberg Marketing" für den Weihnachtsmarkt verantwortlich ist. Gut 20 ernst zu nehmende Bewerbungen liefen ein, am Ende setzte sich der Heidelberger Schausteller Thomas Blum mit seiner Fass-Idee durch. "Das war schon eine enge Geschichte", verrät Schwarz, "aber die meisten der Ideen waren schlicht zu groß. Sie sollten ja auch ins eher kleinteilige Gesamtbild des Weihnachtsmarktes passen".

Blum, der auch mehrere Fahrgeschäfte besitzt, ist auf dem Weihnachtsmarkt kein Unbekannter: An der Heiliggeistkirche ist er bisher mit einem Prager-Schinken-Stand vertreten gewesen, nun investiert er 430.000 Euro für das neue Riesenfass, das gerade im ostfriesischen Großefehn hergestellt wird.

Mit seinen zehn Metern inklusive dem sich drehenden Perkeo ist es in etwa so hoch wie die Pyramide, und in beiden Fällen wird Glühwein ausgeschenkt - dabei ist Schiemer wichtig, dass der Wein entweder aus Heidelberg oder wenigstens aus der Region kommt. Doch der Clou am Fass ist der Raum mit 30 Plätzen über dem Verkaufsstand. Bisher ist geplant, dass man die Plätze vorab buchen muss, aber jeder soll eine Chance bekommen, sich dort mit Logenblick auf das Markttreiben niederlassen zu können.

Die Anmeldung von Gruppen - die angenommene Verweildauer beträgt zwei Stunden - erfolgt bei "Heidelberg Marketing". Für die Zeit direkt nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November kündigt Schiemer eine Verlosung von Plätzen exklusiv für RNZ-Leser an. Eine eigene Gastronomie soll es in dem Raum nicht geben - schließlich fehlt schlicht der Platz für eine Küche -, das Essen soll von den Ständen nebenan kommen.

Die Maße des Fasses sind durchaus beeindruckend - auch wenn seine Vorbilder noch imposanter sind: Mit einem Fassungsvermögen von 120.000 Litern ist die neue Weihnachtsmarktattraktion in etwa halb so groß wie das Große Fass auf dem Schloss (222.000 Liter); in einer ganz anderen Liga spielt das Bad Dürkheimer Riesenfass mit 1,7 Millionen Litern Volumen. "Aber wir sind uns sicher, dass dieses neue Fass das größte transportable auf der Welt ist, denn seine Vorbilder in Bad Dürkheim und auf dem Schloss sind ja nicht transportabel. Wir stehen da schon in Verhandlungen mit dem ,Guinness-Buch der Rekorde’", berichtet Schiemer. Denn immerhin drei Tieflader mit sechs Containern sind zum Anliefern des 15 Tonnen schweren Holzkolosses nötig. Und es soll nicht nur in der Stadt zu sehen sein: "Dieses Fass soll als ,Heidelberger Fass’ um die Welt touren und Werbung für die Stadt und die Region machen", hofft Schiemer.

Er ist sich sicher, dass die Besucher die neue Attraktion lieben werden: "Das schlägt ein, das ist wirklich mal etwas Neues." Tatsächlich hatte die Pyramide 2004 einen schweren Start. Denn manche taten sich eher schwer mit dieser taghell erleuchteten Bude, die der langjährige Verkehrsvereinschef Nils Kroesen (1943-2018) gegen Ende seiner Amtszeit organisiert hatte: "Die Pyramide ist deplatziert, hässlich, unromantisch und völlig überflüssig", hieß es einst in einem Leserbrief; ein anderer schmähte die Neuerung als "Ballermann-Solarium". Entgegen der damaligen Forderungen wurde die Pyramide nie ganz entfernt - und zählt mittlerweile zur Gemütsausstattung des Weihnachtsmarktes.